Julián Zucchi y Priscila Mateo: El caso de ‘Chobi’, el trabajador de Magaly Medina que renunció por defender su romance con ‘La Mujer Boa’

La reciente confirmación del romance entre Julián Zucchi y Priscila Mateo, reportera de ‘Magaly TV La Firme’, ha suscitado diversas reacciones en el ámbito del espectáculo. A pesar de las expectativas de algunos seguidores del programa, Magaly Medina tomó una decisión firme respecto a la permanencia de su trabajadora, afirmando que no la despedirá por involucrarse sentimentalmente con una figura del entretenimiento.

“La vida personal de mis reporteros no me pertenece”, declaró Magaly Medina a Infobae Perú, marcando una notable diferencia respecto a políticas anteriores del programa.

El caso de Priscila Mateo ha evocado en el público el recuerdo de Iván Gutiérrez ‘Chobi’, quien en los inicios de los años 2000, enfrentó una situación similar al enamorarse de Marta Chuquipiondo, también conocida como ‘La Mujer Boa’.

‘Chobi’, quien fue por muchos años coordinador de estudio de ‘Magaly TV’, tuvo que elegir entre su carrera profesional y su relación sentimental, optando por esta última. Y es que, en aquel entonces, existía una política de no involucramiento con figuras del espectáculo que Magaly Medina imponía a sus colaboradores para mantener la objetividad.

¿Por qué ‘Chobi’ se alejó de Magaly Medina?

Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, recordó el caso de ‘Chobi’, extrabajador de Magaly Medina e hizo una comparación directa con la situación que atraviesa la joven reportera Priscila Mateo. Durante una emisión de su programa “Todo se Filtra”, de Panamericana TV, rememoró la época en la que las políticas internas eran más estrictas respecto al involucramiento sentimental con figuras del medio. ‘Metiche’ trabajó muchos años con la popular ‘Urraca’, por eso dio fe de lo ocurrido en el año 2002.

“Yo recordé un pasaje que viví cuando trabajaba en Magaly TV. Iván Gutiérrez, que durante muchos años era el coordinador de estudio del programa, inició una relación sentimental con Marta Chuquipiondo, te hablo del año 2002, 2003, más o menos. Yo recuerdo que ‘Chobi’ tuvo que escoger entre su trabajo o continuar su relación con ‘la Mujer Boa’ porque a Magaly Medina no le gustaba en esa época que su personal se vea involucrado con personas del espectáculo porque después se pierde objetividad a la hora de opinar de criticar”, compartió ‘Metiche’, enfatizando en cómo estos eventos del pasado contrastan con la actualidad.

La relación entre Zucchi y Mateo, en contraposición a lo sucedido hace dos décadas con ‘Chobi’ y ‘La Mujer Boa’, reflejaría un cambio en la postura de la periodista Magaly Medina, sin que esto implique un compromiso a la ética y objetividad periodística.

“No sé cómo sea ahora porque yo ya no trabajo con ella. Esa era la política de Magaly en ese momento y Chobi dio un paso al costado y continuó su relación con la Mujer Boa, tuvieron un hijo y, bueno, fue una historia de idas y venidas y encuentros y desencuentros”, sostuvo.

Este cambio de paradigma en las políticas de Magaly Medina destaca cómo han evolucionado los criterios dentro del programa. “Yo he trabajado en ‘Magaly TV’ 8 años y sé que no le gustaba que su personal se meta con gente del espectáculo, pero de repente los tiempos han cambiado, te hablo de algo de hace 20 años, para que después no digan que se ha parcializado”, comentó ‘Metiche’.

Julián Zucchi oficializa a Priscila Mateo

El actor argentino Julián Zucchi se manifestó públicamente respecto a su situación sentimental con Priscila Mateo, reportera del programa ‘Magaly TV La Firme’. Zucchi confirmó que su relación con Mateo comenzó luego de un encuentro hace menos de un mes, período durante el cual surgieron invitaciones mutuas a salir. Durante la entrevista, Zucchi detalló que fue él quien inició el acercamiento con Mateo, apenas unas semanas después de que ella le realizara una entrevista en su vivienda.

“Sí, es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana por lo menos ya nosotros dijimos que somos por lo menos exclusivos. Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico”, mencionó en la entrevista para ‘Magaly TV La Firme’.

Zucchi reconoció haber recuperado la felicidad que había estado ausente en su vida por algún tiempo. El actor enfatizó su interés genuino en Mateo y cómo su relación ha impactado positivamente en su bienestar emocional. “Yo he vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz con mucha cautela, soy un hombre de cuarenta años que solo toma con mucho cautela. Tengo muchas ganas de conocerla”, sostuvo

¿Quién es Priscila Mateo?

Priscila Mateo se ha desarrollado profesionalmente en diversos medios de comunicación antes de unirse al equipo de ATV. Graduada de la Universidad San Ignacio de Loyola, Mateo ha expresado en su perfil de LinkedIn su enfoque en continuar creciendo profesionalmente y su interés por explorar nuevas oportunidades, incluso en el ámbito corporativo global.

Mateo, de aproximadamente 32 años, es madre y se describe a sí misma como mexicana de nacimiento pero peruana de corazón, resaltando su doble nacionalidad y su fuerte conexión con Perú. En su cuenta de Instagram, Mateo sigue contando con el apoyo de más de 10 mil seguidores, lo que refleja su popularidad y el interés del público en su vida personal y profesional.