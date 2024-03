‘Tomate’ Barraza defiende las modestas fiestas que organiza para sus hijas: “Así me criaron a mí”

‘Tomate’ Barraza defiende las modestas fiestas que organiza para sus hijas | TikTok/@megamixperu

‘Tomate’ Barraza respondió a las críticas sobre su forma de celebrar los cumpleaños de sus dos hijas, frutos de sus relaciones pasadas con Danuska Zapata y Vanessa López. El músico peruano enfatizó su preferencia por celebrar los aniversarios de las menores en casa o en locales de comida rápida, en lugar de realizar fiestas costosas.

En diciembre de 2023, ‘Tomate’ Barraza cerró los comentarios en su cuenta de Instagram tras compartir una serie de fotos que mostraban cómo celebró el 16 cumpleaños de Gaela Barraza. Las imágenes revelaron que organizó un modesto compartir, al que asistieron los familiares cercanos de la adolescente.

“Mi linda Gaela, en este día especial quiero expresar lo inmenso que es mi amor por ti. Ver cómo creces y alcanzas tus sueños me llena de alegría y gratitud. Tu humildad y bondad son un verdadero regalo para el mundo. El pequeño compartir que hicimos en casa fue un recordatorio de cuánto amor y felicidad traes a nuestras vidas. Eres mi mayor orgullo y tesoro. Junto a tu hermana Emiliana, ustedes son mi mayor bendición. ¡Feliz cumpleaños, mi amada hija!”, escribió.

'Tomate' Barraza junto a su hija Gaela. Instagram/@carlosbarrazaoficial

Este año, ‘Tomate’ Barraza volvió a estar bajo escrutinio público después de que el programa ‘Magaly TV La Firme’ informara que Vanessa López gastó más de 15 mil soles en la fiesta de cumpleaños de su hija Emiliana, mientras que el exlocutor de radio optó por celebrar el aniversario de la menor con una sencilla reunión en casa.

“Vanessa hizo una fiesta tipo Barbie, y miren el otro lado... con su piñata que venden en el mercado central, donde lógicamente va gente que no tienen muchos recursos. Hizo una fiesta con su tortita, con sus globitos afuera, pero miren el despliegue que hizo Vanessa. Ella dice que su novio le puso la mayor cantidad de plata en efectivo y el resto fue canje, sí le creemos porque se nota que se gastó su plata”, comentó Magaly Medina, este lunes 11 de marzo.

Magaly Medina cuestionó a 'Tomate' Barraza por la humilde fiesta que organizó para su hija. Captura/ATV

‘Tomate’ Barraza defendió las fiestas de sus hijas

Frente a la avalancha de críticas, ‘Tomate’ Barraza defendió su estilo de celebración de los cumpleaños de sus hijas, destacando que sus propios padres le enseñaron la tradición de celebrar en casa y sin excesos de lujo.

“Mis hijas siempre han tenido sus cumpleaños o en la casa o en un Burger King o un Bembos. Es algo normal, ¿no? Qué mejor hacerlo que en tu casa. Así me criaron a mí, ¿por qué no hacerlo en mi casa si ahí vivimos? Hay espacio, la familia y los amiguitos van”, mencionó a Radio Megamix.

Sobre los comentarios en su contra, Barraza indicó: “Empiezan a lanzar cosas que, de verdad, me parecen bastante desagradables”.

Así celebró 'Tomate' Barraza los cuatro añitos de su hija Emiliana. Instagram/@carlosbarrazaoficial

Molesto con futbolistas peruanos

‘Tomate’ Barraza reveló en el podcast de Carlos Orozco que varios futbolistas, se desconoce si peruanos o del extranjero, se han contactado con su hija Gaela Barraza a través de las redes sociales. Aparentemente, la intención de los jugadores no es únicamente para entablar amistad con la joven reina de belleza.

“Mi hija es bonita, es atractiva, siempre habrá un payaso, que no solo le escriba en redes, sino también que se quiera pasar de vivo... Ella tiene 16 años, es menor de edad. No diré quiénes son porque son varios, estos jugadores que le escriben, no jod***. Es una niña, está bien que no parezca de 16 años, pero acaba de cumplirlos”, precisó indignado.

Aunque Magaly Medina no estuvo de acuerdo con la forma de expresarse de ‘Tomate’ Barraza, lamentó que su hija tenga como pretendientes a jugadores mucho mayores que ella. Por eso mismo, pidió al exloctuor de radio revelar los nombres de los futbolistas que están detrás de una menor de edad. “¿Por qué ocultarlo? No hay que alcahuetear ese tiempo de conductas”, sostuvo.