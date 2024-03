Magaly Medina confiesa que intentó tener un hijo con Alfredo Zambrano: “Ya era muy tarde”

Magaly Medina revela que pensó en tener un hijo con Alfredo Zambrano. (Composición: Infobae)

En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ el 28 de marzo, la presentadora Magaly Medina recibió como invitada a la periodista Mávila Huerta, quien compartió detalles sobre su entrada a las pantallas de ATV tras la abrupta salida de Juliana Oxenford, manteniéndose en el mismo horario.

Además, se discutió el divorcio de Huerta y su aspiración de ser madre. Fue en ese momento que ambas comunicadoras exploraron el tema de la maternidad. Mávila mencionó que habría deseado convertirse en madre cuando estaba casada con Roberto Reátegui, pero que en la actualidad ya no es algo que esté en sus planes.

“Siempre quise tener hijos, una familia; incluso he congelado mis óvulos. Pero ahora he abandonado la idea de ser madre. No tengo ninguna duda al respecto, pero ya he tomado la decisión de no tener hijos. Creo que no. Incluso mi hermano me dijo: “Tengo un hijo”, pero la única vez que me provocó muchas veces ser mamá fue cuando estuve con Roberto”, dijo en un inicio la presentadora de ‘Ocurre ahora’.

Magaly Medina criticó a Mávila Huertas por llamar 'mamá del Perú' a Doña Peta.

“Estaba muy enamorada de mi esposo, quería tener un hijo con él que fuera ese niño al que tú ves, le veo rasgos tuyos y míos. Yo quería esa maternidad. No era la maternidad de tener un hijo y ya, yo quería tener un hijo de Roberto y no se dio”, sostuvo Mávila.

Durante el diálogo, Magaly Medina se acopló a la conversación, y reveló un momento personal de importancia. La presentadora compartió que también había anhelado tener un hijo con su actual pareja, Alfredo Zambrano. No obstante, esa posibilidad se desvaneció hace algunos años cuando conoció a su esposo en un período en el que ya no era viable concebir.

Medina expresó: “Es cierto, eso sucede. A mí me pasó, por ejemplo. Tuve el deseo de tener un hijo junto a mi esposo. Pero lo conocí un poco tarde, cuando mi sistema reproductor dejó de funcionar como me hubiese gustado”, expresó la comunicadora aceptando su situación.

Magaly Medina desmiente rumores de separación con Alfredo Zambrano

Hace poco, la conductora Magaly Medina abordó los rumores sobre una supuesta separación con su esposo Alfredo Zambrano. Medina mencionó que los rumores surgieron inicialmente en redes sociales hace algunas semanas, pero decidió no darles importancia debido a que muchas veces se difunden noticias falsas en esas plataformas.

Sin embargo, la situación tomó relevancia en los medios de comunicación nacionales, lo cual comenzó a incomodar a Magaly , ya que familiares y amigos comenzaron a hacer preguntas preocupadas sobre su estado sentimental. La conductora de espectáculos se refirió a esta situación en su programa, desmintiendo los rumores de separación y aclarando que se trata de especulaciones infundadas que han generado un malentendido en su entorno personal y profesional.

“Pero cuando eso es retomado por los diarios de circulación nacional en sus ediciones digitales, me parece bastante osado... tendenciosamente algunos medios quieren desinforman a su audiencia tratando de decir que ese titular es cierto. Tomando extractos de una entrevista donde no hablaba de mi estado actual, hablaba de un hecho pasado, porque eso alarma a la familia y amigos”, dijo.

Por lo tanto, Magaly Medina decidió acabar con todos esos rumores y aclaró que no era cierto y que ella goza de una buena relación con su esposo Zambrano.“No es verdad, no tenemos por qué decirlo, pero no es verdad. Creo que todos los que nos conocen, sabe y nos ve juntos, vivimos en la misma casa. Para que los medios no sigan ahondando en un tema de una forma tan irresponsable. Mi esposo y yo no estamos separados”, señaló.