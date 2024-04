Dengue en Perú: EsSalud crea chatbot de WhatsApp para detectar nuevos casos a nivel nacional

EsSalud creó el chatbot 'Contra el Dengue' para detectar los casos de la enfermedad de forma rápida y en cualquier parte del Perú. (Foto: EsSalud)

El avance del dengue en el Perú ha llegado a superar las 101 mil personas infectadas a nivel nacional y más de 117 ciudadanos fallecidos a causa de esta enfermedad en lo que va del año 2024. Es por eso que EsSalud creó una nueva forma de facilitar la detección de casos y cuidar la salud de los peruanos: un chatbot que usa inteligencia artificial en WhatsApp.

Esta plataforma digital llamada ‘Contra el Dengue’ puede ser utilizado como un asistente virtual en un celular y para ello cada usuario solo tendrá que añadirlo como si se tratase de cualquier contacto en WhatsApp e iniciar una conversación con él.

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. María Elena Aguilar Del Águila, indicó que el chatbot con inteligencia artificial estará disponible para toda la ciudadanía, asegurados y no asegurados, añadiendo a sus contactos el número 975623891. También se facilitará un código QR en diferentes establecimientos a nivel nacional.

“El dengue es un problema de salud pública nacional y no debe haber distinción en las herramientas que se puede utilizar para combatir la enfermedad; por ello, ChatBot está abierto para todo peruano todos los días”, detalló la titular de EsSalud.

¿Cómo funciona el chatbot de EsSalud contra el dengue?

Para utilizar el chatbot ‘Contra el dengue’, cualquier ciudadano deberá añadir como contacto el número designado para este servicio: 975623891

- Al ingresar a WhatsApp, se tendrá que buscar al contacto e iniciar la conversación enviando un ‘Hola’ como mensaje inicial.

- El chatbot se activará y enviará un mensaje automático en el que se mostrarán cinco opciones:

¿Qué es el Dengue? ¿Cómo se transmite el dengue? ¿Cómo prevenir el dengue? Quiero saber si tengo dengue. Ver centros de EsSalud cercanos.

- Las tres primeras opciones sirven como fuente de información oficial para conocer más sobre la enfermedad, pero si se quiere detectar un caso temprano, la opción ideal es la cuatro, que deberá enviarse como mensaje para ingresar. El chatbot realizará consultas para verificar la identidad del usuario, como sus nombres, género, número de DNI y edad.

- El sistema también consultará si la persona tiene alguna enfermedad que pueda ser considerada como un factor de riesgo, como obesidad, presión alta, diabetes, cáncer, diagnóstico previo de dengue, etc. También se consultará si existe algún síntoma adicional como dolor de cabeza, de cuerpo, náuseas, manchas rojas, etc.

- Luego de seleccionar alguna de las opciones, el sistema recomendará acudir a un centro de emergencia en “el hospital más grande disponible en su zona”. También recomendará no automedicarse, no tomar ibuprofeno y tampoco naproxeno.

- Finalmente, el servicio de EsSalud también pedirá que el usuario envíe su ubicación por medio de WhatsApp para recomendar un centro de salud cercano que tenga la capacidad de atender al ciudadano.

Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, indicó a Infobae Perú que los pacientes que se vuelven a infectar con dengue tienen alto riesgo de padecer una enfermedad grave. (Infobae Perú)

¿Qué pasa si me vuelvo a infectar con dengue?

Infobae Perú conversó en exclusiva con el doctor Edwin Neciosup, jefe de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, quien indicó que en caso de contraer nuevamente el dengue, los pacientes pueden complicar aún más sus posibilidades de recuperarse y se desarrollen cuadros más graves de la enfermedad. Esto depende del serotipo o ‘subespecie’ a la que pertenece el virus. El dengue posee cuatro: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4.

“Si yo me infecté con el dengue serotipo 3 y me vuelve a dar, pero esta vez con el serotipo 2, la posibilidad de generar mayor respuesta inmunológica y que a su vez esta genere que tenga mayores complicaciones es muy alta, es cierto. Mientras más serotipos tenga yo, mientras más veces me haya contagiado de dengue, la posibilidad de presentar cuadros muy adversos es muy alta”, indicó Neciosup a Infobae Perú.

Si de casos graves se trata, también es necesario considerar las características de la población que se infecta. En el caso del dengue, en Perú se han detectado hasta siete grupos de riesgo que podrían presentar un caso grave de la enfermedad.

“Hay grupos de riesgo que son: niños menores de 5 años, gestantes, personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, con procesos oncológicos o que se están dializando. Si estas personas se llegan a reinfectar con un serotipo diferente de dengue, es probable que desarrollen un dengue grave o muy grave a futuro”, manifestó.