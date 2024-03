Marcelo Tinelli descarta matrimonio y paternidad con Milett Figueroa: “No me voy a casar y no tengo interés en niños”

Marcelo Tinelli descarta matrimonio y paternidad con Milett Figueroa

Fuertes declaraciones. En una reciente declaración para el programa ‘DDM’, el reconocido presentador de televisión argentino, Marcelo Tinelli, ha sorprendido a más de uno al dejar en claro que no tiene planes inmediatos de contraer matrimonio ni de formar una familia con la modelo peruana Milett Figueroa. Como se sabe, desde inicios de años, la pareja se ha mostrado más feliz que nunca.

Todo esto, luego que el humorista Martín Bossi, amigo íntimo de Tinelli, le bromeó en vivo al conductor de ‘Bailando 2024’ y comentó que podría estar pensando en matrimonio e hijos con Milett Figueroa, su novia peruana. “Sí, así es estuvimos todos juntos compartiendo risas y confidencias. Y entonces con una copa en la mano tú confesaste que habías encontrado el amor y que pronto te casarías con Milett”, sostuvo el comediante.

Ante ello, el presentador negó tajantemente haberlo dicho: “Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no, en estos momentos no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, aseveró Tinelli ante los conductores del espacio.

Milett Figueroa aclara rumores de separación de Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa afirma que su aspiración es llegar al altar y formar una familia

Por su parte, Milett Figueroa confirmó su relación con Marcelo Tinelli en una entrevista para el podcast de Giancarlo Cossio, donde también aclaró que, si bien no descarta la idea de casarse en el futuro, por el momento no tienen planes concretos al respecto.

“A mí me encantaría estar completa en todos esos sentidos”, comentó Figueroa sobre la posibilidad de formar una familia en el futuro. Sin embargo, enfatizó que actualmente está enfocada en otros proyectos personales y profesionales.

De esta manera, Tinelli y Figueroa parecen estar en la misma página respecto a sus planes a corto plazo, manteniendo una relación estable sin apresurarse en cuanto a compromisos matrimoniales o familiares.

Milett Figueroa muestra sus castings de actuación en Argentina. (Instagram)

Marcelo Tinelli y la vez que se mostró emocionado por la boda de su hija

Hace poco, el reconocido presentador Marcelo Tinelli se mostraba muy ilucionado por la boda de su hija, Cande Tinelli, con el músico Coti Sorokin. La pareja se dio el “sí” en un evento íntimo que contó con la presencia de familiares, amigos y seres queridos.

A través de sus historias de Instagram, Tinelli compartió su felicidad y sensibilidad ante este significativo momento. En una de sus publicaciones, expresó: “Buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, sábado, llegó el día del casamiento de mi amada Rubi, bueno, de Lelé. Estoy muy feliz, muy emocionado, muy sensibilizado. Ya me voy a preparar con todas las cosas para ir para allá”.

Como se recuerda, el enlace matrimonial de Cande y Coti capturó la atención no solo por tratarse de la hija del famoso presentador, sino también por los detalles íntimos y los preparativos que han sido compartidos a través de las redes sociales. La expectativa ante el evento es alta, tanto para los familiares involucrados como para el público que ha seguido de cerca la relación de la pareja.

“Es el casamiento de mi primera hija, así que todo es emoción, todo lindo. Ojalá sea un momento hermoso en su vida. La amo profundamente, lo amo profundamente a Coti, así que van a unirse dos personas que se aman mucho y a todos nosotros nos ponen muy, pero muy felices”, comentó Marcelo Tinelli, reflejando su amor y apoyo incondicional hacia su hija y su futuro yerno.