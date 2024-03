‘El Gran Chef Famosos’ semifinal: Ricky Trevitazo rompe en llanto al ser eliminado junto a Luiggi Carbajal y no llegar a la semana final

El Gran Chef Famosos: La eliminación. (Video: El Gran Chef Famosos/Latina).

Este martes 26 de marzo se vivió la última noche de lo que fue la ronda semifinal en “El Gran Chef Famosos X2″. Si bien la competencia de esta gala estuvo muy pareja, solo la dupla de Ricky Trevitazo y Luiggi Carbajal no logró pasar a la semana final y se despidieron con profunda pena.

Tras conocer la noticia de la eliminación, dada por el jurado Javier Masías, Ricky Trevitazo no pudo evitar romper en llanto y quebrarse al conocer que llegó el fin de su competencia en el programa de reality culinario de Latina.

“Así son las competencias, así son los concursos. Me encantó compartir esa temporada con todos ustedes. No me voy tan triste como la vez pasada”, comentó Luiggi Carbajal.

“En realidad es difícil aceptar que tengamos que irnos, más allá de la amistad que tenemos entre todos. Decirle a Luigui que ha sido un nuevo campo para mí, para conocerlo de otra manera. Decirle que lo amo con todo mi corazón. Son grandiosos”, dijo Ricky Trevitazo cuando estuvo más calmado.

El Gran Chef Famosos: Ricky Trevitazo y Luiggi Carbajal se despiden del programa. (Video: El Gran Chef Famosos/Latina).

Javier Masías se conmovió al despedir a los chicos Skandalo

Cada uno de los jurados se despidió de Ricky Trevitazo y Luiggi Carbajal destacando el esfuerzo y la dedicación que le han puesto cada noche al hacer sus preparaciones. Nelly Rossinelli también comentó que ellos tienen sus propios trabajos y que, además de ello, cumplen con estar en ‘El Gran Chef Famosos’ y dar lo mejor de sí. Sin embargo, fue el jurado Javier Masías quien se conmovió la eliminación de los chicos Skandalo.

“Desde que empezó ‘El Gran Chef Famosos’ probablemente sean la pareja que más alegría me han traído y lo increíble es que no lo hacen de manera disforzada, es algo que viene de sus venas. Es como si ustedes vivieran en una permanente fiesta La verdad me han conmovido más de lo que pensaba, pero no tengo más palabras. Los voy a extrañar”, comentó Javier Masías.

¿Quiénes están en la gran semana final de ‘El Gran Chef Famosos’?

Estas son las 5 duplas que han pasado a la gran final: las hermanas Marisol y Celine Aguirre, Jota Benz y Angie Arizaga, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga, Damián y el Toyo, Austin y Steve Palao.

Este miércoles 27 de marzo empieza la semana final de la competencia, que llegará a su fin el lunes 1 de abril.

El Gran Chef Famosos: los jurados se despiden de Luiggi Carbajal y Ricky Trevitazo. (Video: El Gran Chef Famosos/Latina).

¿Cuándo empieza la sexta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’?

La séptima temporada de ‘El Gran Chef Famosos El Restaurante’ se estrenará en televisión nacional el próximo martes 2 de abril. Esta nueva propuesta de entretenimiento, emitida de lunes a sábado, contará con la participación de 12 celebridades, quienes pese a tener poca experiencia en la cocina, enfrentarán el reto de satisfacer los paladares de un jurado y por primera vez, del público peruano.

¿Quiénes son los 12 participantes de ‘El Gran Chef Famosos El Restaurante’?

Mathías Brivio. Exconductor de ‘Arriba mi Gente’. Gino Assereto. Modelo y ex chico reality. Medio hermano de Jota Benz. Giovanna Valcárcel. Locutora de radio y exconductora de ‘Mujeres al Mando’. Lita Pezo. Cantante que representó al Perú en el Festival Viña del Mar 2024. Ekaterina Konysheva. Actriz de ‘Papá en apuros’. Brando Gallesi. Actor e influencer. Flavia Laos. Cantante, modelo e influencer. Dorita Orbegoso. Modelo. Emilio Jaime. Cantante y exchico reality. Zelma Gálvez. Actriz cómica. Emilram Cossio. Actor y humorista. Juan Carlos Rey Castro. Actor y protagonista de ‘Papá en apuros’.