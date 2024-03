Efraín Aguilar revela que Mónica Sánchez no quiso trabajar en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Llegó con muchos prejuicios”

Efraín Aguilar habló sobre el llamado a Mónica Sánchez para 'Al Fondo Hay Sitio'. (Foto: Captura)

Efraín Aguilar, exproductor y creador de la famosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, se animó a revelar algunos detalles del inicio de este proyecto, como la elección de los actores que le iban a dar vida a los personajes que tenía en mente.

Al ser consultado por Mónica Sánchez, la actriz que actualmente interpreta a ‘Charito’, el popular ‘Betito’ sostuvo que le costó convencerla para que integre su nuevo proyecto, especialmente porque ella veía como programas de ‘segunda categoría’ los espacios que había producido en el pasado.

“En esa época era una gran actriz. La vi en una obra y estaba pensando en lo que nos faltaba. Mónica llegó con ciertos prejuicios, se sentía una figura, pensaba que ‘Risas y Salsa’, ‘Así es la vida’, ‘Mil Oficios’, eran para ella cosas de segunda categoría”, comentó durante una entrevista con ‘Café con la Chevez’.

Durante un tiempo estuvo detrás de ella, intentando convencerla, incluso le dijo que la iba a contratar durante todo un año, por lo que iba a tener una buena estabilidad económica. Finalmente, le mencionó que si no se sentía cómoda, podía irse en cualquier momento.

“Mi misión era convencerla, le dije que era importante para su estabilidad económica, que la contrataba por un año. Me dijo que si me podía contestar mañana. Al día siguiente me dijo que le habían dicho que yo era una persona muy correcta con los actores y yo le dije que si a la semana no se sentía cómoda, se iba y ya yo veía qué hacer”, añadió.

Una vez que empezó a grabar con ellos, Mónica Sánchez se convenció de que ese era su lugar y se quedó bastante contenta. Asimismo, confesó que ellos son amigos hasta ahora, aunque han peleado debido a que tienen posturas políticas totalmente opuestas.

“Comenzamos y cayó a pelo, ella fue la única que no hizo taller. Le transformó la vida. Ella tiene una posición política muy opuesta, hemos discutido... pero seguimos siendo amigos de verdad, nos queremos mucho, nos extrañamos, esa amistad no se perderá nunca”, indicó.

Se refirió a su situación con Christian Thorsen

A diferencia de otros actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’, Efraín Aguilar no guarda una buena relación con Christian Thorsen, esto debido a que el popular ‘Platanazo’ denunció a la producción por maltrato laboral y haberle despedido sin previo aviso.

De acuerdo a Efraín Aguilar, las cosas no sucedieron como contó el actor, pues la única verdad es que los guionistas ya no tenían más ideas para su personaje, por lo que decidieron ponerle punto final.

“Yo tuve la forma, por la forma, no por el cómo. Yo le dije que su personaje se había terminado, pero yo no lo decidí, mi función es producir lo que el libretista y el guionista me indican. Me tocó la parte más fea”, comentó.

“Él tiene razón en decir que por qué no se lo dije de frente, pero dijo ‘me botaron’, pero hay que aclarar que nadie lo botó, su personaje terminó... qué puedo decir yo de aquel grupo que dejó Mil Oficios y que de la noche a la mañana se fue a canal 2... quién se portó peor, ¿yo o aquellos? y no me peleé con ninguno de ellos”, sentenció.