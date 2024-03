Dictan 9 meses de prisión preventiva contra ‘Maldito Frank’ por tenencia ilegal de armas

Ordenan 9 meses de prisión preventiva contra 'Maldito Frank'. (Captura: Canal N)

‘Maldito Frank’, identificado como Franchesco Mogollón Piña, deberá cumplir con los 9 meses de prisión preventiva que le impuso la Sexta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la noche del martes 26 de marzo. El Ministerio Público había solicitado a la justicia esta medida mientras investigan a este sujeto por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas.

Como se sabe, el pasado 15 de marzo una jueza negó prisión preventiva contra Mogollón por el asesinato del empresario Machiavelli Laura, cometido en el distrito limeño de Santa Anita. Pese a que el crimen quedó registrado en cámaras de seguridad, la magistrada ordenó su liberación y dictó comparecencia con restricciones.

El martes 26 de marzo, la Policía Nacional del Perú (PNP) recapturó a esta persona en una vivienda de San Juan de Miraflores. Le pidieron que se entregue de forma voluntaria y él así lo hizo.

Ordenan 9 meses de prisión preventiva contra 'Maldito Frank'.

Ahora, con la sentencia emitida por los jueces Agustín Reymundo Jorge (presidente), William Quiroz Salazar y Ana Revilla Palacios, el ‘Maldito Frank’ deberá permanecer tras las rejas mientras lo investigan.

Durante la audiencia, el Ministerio Público explicó que solicitaba 9 meses de prisión preventiva porque Mogollón no cuenta con arraigo laboral, familiar y domiciliario. También cuestionaron su nacionalidad porque la tramitación de su Documento Nacional de Identidad (DNI) se hizo cuando él no estaba en el Perú.

Respecto a la liberación de Mogollón en el caso del asesinato del mencionado empresario, la Fiscalía explicó que acusaron a esta persona porque la Policía Nacional aseguró contar con información reservada sobre su participación.

Resaltaron que ‘Maldito Frank’ no había sido incluido en las diligencias iniciales ni lo habían considerado como sospechoso de este crimen.

“La vinculación del investigado se inicia cuando la División de Secuestros de la PNP, basándose en información reservada, señala que él sería uno de los sujetos que aparecería en los videos que registraron el asesinato del empresario”, indicó el Distrito Fiscal de Lima Este en su pronunciamiento en X (antes Twitter).

Recordemos que Machiavelli Laura Lume, un empresario del sector de transporte, enfrentó amenazas en varias ocasiones. Antes de que lo asesinaran, los delincuentes lo capturaron en Ate y lo trasladaron a una vivienda en Santa Anita.

Jueza libera a peligroso delincuente venezolano 'Maldito Frank', quien es acusado de secuestrar y asesinar a empresario en Santa Anita

Las imágenes capturaron el momento preciso en que el hombre de negocios fue bajado del vehículo y aprovechó para intentar escapar. Uno de los delincuentes no dudó en sacar su arma y dispararle en cuatro ocasiones, lo que causó su muerte.

El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para algunos implicados en el secuestro. A pesar de esto, la familia sigue recibiendo amenazas, por lo que han solicitado protección a las autoridades.

El exministro del Interior Mariano González criticó al Poder Ejecutivo de que no se haya dictado prisión preventiva contra ‘Maldito Frank’ por este caso.

“Tenemos a una presidenta preocupada en atender denuncias (...), a un premier que aún no termina de conocer a su gabinete, y a un ministro del Interior que es prácticamente un inútil y no tiene ninguna capacidad para dirigir el sector. Lamentablemente, estamos frente a una situación no solo de desesperanza respecto a la inseguridad, sino también de falta de norte, de por lo menos tener una mínima idea de lo que hay que hacer”, opinó.