Luchadora aplica llave paralizante y reduce a sujeto que intentó asaltar a anciana en SJL: el momento exacto

Fuente: Latina

Una luchadora de artes marciales mixtas (MMA) y muay thai frustró este martes un asalto del que iba a ser víctima una anciana en San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más populoso del país y una de las jurisdicciones con mayor número de denuncias por delitos contra la seguridad pública en Lima Metropolitana.

En diálogo con Latina, la entrenadora contó que aplicó una llave paralizante y redujo al sujeto en las inmediaciones del paradero 14 de la avenida Fernando Wiesse. El hecho ocurrió pasadas las 17:00 horas, cuando la anciana acompañaba a su nieta a las clases que recibe en la academia ‘Golden Fit’, donde Carla es instructora.

“Estamos en remodelación y hemos cancelado las clases, pero parece que la abuelita no pudo ver [el anuncio] e igual trajo a la niña. En ese momento, pasa el ladrón y le pide la hora [...] le quería arranchar el celular. Justo estaba al frente. Mi primo, que es uno de mis alumnos, fue, lo redujo y me esperó en la avenida principal. Yo terminé de reducirlo hasta esperar que venga la patrulla”, contó.

La televisora difundió imágenes del momento en que la entrenadora posa sobre la espalda del atacante, a quien le redujo la posibilidad de movimiento al bloquearle la nuca y el brazo derecho. Posteriormente, quedó a disposición de los agentes policiales. “Tenía antecedentes por mala conducta, violencia y robo. No es una persona que deba estar en las calles, es un peligro total”, siguió.

Carla detalló que, en principio, confirmó que el sujeto no portara arma de fuego. “Siempre va a ser mejor cuidar la integridad de las personas, pero una vez que supimos que no tenía, nuestra acción fue rápida porque no podíamos permitir que esto siga impune. Lo que hice primero es un barrido a las piernas para que caiga, un control de cabeza y un torniquete al brazo”, dijo.

También contó que, en los últimos meses, su academia ha recibido alumnos que buscan aprender técnicas de defensa ante la ola de inseguridad, principalmente. “No solamente para defenderse por ladrones. Tenemos adolescentes que vienen por temas de bullying y mujeres que han sido robadas o acosadas, de hecho les ayuda mucho en su día a día”, mencionó.

Hasta 2022, 9 de cada 10 mujeres manifestaron ser víctima de acoso sexual callejero en Lima y Callao, según las encuestas de organizaciones en defensa de los derechos humanos. Además, un 47% de residentes de SJL reveló que sufrió algún tipo de delito en este distrito durante los últimos 12 meses, según un sondeo de Ipsos Perú difundido a fines del año pasado.

“Muchas veces por aquí han intentado acosarme, por acá hay un montón de borrachos. Me pasó en pandemia que he tenido que defenderme. Hace un mes, también, justo frente a mi casa. Por eso creo que es necesario que todos sepamos cómo reaccionar ante una situación como esta, ya sea de robo, bullying o acoso”, zanjó la entrenadora.

San Juan de Lurigancho fue uno de los distritos limeños que estuvo bajo estado de emergencia para combatir el crimen organizado y la delincuencia con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pese a que el Congreso censuró al entonces ministro del Interior, Vicente Romero, por un aparente fracaso de esta medida.

El Ejecutivo emitió la declaratoria en septiembre del año pasado, después de la explosión que sucedió en una discoteca del distrito, donde diez personas resultaron heridas. “Es un tema que nosotros no podemos controlar. Nosotros, como municipalidad, no tenemos las facultades, ni las herramientas, ni la logística, hasta la fecha la Policía PNP no ha dado una respuesta positiva en la disminución, desarticulación y captura de bandas organizadas”, dijo el alcalde Jesús Maldonado al requerir la medida al Gobierno.