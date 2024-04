Familia de ‘Muñequita Milly’ confirma que Dr. Fong atendió a la cantante y galeno cierra sus redes oficiales

Muñequita Milly falleció tras someterse a operación quirúrgica. Latina

La familia de Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida como ‘Muñequita Milly’, salió al frente para confirmar que el Dr. Víctor Fong estuvo a cargo de la intervención quirúrgica de la cantante, quien falleció este 3 de abril.

La artista nacida en Yanahuaya, Puno, vivía en Juliaca y era conocida por sus presentaciones musicales en todo el país. Su triste deceso ha conmocionado en la industria musical, amigos y familia, quienes hoy en día piden justicia y anuncian una demanda contra el conocido Dr. Fong.

“La familia exigen justicia, que las investigaciones se intensifiquen, que se investigue también al médico que la atendió”, indicó el reportero de Latina Noticias sobre ‘Muñequita Milly’, quien dejó a un menor de un año y 4 meses en la orfandad.

“Ya están realizando la denuncia para que inicie con las investigaciones. Hasta el momento lo que la familia indica es que el nombre del médico es Víctor Barriga Fong, es lo que nos han dicho los familiares y abogado de la familia. Hasta el momento no tenemos ninguna declaración de parte de este médico”, acotó el periodista.

Lo que explicó el comunicador es que la cantante llegó a un centro de salud de Santa Catalina para someterse a una liposucción, pero tras complicarse la situación la trasladaron a la Clínica del Inca, donde finalmente falleció.

Cantante folclórica Muñequita Milly murió a los 23 años.

Dr. Fong eliminó su cuenta de Instagram

Lejos de pronunciarse o defenderse, el Dr. Víctor Fong decidió eliminar su cuenta oficial de Instagram. En principio limitó los comentarios, sin embargo, tal fue la ola de críticas que ha venido recibiendo que optó por despedirse definitivamente de las redes.

Hasta el momento, no ha dado su descargo ni mucho menos se ha defendido de las acusaciones de la familia de ‘Muñequita Milly’.

Dr Víctor Fong eliminó su red oficial tras fuertes acusaciones por la muerte de 'Muñequita Milly'.

Maricielo Effio hizo grave acusación contra Dr. Fong

Después de saber de la muerte de ‘Muñequita Milly’, la actriz y bailarina apareció en las redes sociales para señalar directamente al Dr. Fong como responsable.

“Victor Fong acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente. ¿Cómo es posible? Justicia para Muñequita Milly, que descanse en paz y que ese sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Maricielo Effio revela razón de Muñequita Milly y hace grave acusación

Como se recuerda, Maricielo Effio denunció públicamente al Dr. Fong por una mala praxis. En el programa América Hoy, la artista mostró su barriga deforme tras someterse a una miniabdominoplastia.

“Emocionalmente, no estoy bien, para mí ha sido muy difícil este tema. Me veo y digo, cuándo mi barriga va a estar bien. Estoy agotando todas las posibilidades económicas para hacerme la operación aquí, y pueda hacer mi vida como cualquier mujer y no tener que ocultarme”, indicó una afectada Maricielo en junio del 2023.

La actriz fue bastante firme al pedir a las mujeres que no se pongan en manos del galeno. “Yo soy de las personas que me gusta sentarme, entrar en diálogo, un arreglo, pero en esta oportunidad yo quiero hacer una demanda legal porque esto es un delito contra el cuerpo y la salud. Él tendría que darme una indemnización por daños y prejuicios. Yo les pido a ustedes que, por favor, no se hagan nada con ese cirujano porque es un carnicero (...) Voy a seguir con esta campaña en medios hasta que se haga cargo”, sentenció.