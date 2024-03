Rodrigo González se burla de Lourdes Sacín por aconsejar a Priscila Mateo: “Cómo vas a comparar a Julián con Andy V”

Rodrigo González se burla de Lourdes Sacín por aconsejar a Priscila Mateo: “Cómo vas a comprar a Julián con Andy V”. | 'Amor y Fuego'.

Entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava ha surgido un enfrentamiento desde que la actriz cómica reveló que el fin de su relación con el argentino se debió a una infidelidad. En medio de esta situación se encuentra la reportera Priscila Mateo, quien actualmente es la saliente oficial del exintegrante de ‘Combate’. Asimismo, esta situación viene perjudicando emocionalmente a la comunicadora, quien estaría evaluando renunciar a su trabajo.

Fue la misma Magaly Medina la que dio a conocer que su trabajadora no estaba del todo bien, pues al convertirse en un personaje casi público, su vida personal se ha visto expuesta, lo que ha generado que se mantenga al margen de las redes sociales. Asimismo, el amor que siente por el argentino es tan fuerte que planea irse del programa para junto a él.

Ante ello, la ‘Urraca’ se contactó con Lourdes Sacín, una exreportera que abandonó su oficio en Latina para vivir su romance con ‘Andy V’, un personaje de la farándula que la enamoró y provocó que se aleje del periodismo. Para esta comunicadora, Priscila Mateo estaría a punto de cometer un error, y es que una relación con Julián Zucchi no la beneficiaría para nada.

Lourdes Sacín se quiebra al recordar que dejó el periodismo por su romance con ‘Andy V’: “Todavía me duele”. (Captura: Magaly TV La Firme)

“A mí me duele en el alma. Ella no debe dejar de su carrera, se que ella ama la carrera. Tú no la estás botando, sino que está diciendo que él le está pidiendo que renuncie. Priscila te lo digo de corazón, no dejes tu carrera”, sostuvo.

Tras escuchar los consejos que Lourdes Sacín le dio a Priscila Mateo, Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, no pudo evitar pronunciarse, burlándose de la exreportera de televisión, recordándole que ella sabía perfectamente con qué clase de persona se metía, además de haber facturado con su propio sufrimiento.

“Qué tiene que ver esta obsesiva de Lources Sacín... que no es más que un reflejo de sus propias decisiones y de meterse con ese delincuente con el que se metió. Se ponían de acuerdo para facturar, pasearse, sacar merchandising... todo el show que hicieron, se prestaron juntos cuando ya estaba demostrado en lo que él andaba metido”, indicó.

Lourdes Sacín habló sobre el romance entre Priscila Mateo y Julián Zucchi. Captura/Instagram

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ se mostró bastante desconcertado por la comparación que hizo la comunicadora, y es que Julián Zucchi no se encuentra involucrado con ninguna banda delictiva, como si lo estaba ‘Andy V’ en su momento. Por este motivo, mencionó que no existe un punto de comparación.

“Mandaba saludos a los delincuentes, a bandas, el arma... como si Julián se comprara con Andy V ¿de qué estamos hablando? ¿estamos todos locos?”, acotó.

Finalmente, el conductor de ‘Amor y Fuego’ le recordó a la exreportera de ‘Reporte Semanal’ que ella se metió con ‘Andy V’ cuando este sujeto aún tenía un matrimonio con Susy Díaz. “Creo que hay gente que tiene muy mala memoria o está buscando cualquier tipo de aliado”, concluyó sobre le tema.

Magaly Medina y su consejo a Priscila Mateo

De acuerdo a Magaly Medina, ella y su equipo le han aconsejado a Priscila Mateo para que se aleje de Julián Zucchi, pues consideran que es un hombre que no le aporta nada bueno a su carrera; sin embargo, ella no escucha a nadie.

“Le hemos aconsejado que se aleje de ese hombre, que no la valora para nada, que no la está protegiendo, que no quiere soltar ni soga, ni cabra. Ella se encuentra entusiasmada y enamorada, y bueno, a una mujer enamorada no se le puede decir qué hacer. A veces las mujeres debemos de pensar de manera cerebral y no con el corazón”, dijo.

“Hay una cosa que yo aprendí tarde, a las caídas y a los golpes, si en algún momento tengo que elegir entre mi carrera y un hombre, siempre elegiré a mi carrera, porque mi carrera nunca me ha traicionado”, añadió la ‘Urraca’.