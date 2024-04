Percy Prado, ex jugador de Sporting Cristal y Nantes de Francia, dejó preocupantes mensajes en Instagram

Percy Prado debutó con Nantes FC ante el PSG, en febrero del 2020. - Crédito: Difusión

Percy Prado, futbolista peruano con pasado en la Ligue 1, dejó inquietantes mensajes en su cuenta oficial de Instagram que generaron una enorme preocupación no sólo entre sus seguidores, sino también en todos aquellos que velan por la salud mental de los deportistas.

Entrando al amanecer del viernes 5 de abril, Prado empleó sus redes sociales para compartir seis publicaciones cargadas de mensajes estremecedores. En cada una de ellas destaca a los seres queridos más relevantes de su vida: sus padres, su menor hijo, sus amigos y su esposa.

Las estremecedoras publicaciones de Percy Prado

Ahora a todos ustedes, sean fuertes, quédense como están, y yo quitaré el peso de cualquier sufrimiento que haya causado. Son una familia, no lo olviden. Cuenten unos con otros y nunca dejen a nadie solo.

Les encomiendo a mis 2 amores, no los abandonen, eso es todo lo que pido a todos y cada uno de ustedes No me lloren, acuérdense de este niño feliz y nada más, cuidense mucho y estemos juntos.

Finalmente, a todas las personas a las que pude haber lastimado, les pido mis más sinceras disculpas.

Dios esté con todos ustedes.

Los amo a todos 🙌🏽❤️

Y ahora a ti, mi alma gemela, mi doble, a quien más lastimé. Date cuenta de que eres una mujer extraordinaria y encontrarás a alguien digno de ti. Nunca te menosprecies por nadie, quédate como estás. Te amaré hasta el final. Siempre serás parte de mi familia, así que mantente unido y sé fuerte. Encomiendo a mi hijo que también es como el tuyo. Tengo fe ciega en ti y sé que nada le pasará a tu lado. Siempre te he dicho que serás tú o nadie más y serás la última mujer que amaré. Sé feliz en tu vida y aliméntate de las buenas personas que tienes a tu alrededor. Siempre dije no me arrepiento en mi vida ahora tengo 2, de irme sin que lleves mi nombre ni mis hijos pero serás una extraordinaria esposa y madre estoy convencida la mejor de todas 🙌🏽❤️

Para ti hijo mío, mi joya nuestros comienzos fueron los más complicados no sabía lo que era amar a otra persona. Yo ya no me amaba. Estás rodeado de gente dorada, aliméntate de la positividad. Crece y conviértete en un hombre fuerte y recto. Conviértete en el pilar en torno al cual se reúne toda la familia. Sigue siendo ese hombrecito feliz, nunca lo pierdas. Te amo mi hijo❤️

A ustedes, mis hermanos, que siempre me han apoyado en los buenos y en los malos momentos... gracias por hacerme reír en todos los buenos momentos que hemos pasado juntos, eso es todo lo que recordaré. Les pido una cosa: estar ahí para mi madre y mi hijo, pase lo que pase. ¡Son la familia que he elegido! ❤️

Hermana mayor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Nunca te decepcioné, a pesar de todos los problemas que he traído a casa. Estoy muy orgullosa de que ahora seas mamá y de que estés feliz. No cambies, sé la mejor madrina del pequeño. Sé que puedo confiar en ti en eso.

Hermanita, cómo decirlo, siempre has sido la única que podía ponerme en mi lugar cuando las cosas iban mal. Me tomaste como ejemplo pero como mal ejemplo... perdón por ser este hermano mayor difícil de vivir. Cree en tus sueños, ve por ello. ❤️

Mamá como puedo decirte que has sido la mejor de todas. Siempre protegiéndome y cubriéndome cuando nada sale bien, prométeme que siempre te mantendrás fuerte y seguirás adelante a pesar de todo, que cuidarás de toda esta familia porque sin ti nadie existe. Eres el pilar de la familia.

Papá, lamento haberte hecho sentir tan avergonzado, lamento no poder confiar en ti, desearía que nuestra relación volviera a ser como antes. Lamentablemente no será así, conviértete en el ejemplo que mi hijo tanto merece. Los quiero mucho ❤️

Medidas de prevención de salud mental

Si una persona cercana sufre depresión:

Escúchala atentamente, no la presiones para que hable, acompáñala.

Quédate a su lado, ofrécele tu apoyo y dale confianza para que se sienta en calma.

Si no quiere hablar, ofrécele un vaso con agua. Haz que se sienta cómoda con tu compañía.

Contacta a sus seres queridos o los servicios de salud.

Líneas de ayuda