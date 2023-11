Guty Carrera regresó al Perú para continuar su demanda contra Alejandra Baigorria: “Ya estamos en la última instancia”. | Amor y Fuego.

En su momento, Guty Carrera fue considerado uno de los modelos más cotizados de la farándula peruana, incluso estuvo varias temporadas en el conocido reality ‘Esto es Guerra’. Tras terminar de forma escandalosa su relación sentimental con Melissa Loza, él inició un nuevo romance con Alejandra Baigorria.

Lamentablemente, este nuevo amor no dudaría mucho tiempo y todo terminaría en medio de denuncias por violencia física y psicológica. La popular ‘Gringa de Gamarra’ se presentaría en diferentes programas de televisión, señalando que vivió un infierno al lado del ‘Potro’ por sus inseguridades.

Asimismo, Alejandra Baigorria inició un proceso judicial contra Guty Carrera, acusándolo de maltratarla psicológicamente, por lo que le pidió a la justicia peruana un castigo ejemplar contra su expareja.

Guty Carrera triunfa en telenovela mexicana. (IG/Guty Carrera)

Por esta denuncia en su contra, el modelo empezó a perder contratos en el Perú y ningún programa quería trabajar con él. Fue aquí cuando él tomó la decisión de abandonar nuestro país para buscar un mejor futuro en México.

Tras varios años de disputa legal, finalmente el proceso judicial que le inició Alejandra Baigorria a Guty Carrera llegó a su fin. Las autoridades decidieron desestimar la demanda y el modelo quedó libre de cualquier culpa, por lo que decidió realizar una contrademanda contra su expareja.

Ahora, el modelo regresó al Perú y durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ confesó que volvió al Perú porque tenía pendiente una citación judicial, exactamente por la denuncia que entabló contra la actual pareja de Said Palao.

Según el exchico reality, aunque no se encuentra siguiendo paso a paso este juicio, Alejandra Baigorria deberá de enfrentar las consecuencias que provocaron la denuncia que ella hizo en su contra, pues su vida laboral en nuestro país se vio seriamente afectada.

Guty Carrera y Alejandra mantuvieron una corta relación.

“Yo no le llamaría una revancha, yo lo llamaría simplemente seguir con el debido proceso. No es una revancha, este tema no es personal, es más, para mí hoy en día yo dejo que la Justicia actúe. Uno de los motivos por los cuales vine es porque tengo una audiencia con el perito, la psicóloga, pues porque ya estamos en la última instancia en esta contrademanda que le hice”, explicó.

“Nadie te puede imputar cargos, ni te puede adjetivizar, y menos en televisión nacional, y pues marchar tu honra. Eso a mí me causó mucho problema en su tiempo, en su debido momento. Por supuesto, trae consecuencias en el presente”, agregó.

Alejandra Baigorria indignada por denuncia de Guty Carrera

Cuando Alejandra Baigorria fue consultada por la denuncia que realizó Guty Carrera en su contra, la rubia no pudo evitar mostrar cierta inconformidad, pues desde hace varios años se encuentra enfrentada de manera legal contra su expareja, primero por la demanda que ella le puso y ahora porque él busca justicia.

Ella no pudo evitar referirse a la llegada del ‘Potro’ al Perú, indicando que seguramente vino a hacer algún show para seguir figurando en la farándula peruana, ya que desde que está en México no tiene mucha presencia aquí.

“Dios mío, ahora ¿qué vendrá a hacer acá para figurar? Ay no, el tema legal sigue y en realidad, con las leyes del Perú, estoy harta, estoy cansada”, sentenció la joven.