Vinculado a ‘Los Pulpos’ de Trujillo denuncia al coronel Víctor Revoredo y pide su baja ante Inspectoría de PNP

Un sujeto al que se atribuye vínculos con la banda criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo ha denunciado por conducta funcional indebida al coronel Víctor Revoredo, jefe de la División contra el Crimen Organizado en Trujillo; y al general José Zavala, jefe de la III Dirección Territorial Policial de La Libertad.

La acusación fue interpuesta este domingo ante la Inspectoría de la Policía Nacional (PNP) y se fundamenta en las declaraciones vertidas por ambos mandos policiales, quienes señalan a Jolin Bazán Valderrama como presunto lugarteniente de Jhonsson Cruz, cabecilla de la red criminal más sanguinaria del norte.

“Todas estas declaraciones [...], además de ser absolutamente falsas, también son sumamente perjudiciales en la medida que atentan contra mi honor y reputación, [...] máxime si a la fecha no existe investigación alguna en la cual me encuentre inmerso en calidad de autor o partícipe que me vincule con ‘Los Pulpos’ o ‘La Nueva Alianza’, por lo que resulta reprochable y arbitraria la conducta funcional cometida por los hoy denunciados administrativamente”, se lee en el documento difundido por el portal Causa Justa.

En febrero pasado, un grupo de agentes policiales capturó al hermano del implicado, Overt Bazán Villanueva, alias el ‘Chato Oré', quien según Revoredo, “dirigió a los que participaron en las extorsiones” de la madre del futbolista Paolo Guerrero. De acuerdo con la denuncia, este señalamiento fue realizado “sin fundamento aparente”.

Coronel PNP, Víctor Revoredo, anunció que "irán con todo" contra las bandas delincuenciales extranjeras. (Gobierno peruano)

“En la actualidad se vienen realizando operativos con el único fin de capturarme y someterme a una investigación policial totalmente parcializada, de la cual estamos plenamente convencidos que no harán otra cosa más que pretender atribuirme conductas que no he cometido, atentando directamente contra mis derechos más fundamentales [...]”, sigue el texto, que solicita el pase al retiro del coronel y el general por falta disciplinaria.

En una entrevista difundida por Exitosa, Revoredo ratificó su postura y aseguró que asumirá el proceso. “Este señor, de acuerdo con el trabajo de Inteligencia, es un criminal. Y me ratifico y asumo lo que pueda suceder [...] él integra la organización criminal, tiene hermanos en alianza criminal y me ratifico: es un prontuariado criminal y asumo lo que venga. [...] Él mismo será capturado”, aseveró.

La emisora mencionó, además, que el general Zavala deslizó que sus declaraciones habían sido distorsionadas por medios locales. Desde inicios de febrero, dos provincias de La Libertad (Trujillo y Pataz) se encuentran bajo estado de emergencia ante el auge de bandas internacionales dedicadas a la extorsión y minería ilegal.

La medida ordenó suspender la atención en locales comerciales, eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 04H00 de la mañana “hasta controlar en forma definitiva la ola de delincuencia” y desarticular bandas criminales, principalmente ‘Los Pulpos’, dedicada a la extorsión, secuestro, robos y otros delitos.

Alberto Otárola anuncia ingreso de las Fuerzas Armadas a Pataz. TV Perú

Según información oficial, en Trujillo se produce casi una muerte por día, mientras en Pataz son alrededor de 20 las bandas de minería aurífera ilegal, que han sido denunciadas por la voladura de siete torres de alta tensión de energía eléctrica, ataques con dinamita a compañías mineras formales y fuerzas policiales.

