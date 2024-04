Liposucción: El costo mortal de la belleza y por qué es importante informarse antes de someterse a este procedimiento

Conoce todo lo que debes saber sobre la liposucción, procedimiento quirúrgico por el que falleció la 'Muñequita Milly' | Foto composición: Infobae Perú

El último miércoles, los peruanos quedaron consternados al conocer la noticia de la repentina muerte de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida en el mundo artístico como ‘Muñequita Milly’. Según los familiares de la joven de 23 años de edad, la causa de su fallecimiento fue consecuencia de una mala praxis durante una liposucción que se realizó en la clínica Santa Catalina del conocido y hoy polémico Dr. Fong.

De acuerdo al abogado de la familia Quispe Sucapuca, la fallecida cantante folcklórica habría desconocido de las denuncias públicas que tenía el médico cirujano Víctor Barriga Fong, quien ha sido cuestionado y criticado a nivel nacional, más de una vez por algunas de sus pacientes como la bailarina Maricielo Effio.

Lamentablemente, el Doctor Fong habría perforado el intestino de la cantante folclórica con la cánula empleada para eliminar grasa abdominal. Esta acción desencadenó una septicemia generalizada, culminando en su trágico fallecimiento, según la denuncia policial presentada por el padre de Muñequita Milly.

La artista fue intervenida el pasado 27 de abril, y al día siguiente que era jueves Santo comenzó a sentir fuertes dolores en la zona del abdómen. Debido al feriado largo y a que el Dr. Fong habría minimizado sus quejas, recién fue atendida el 01 de abril y ese día fue nuevamente operada por Barriga Fong quedando inconsciente. El día 2 de abril, la paciente fue llevada de emergencia en una ambulancia a la Clínica del Inca de Miraflores, donde recibió atención médica, pero lamentablemente ya era tarde y la joven dejó de existir la mañana del 3 de abril.

¿Por qué es importante informarse antes de la cirugía?

Ante esta tragedia que ha conmocionado a la sociedad peruana, los expertos en medicina han subrayado la importancia crucial de informarse adecuadamente antes de cualquier procedimiento quirúrgico, como es el caso de la liposucción que implica el remodelado de algunas zonas del cuerpo luego de una succión de grasa corporal, el cual suele darse por temas de mejora estética o por salud.

El Dr. Alberto Calvo, especialista en cirugía plástica, señaló en RPP Noticias, que según las estadísticas internacionales este tipo de intervenciones no debería presentar riesgos con consecuencias fatales como la muerte. “En general, solo uno entre 50 mil casos pueden tener eventos fatales como lo que ha sucedido” con la ‘Muñequita Milly’.

Las personas que pueden fallecer en estas intervenciones pueden ser aquellas que no son aptas para este tipo de procedimientos. “No todos pueden ser sometidos a esta operación. El que va a entrar a la sala de operaciones tiene que estar en buen estado de salud, o si tiene alguna enfermedad crónica, en general, esta tiene que estar compensada”, señaló.

Se debe tomar en cuenta también el estilo de vida de los pacientes. “Una persona fumadora no debe ser operada a menos que lo deje un mes antes. Incluso hay otros doctores que dicen “No, si es fumador, yo no lo opero””, mencionó, agregando que además de los fumadores, las personas con niveles bajos de hemoglobina e hipertensas también pueden suelen ser descartadas para estas intervenciones.

En esa línea, el médico especialista en cirugía plástica destacó tres aspectos cruciales que se deben tener en cuenta antes de someterse a una operación:

Primero: las personas deben tener conocimiento sobre las capacidades del médico que han elegido. Para ello, pueden consultar en la plataforma ‘Conoce Tu Médico’ del Colegio Médico del Perú, donde se verifica su colegiatura y las especialidad que el galeno debe poseer en el ejercicio de su función. Esta recomendación cobra especial relevancia en un contexto donde lamentablemente se han registrado denuncias contra médicos que ejercen sin la debida especialización o capacitación, exponiendo a los pacientes a riesgos innecesarios.

Segundo: es fundamental que los pacientes proporcionen información detallada sobre cualquier condición médica preexistente o estilo de vida que pueda afectar el procedimiento. Para esto deben realizarse todos los exámenes pre-operatorios que el especialista requiere.

Tercero: la infraestructura y los recursos disponibles en el centro médico donde se realiza la intervención son de suma importancia. Es esencial asegurarse de que el centro cuente con las unidades necesarias para abordar emergencias médicas y complicaciones durante y después de la cirugía. Para obtener esta información, se recomienda consultar con el cirujano plástico antes de la operación y verificar con la entidad reguladora de salud, como es el caso de SuSalud.

Como parte de este último y tercer punto, Marco Almerí, cardiólogo clínico, señaló para Infobae Perú que “las clínicas médicas están obligadas a no sólo estar equipadas para la cirugía si no también para las posibles complicaciones que puedan derivar de éstas, en éste caso (de la ‘Muñequita Milly’) parece que no fue así, porque la paciente tuvo que ser llevada a otra clínica para un mejor tratamiento”, mencionó.