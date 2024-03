Hijo de Eva Ayllon sufrió el robo de su carro en Villa El Salvador, pero lo recuperó en menos de 24 horas

Eva Ayllón sufrió el robo de su auto.

El hijo de la reconocida cantante Eva Ayllón, Francisco, vivió momentos de tensión el pasado 12 de marzo, cuando su automóvil fue objeto de robo mientras se encontraba estacionado en el mercado Unicachi, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.

En medio de la preocupación generada por la ola de inseguridad que afecta al país, Francisco presentó de inmediato la denuncia correspondiente, recibiendo la pronta asistencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).

La búsqueda del vehículo comenzó rápidamente y en menos de 24 horas, la PNP logró recuperarlo. Según el comunicado de prensa emitido por la institución, el automóvil fue encontrado abandonado entre la Av. Alameda San Lorenzo y la Calle Molokai.

“Los custodios policiales tomaron conocimiento de que el vehículo Kia Sportage, color negro, de placa D---, el cual registra requisitoria vigente por hurto en agravio de María Angélica Ayllón Urbina, se encontraría abandonado en el referido lugar; por tal motivo, se constituyeron rápidamente, logrando hallar y recuperar el vehículo en mención”, indicó el comunicado.

Una vez recuperado, el vehículo fue trasladado a una unidad especial de la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo investigaciones adicionales. Finalmente, el automóvil fue entregado a la cantante Eva Ayllón.

Eva Ayllón recibe su carro que había sido robado.

Eva Ayllón y su incondicional apoyo a Lita Pezo

Lita Pezo participó en el Festival de Viña del Mar 2024, donde compitió por la Gaviota de Plata en la categoría a mejor canción internacional. Lamentablemente, pese a que tuvo todo el apoyo del pueblo peruano, ella no logró levantar el ansiado trofeo.

Pese a este mal momento, Eva Ayllón viajó hasta Chile para acompañar y apoyar a la cantante, pues la considera como una hija musical, luego que ambas triunfaron en ‘La Voz Perú’ en el 2021 y se llevaron el primer lugar.

“Para el Perú, tú eres una ganadora Lita Pezo”, escribió la cantante de ‘Ritmo, Corazón y Sabor’ en su publicación de Instagram.

Lita Pezo se tomó unos días en Chile junto a Eva Ayllón. (Instagram)

Esto debido a que los cibernautas comenzaron a reclamar y tildar de ‘estafa’ los resultados de la gran final de la competencia Internacional del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024.

Como se recuerda, Lita Pezo lideró la tabla de posiciones de su grupo. En la primera fecha alcanzó 6.1 puntos y en su segunda presentación obtuvo 6.5 puntos. Además, en cada participación siempre se destacó por su voto virtual, pues era una de las favoritas del público, superando los 6 puntos.

¿Qué relación tienen Natalia Málaga y Eva Ayllón?

Pese a que muchos relacionan sentimentalmente a Eva y Natalia, ellas no son pareja. Su relación es amical y de trabajo en estos últimos años. “Eva es mi amiga, trabajo con ella. O sea, si un chico para con una amiga, entonces son pareja. ¡No hay forma! No metan a todo el mundo en el mismo saco. No tiene nada de malo que el resto pueda vivir de sus preferencias, respeto enormemente ello. Pero pido también lo mismo, si conocen una relación de la que sea”, dijo Málaga.

“No me molesta si me ligan con Natalia Málaga, nada. Son tonterías, son absurdos, por último. Yo hace mucho que dejé de preocuparme del que dirán, yo hace mucho que pase la barrera del “Preocúpate”. Estoy por encima del bien y del mal. A mi edad, ya solo me preocupo de que yo haga feliz al público y que el público me haga feliz “, también dijo en su momento Eva Ayllón.