Pastor que estuvo en retiro con Christian Cueva se pronuncia: “Está buscando recuperar su matrimonio”

El último episodio de ‘Magaly TV La Firme’, emitido el 25 de marzo, Magaly Medina presentó un informe sobre la participación de Christian Cueva en el retiro espiritual ‘Encuentro de Varones en el Espíritu de Cristo’ en Trujillo. Durante este evento, el futbolista se deja ver en medio de lágrimas y profundamente arrepentido por los errores que había cometido en su matrimonio con Pamela López.

Esta ceremonia contó con la presencia de Pamela López, quien recibió a Christian Cueva con globos y flores azules. Tras llamarla al frente, el futbolista le pidió perdón por no haberla escuchado y valorado. Con una Biblia en la mano e indicando que quería cambiar, agradeció a Dios por el apoyo que estaba recibiendo de su parte.

“Quiero pedirte perdón ante los ojos de Dios por no haberte escuchado, por no creer en cada cosa que decías... pero tú y yo seguiremos firmes porque mi amor por ti es muy grande, porque te amo por Dios, te amo por Dios, perdóname, perdóname por todas esas cosas que he cometido, que no era yo, que no era yo, que no, yo lo acepto, te amo”, dijo el futbolista mientras lloraba.

Con fuerte abrazo y un beso en la boca, Pamela López confirmó que perdonaba al deportista y estaba dispuesta a reiniciar su vida en pareja. De esta manera, dejó atrás las infidelidades y mentiras del pasado.

Christian Cueva rogó perdón a Pamela López y se justificó de infidelidad: "Te amo, no era yo". (Captura: Magaly TV La Firme)

El Pastor se pronuncia

Juan Carlos Chirinos, Pastor de la iglesia, se pronunció al respecto y dio fe del arrepentimiento del futbolista. Asimismo, aseguró que se trató de mantener este encuentro espiritual fuera de las cámaras.

“Está buscando recuperar su matrimonio, y quizás los que estamos más cerca de él, sabemos realmente su deseo, su anhelo de que ha habido errores. Bueno, la noticia siempre viene de ellos. Incluso lo toman como un show, un espectáculo. Algo que tratamos en lo posible de evitar, pero no se pudo”, indicó a América Hoy.

Christian Cueva rogó perdón a Pamela López y se justificó de infidelidad: "Te amo, no era yo". (Captura: Magaly TV La Firme)

Esta reconciliación en medio de la conversión de Christian Cueva ha causado impacto en los medios de comunicación y la reacción de muchos conductores de TV.

La fuerte crítica de Magaly Medina contra Pamela López

Magaly Medina señaló que no creía en este arrepentimiento. Sin embargo, fue más allá y arremetió contra Pamela López, señalando que concedió su perdón a cambio de las comodidades que le ofrece el padre de sus hijos.

“Bueno, ahí lo aplauden porque él se muestra lloriqueando con la voz entrecortada, agarrándose los ojos como tratando de impresionar. Porque la única que le cree es Pamela López. Ella ya le había perdonado desde hace tiempo, desde que se fue a Europa, diciendo que iba a ver a su amiga. ¡Ay, quién le va a creer eso!”, señaló la conductora, para luego referirse a López.

Pastor respalda el arrepentimiento de Christian Cueva.

“La ha hecho sufrir un montón. Su vida no es un camino de rosas, es un camino con un hombre del que siempre desconfía. Es alguien que duda, que tiene que andar revisando sus celulares, que así tiene que andar comprobando con quién va, con quién no va, cómo va, porque no le cree nada. Eso no es vida. Eso no es forma de vivir”, dijo la conductora, quien recordó que una vez Pamela le dijo que quería “un amor bonito” para ella,

“Supongo que lo dijo en algún momento que tuvo un poco de dignidad. Pero estas mujeres piensan ‘tengo tres hijos, no tengo una profesión, no tengo una carrera, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar, cómo voy a salir adelante?’. También les encanta la vida cómoda, los viajes, eso les gusta. Entonces tiene que tragarse su orgullo, su dignidad, y seguir aguantando a un tipo como pueda”, sostuvo.