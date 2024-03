Milett Figueroa se refiere a la diferencia de edad con su novio, Marcelo Tinelli: “No lo he notado, es un prejuicio”

Milett Figueroa habla de la diferencia de edad con Marcelo Tinelli.

Milett Figueoa se encuentra en su mejor momento profesional. La joven decidió migrar a Argentina, país en el que además de encontrar un espacio para su internacionalización, también encontró el amor sin imaginar en lo que se convertiría. Actualmente, la peruana se ha convertido en una figura en el país gaucho y, como era de esperarse, su amor por el presentador está en todas las portadas.

Recientemente, la hija de Martha Valcárcel concedió una entrevista a Caras, una popular revista argentina, en donde habló de su vida profesional y personal. Como era inevitable, habló de su actual relación con Marcelo Tinelli, con quien se ha mostrado muy sólida pese a que tienen poco tiempo.

Sin embargo, desde el inicio de su romance, se ha hablado mucho de la diferencia de edad entre ambos. Milett Figueroa tienen 31 años, mientras que su pareja Marcelo Tinelli está próximo a cumplir 64 años, pero eso no ha sido impedimento para demostrar que la química está más viva que nunca.

Milett Figueroa habla de su relación con los hijos de Marcelo Tinelli. (Caras/Difusión)

En la entrevista con la mencionada revista, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, mencionó que está muy feliz con la relación que hoy en día tiene y desvinculó tener algún tipo de molestia con el tema de la edad.

“Estamos viviendo algo hermoso. Y me han preguntado por la diferencia de edad y no hemos notado ninguna porque creo que es más prejuicio que otra cosa. Me guío por mi corazón”, expresó al inicio.

Tras ello, mencionó que tiene una conexión inexplicable con su pareja y ambos se apoyan mucho en el ámbito laboral. “Con Marcelo siento algo muy especial, que me quita el miedo y me llena de amor. Él me sugiere, me acompaña, somos muy compañeros y eso es muy lindo. Estamos pendientes uno del otro”, agregó.

Por otro lado, se refirió al inicio de su romance y comentó que fue un poco tedioso porque se podía hablar de alguna preferencia hacia ella en el programa que concursaba. Pero, se dejó llevar por la seducción del argentino sobre ella. Afirma que el romance fue instantáneo y casi inevitable.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se muestran más unidos que nunca. IG

“Cuando comenzamos yo temía que se desvirtúe mi participación en el programa si tenía una relación con el conductor. Pero con Marcelo hubo una conexión instantánea, es muy atractivo, me fue seduciendo con la seguridad de un hombre que sabe lo que quiere desde el día uno”, expresó muy ilusionada Figueroa.

Incluso, mencionó que tienen química y piensan mucho en cuidar su relación, pese a que lo hicieron público, prefieren no ahondar en detalles. “Hay mucha piel y química entre nosotros y es algo hermoso, real y queremos cuidarlo. Los dos sentimos que no tenía sentido ocultarlo. Los dos somos libres. Me gusta escucharlo y charlamos mucho de todo”, finalizó.

Habló de la relación con los hijos de Tinelli

En otro momento de la entrevista, Milett Figueroa se refirió a la relación con su los hijos de Marcelo Tinelli. Sobre ello tuvo buenos comentarios y afirmó que hay un ambiente de amor en familia. “Son muy respetuosos y amorosos todos. Gente sensible e inteligente. Me encanta conocerlos. También al “Tirri”, mencionó.

Marcelo Tinelli con sus hijos y su primo el Tirri en los previos a la boda de Cande.

Sin embargo, descartó convivir, por el momento, con su pareja. Afirma que comparten mucho tiempo juntos, pero por el momento cada quien tiene su espacio y no pretenden cruzar esa línea. “Por ahora no, aunque compartimos casi todo. Somos respetuosos uno del otro y nos gusta sorprendernos. Aprendo mucho de él”, sentenció la peruana.