Guty Carrera es retirado de ‘La Casa de los Famosos’ por decisión del público y hace insólito pedido

Guty Carrera fue eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ | Telemundo Entretenimiento. Youtube

Las puertas de ‘La Casa de los Famosos’ se abrieron de manera anticipada para Guty Carrera, la noche del lunes 18 marzo. El modelo peruano se convirtió en el octavo participante en abandonar el reality de convivencia de Telemundo, perdiendo así la oportunidad de ganar el premio de 200 mil dólares.

En la última gala, los nominados Alfredo Adame, Alana Lliteras, La Bronca, Cristina Porta y Guty Carrera fueron llamados por Nacho Lozano, conductor del programa, para ingresar a la temida sala de eliminación. El conocido ‘Potro’ aprovechó la atención de sus compañeros para tomar la palabra.

“No ganar la salvación fue un fallo en la estrategia y yo estuve como finalista para robar el liderazgo, pero no pude. Este listón rojo en mi brazo izquierdo, que tenemos Alana, Bronca, Alfredo, Melaza y Aleska allá afuera, es un símbolo de unión y de compromiso. Si uno de nosotros se va, este lazo no se rompe aquí, vamos a apoyar desde afuera; además trae suerte”, dijo Carrera ante la posibilidad de ser eliminado de la competencia.

Guty Carrera fue el participante con menos votos del público. Telemundo

Nacho Lozano informó que el primer participante en ser salvado por voto del público fue Alfredo Adame, actor mexicano de 65 años, conocido en el Perú por su mediático enfrentamiento con Laura Bozzo. A él le siguieron Alana Lliteras y La Bronca; mientras que Guty Carrera y Cristina Porta fueron los últimos en quedar en zona de riesgo.

Tras unos segunos de intensa tensión, se anunció la salida del peruano de ‘La Casa de los Famosos’ tras no lograr el suficiente apoyo del público.

“Felicidades. Diles que no pierdan su escencia, que sean felices, felicidades. No te olvides de decirles, porfa, y no cambies tu esencia tampoco. ¿Te puedo pedir un último favor? Desenmascara a todos, ¿okey?”, le dijo a Cristina Porta, presentadora de TV española.

Guty Carrera abandonó 'La Casa de los Famosos'. Telemundo

De esta forma, Guty Carrera se une al grupo de participantes eliminados, conformado por Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, La Bebeshita y Robbie Mora. Cabe recordar que a ellos se sumaron dos habitantes, pero por abandono: Thalí García y Gregorio Pernía; mientras que otro fue expulsado: Carlos Gómez ‘El Cañón’.

¿Qué dijo Guty Carrera tras ser eliminado?

En entrevista con Jimena Gallego, Guty Carrera explicó que fue eliminado del reality porque existe una “brecha muy grande entre habitaciones”. “El cuarto agua está consolidado, el tierra también y el fuego recién se está consolidando con los nuevos integrantes. Tierra siempre apostó por tirarle a las cabezas”, dijo.

Por otro lado, negó haber tenido una relación sentimental con Serrath, quien aseguró en ‘La Casa de los Famosos’ que el modelo peruano la engañó con otras chicas con la falsa promesa de llevarlas a Egipto.

“Dijo cosas que no eran verdad. Ella afirmó que teníamos una relación y eso nunca pasó, nosotros solo salimos. La versión que tiene ella es una que no conocía. Ella se contactó conmigo porque me anunciaron en La Casa de los Famosos, me dijo que me iba a apoyar. Serrath dice que yo quedé en una promesa con ella, pero es falso. No hay nadie fuera de la casa que me esté esperando”, manifestó.

El primer pronunciamiento de Guty Carrera. Telemundo

Equipo de Guty Carrera se pronuncia

Los encargados de manejar las redes sociales de Guty Carrera durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos’ lamentaron la eliminación del peruano y agradecieron a quienes lo apoyaron semana a semana.

“Muchas gracias a todos sus fans, a sus Gutylovers, a los que lo apreciaban, a su equipo, demostró que sí se podia jugar limpio, su educación y sus principios siempre prevalecieron. Esto no se acabó, sabemos que vendrán muchas cosas buenas para él”, escribieron.

Guty Carrera se despidió del reality de convivencia de Telemundo. Instagram/@gutycarrera

La última polémica de Guty Carrera

Antes de ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’, el hijo de Edith Tapia llamó la atención del público al recordar la denuncia que Alejandra Baigorria le interpuso por violencia física, la cual terminó siendo archivada por la justicia por falta de pruebas. Según dejó entrever Guty, su expareja lo habría demandado para figurar en el medio televisivo.

“En el 2016, me denunció una ex enamorada, una relación de 6 meses y por supuesto me perjudicó la vida [...] Yo entiendo que a veces cuando hay personas del medio buscan cierto foco para estar en pantalla, para ser la noticia del día y a veces no les importa llevarse a familias enteras y por supuesto no decir la verdad. Mentir es parte de esta sociedad y yo lamento que sea así. Soy una persona que está acostumbrada a este tipo de situaciones”, expresó.