Magaly Medina advierte a Melissa Klug sobre Jesús Barco: “El ampay que no viste ahora, quizás lo veas en el futuro”

Fuertes declaraciones. En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 11 de marzo, la conductora Magaly Medina analizó la reconciliación entre Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco. Durante el programa, la periodista destacó las complicadas circunstancias que rodearon su separación, la cual coincidió con la revelación de un ampay tras el regreso de Medina de sus vacaciones en las pantallas de ATV.

En este contexto, Magaly comentó que, al no haber surgido un escándalo mediático tras la ruptura, Melissa se vio obligada a omitir los detalles y simplemente perdonar lo que algunos podrían considerar un ‘pecado’ cometido por el jugador de Sport Boys.

“¿Qué pasó con Melisa? Hasta ahora no entiendo. Claro, ella nunca va a contar por qué terminó con Barco, pero es demasiado sospechoso que Melisa lo haya dejado justo el día en que sacamos un ampay que mantuvimos bajo siete llaves. Muchos se autoinculparon pensando que eran los del ampay porque tenían la conciencia muy cochina; la conciencia siempre traiciona, sobre todo, a estos jugadores de fútbol”, dijo en un inicio Magaly.

Como se recuerda, en su regreso a la temporada 2024 del programa de espectáculos, nadie podía anticipar quién sería el personaje involucrado en el ampay, dado que en el anuncio se insinuaba una infidelidad. De tal manera, la periodista reveló que el ampayado fue Christian Domínguez.

“Entonces, parece que terminó confesando algo en ese momento, y Melisa lo terminó. Pero claro, hay gente que dice “Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”. Ella le perdonó el pecado porque no vino con escándalo, y ahora ponen esto en sus redes sociales en el cumpleaños de Jesús Barco”, acotó.

Asimismo, Medina afirmó que no le sorprende la reconciliación de Melissa y Jesús, ya que desde el ‘Día de los Enamorados’ han sido vistos juntos entrando a la casa de la empresaria y pasando la noche allí. “Ya ha oficializado que sí ha vuelto con él cuando nosotros lo vemos desde el ‘Día de los Enamorados’, todos nosotros lo hemos visto entrando a la casa de ella y quedándose a dormir ahí.”

Magaly Medina critica a Melissa Klug por agradecimientos a Jesús Barco

En otro momento de la crítica, Magaly se mostró sorprendida de que Melissa agradezca a Jesús por haber aparecido en su vida y dijo lo siguiente: “Agradecer a la vida. Qué bárbaro, ¡qué tal arrepentimiento de esta mujer al decir gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia!”, mencionó.

“Hay que agradecerle a un hombre que llegue a nuestras vidas para tener que soportar lo que ella está soportando, o sea, vivir en la inseguridad y la duda. Porque no por nada puso un comunicado diciendo que la culpa de la ruptura era exclusivamente de Jesús Barco. Bueno, ojalá no se arrepienta, ya que el ampay que no viste ahora, quizás lo veas en el futuro”, mencionó.

Melissa Klug retomó su relación con Jesús Barco

A pesar de mantener un bajo perfil sobre su relación, Jesús Barco y Melissa Klug hicieron eco en las redes sociales el pasado viernes 8 de marzo. En esta ocasión, el pelotero utilizó las historias de Instagram para felicitar a la empresaria y a su hija en el Día de la Mujer, expresando abiertamente su amor por ambas.

En su publicación, Jesús escribió: “Feliz día mis amores preciosas. Melissa Klug, gracias por el regalo más hermoso de mi vida. Las amo”. Este gesto fue correspondido por Klug con un emotivo: “Te amamos”.