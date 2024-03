José Peláez de ‘El Gran Chef Famosos’ se casó con su novia Alejandra de la Flor en íntima ceremonia civil. Instagram

José Peláez pasó a la fila de casados luego de contraer nupcias con su novia Alejandra de la Flor el pasado fin de semana en un domicilio en Miraflores.

El conductor de ‘El Gran Chef Famosos’ celebró su matrimonio civil ante el alcalde de Miraflores y un juez encargado del registro civil. El también actor lució un terno en color azul y la bella novia un sencillo, pero hermoso vestido en tono beige que dejaba al descubierto sus hombros.

José Peláez compartió la noticia con todos sus seguidores, mediante sus redes sociales, donde publicó que ahora es un hombre felizmente casado. Además, publicó varias fotos de lo que fue la ceremonia y la pequeña recepción que organizó y donde solamente asistieron los amigos más cercanos y familiares más allegados.

Entre las amistades, se pudo ver al productor de ‘Rayo en la Botella’, Sebastián Martins. La pareja de Maricarmen Marín fue quien lo llamó para el casting de ‘El Gran Chef Famosos’, formato que lo lanzó a la fama televisiva.

El querido presentador de TV agregó una corta pero emotivo mensaje en la descripción de su publicación. “Estado civil: casado. ‘Mi mejor versión definitivamente es la que es contigo Ale de la Flor’”, escribió la popular ‘Gacela’.

José Peláez de ‘El Gran Chef Famosos’ se casó con su novia Alejandra de la Flor en íntima ceremonia civil. Instagram.

¿Cuándo y cómo fue la propuesta de matrimonio de José Peláez?

José Pelaéz encontró a su media naranja y después de tres años de relación, no dudó en proponerle matrimonio a su novia en diciembre del 2023. La pedida de mano fue evento muy especial, pues la figura de Latina TV buscó un momento preciso para pedirle a su pareja que sea su esposa.

La pedida de mano fue en un viaje en helicóptero mientras sobrevolaban las cataratas Manawaiopuna en Hawai. Ya que ellos habían viajado para participar de la maratón de Honolulu.

“El helicóptero se levantó, nos sentíamos como dos niños que iban a Disney por primera vez. ¡Increíble! Lo que sentíamos era alucinante, Ale no se asustó y estábamos al costado del piloto, una situación mágica. Entonces dije: ‘aquí es’ (...) Le pregunté si me escuchaba cuando hablaba, me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito”, contó al espacio de ‘Habla serio’ de Mónica Delta.

José Peláez revela cómo le pidió matrimonio a Alejandra de la Flor | Habla Serio. Youtube/Latina Noticias

¿Cómo se conocieron?

José Peláez reveló a Infobae Perú que su primer encuentro con Alejandra de la Flor se dio en el 2020, en plena pandemia del COVID-19. Fueron unos amigos en común quienes lo presentaron en una íntima reunión social, a la que asistieron cuando se levantaron algunas restricciones ante la disminución de casos de contagio.

Aunque al inicio ambos no conectaron de inmediato, todo cambió cuando José Peláez se percató que Alejandra de la Flor compartía una de sus grandes pasiones: el running. El presentador de ‘El Gran Chef Famosos’ decidió así acercarse a quien ahora es su esposa.

“Cuando ya se podía realizar reuniones pequeñas con distanciamiento, nos presentó una amiga en común. Luego, nos empezamos a encontrar por el Malecón de Miraflores corriendo y nos saludábamos. Le decía: ‘Te vi por el malecón, ¿también corres?’. Y me respondía: ‘Sí, sí’. De hecho, cuando nos conocimos, ella ya se había inscrito en la maratón de Chicago”, mencionó.

José Peláez y Alejandra de la Flor se casaron en una ceremonia civil en Miraflores. Ellos se encuentran viviendo su mejor momento y se espera que muy pronto sumen a la familia un miembro de la familia. “Para los dos, el deporte es muy importante, no solamente para mantenernos saludables físicamente, sino también para mantenernos saludables mentalmente. Hablamos mucho sobre el running”, detalló.