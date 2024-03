Paolo Guerrero firmó insólito acuerdo con César Vallejo: opción solo se activará cuando juegue en Lima por Liga 1

Talía Azcárate reveló el insólito acuerdo que tiene Paolo Guerrero con César Vallejo | Daniel y Talía

Ni bien terminó el Sport Boys vs César Vallejo, Paolo Guerrero agarró sus cosas y viajó a Brasil para reunirse con su familia. Este hecho generó todo tipo de reacciones, pues no es común que un jugador deje a su club en pleno campeonato. Sin embargo, se conoció un detalle poco conocido que está relacionado a su contrato.

La conductora Talía Azcárate aseguró que su partida se debe a un insólito acuerdo entre el jugador y el club, algo que ocurrió cuando las partes negociaron el vínculo. ¿De qué se trata?

“Hay mucha gente que hablaba preocupada que Paolo Guerrero se había ido después del partido del Callao. Muchachos, tiene un permiso especial para que cada vez que juegue en Lima pueda ir a Brasil, por temas personales que todos conocemos. De hecho, el domicilio principal está en Brasil, así que no se preocupen. No es que pateó el tablero y se fue”, aseguró la periodista deportiva en su programa de Youtube ‘Diego y Talía’.

Paolo dejó el Perú tras dura derrota de César Vallejo frente a Sport Boys por Liga 1.

Por otro lado, Diego Rebagliati reforzó lo que dijo Talía Azcárate y habló del cruce entre el capitán de la selección peruana y ‘Chegue’ Morales. El jugador de Sport Boys fue el encargado de marcar a Guerrero y tuvo una jugada fuerte que le provocó una lesión.

“Así hubiese metido tres goles, igual se iba. Creo que la patada del ‘Chengue’ era de amarilla. Me parece que lo podrían haber revisado. Boys es un equipo muy físico y le planteó el partido desde ese lugar a Vallejo. A Paolo lo tienes que sacar del partido. Ojo que Paolo no se quejó de eso, cuando le pegan no se queja. A Paolo le molestan otras cosas, los codazos, otro tipo de cosas”, comentó el presentador.

La periodista deportiva resaltó las cualidades del volante. “No es que le esté justificando, pero el ‘Chengue’ suele entrar con mucha vehemencia. No va a ver el apellido antes, él va de todas maneras”.

No le cobraron la falta y el delantero se descontroló en el Miguel Grau del Callao. (Video: GOLPERU)

Paolo Guerrero en modo selección

Jorge Fossati presentó la lista de convocados de Perú para los amistosos con Nicaragua y República Dominicana, que se llevarán a cabo este viernes 22 y martes 26 de marzo, respectivamente. El técnico uruguayo incluyó dentro de su nómina a Paolo Guerrero y tendrá que ponerse a órdenes de la ‘blanquirroja’.

La selección peruana ya empezó con los entrenamientos con miras a los encuentros de preparación de cara a la Copa América 2024, y el ‘Depredador’ se integrará en los próximos días, ya que es pieza clave para su equipo. Incluso, sería considerado como titular en el primer duelo y haría dupla con Gianluca Lapadula.

El gran ausente frente Alianza Atlético

Paolo Guerrero no será tomado en cuenta para el partido de César Vallejo vs Alianza Atlético, este jueves 14 de marzo a las 13:30 horas en el estadio Campeones del 36 de Sullana, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2024. El ‘Depredador’ no estará en lista por precaución porque salió golpeado del encuentro con Sport Boys.

El delantero regresará de Brasil y se unirá a los entrenamientos de la selección peruana para ponerse a órdenes de Jorge Fossati. Recién reaparecerá con la camiseta de los ‘poetas’ ante Universitario de Deportes, el próximo sábado 30 de marzo a las 20:00 horas en el estadio Mansiche de Trujillo. El choque será parte de la jornada 9, cuando se reinicie el campeonato después de la fecha FIFA.