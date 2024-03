Lucía Arellano se pronuncia tras quedar en el Top 40 del Miss Mundo 2024: “Es un sueño haberlos representado”

Lucía Arellano no clasificó al Top 12 y se quedó fuera del Miss Mundo 2024.

Lucía Arellano se prepara para retornar a Perú tras su participación en el Miss Mundo 2024, cuya gran final tuvo lugar este sábado 9 de marzo. A pesar de haber sido una de las favoritas, la modelo iquiteña no logró clasificar al Top 12 y fue eliminada del concurso de belleza, el cual fue ganado por Krystyna Pyszková, representante de República Checa.

A través de sus redes sociales, Lucía Arellano envió un emotivo mensaje al pueblo peruano, señalando que cumplió uno de sus más grandes sueños: representar al país en uno de los certámenes más importantes.

“Mi Perú, hoy te escribo estas líneas con el corazón lleno de orgullo, de poder haber cumplido uno de los tantos anhelos de mi corazón, el llamarme Perú ante el mundo. Es un sueño cumplido haberlos representado con el corazón y en cada paso que he dado y llevar el mensaje de que somos capaces de convertir lo imposible en realidad. Han sido meses de mucha entrega y disciplina”, escribió.

Lucía Arellano quedó fuera del Top 12 del Miss Mundo 2024, que se llevó a cabo en el Jio World Convention Centre, en Mumbai, India.

Lucía Arellano también agradeció a la organización del Miss Mundo y la del Miss Perú Mundo por haberle dado visibilidad a su proyecto social, la ONG Semillitas de Belén.

“Hoy empezamos a escribir una gran historia para mis maravillosos niños de Semillitas de Belén. Gracias al Miss World y al Miss World Perú por permitir que Perú esté presente en el escenario más grande del mundo. No puedo estar más orgullosa de venir desde la Amazonía Peruana y mostrar toda mi cultura, historia, raíces y costumbres y hoy logramos que el Perú esté ante los ojos del mundo después de tantos años”, detalló.

Finalmente, la modelo peruana describió su paso por el Miss Mundo 2024 como “una experiencia enriquecedora, de pura inspiración y aprendizaje de 112 mujeres sensacionales haciendo un cambio en su país y nosotros continuaremos trabajando para lograr un mundo mejor empezando en mi lugar feliz, mi Perú”.

Natal de Loreto, Lucía Arellano es una modelo, empresaria y exdeportista profesional de 28 años.

“Agradezco infinitamente a cada persona que me acompañó en este camino, son ángeles en mi vida. Desde mi familia, amigos hermanos, equipo de estilismo, diseñadores, profesores, ustedes saben quiénes son, missólogos, mi Perú entero y cada persona que me dejó un mensaje de aliento ustedes tienen mi corazón entero. ¡Te amo, Perú!”, concluyó en su mensaje.

¿Lucía Arellano postulará al Miss Perú Universo?

Aunque Lucía Arellano no clasificó al Top 12 del Miss Mundo 2024, su participación ha impresionado a los amantes de los concursos de belleza. Por eso, a través de las redes sociales, varios le pidieron que postulara a la modelo iquiteña que no desistiera de sus sueños y postulara al Miss Perú Universo, organizado por Jessica Newton.

“Estoy feliz con mi etapa de Miss World Perú, siento que aún me falta mucho por hacer, yo aún no entrego corona. Me pides que vaya a otro concurso, pero yo sigo siendo la Miss World Perú. ¿Cómo voy a pensar en otro certamen cuando todavía estoy portando la banda de Perú?”, respondió durante una transmisión en vivo de Instagram.

Lucía Arellano viajó hasta la India para representar al país en el Miss Mundo 2024. Instagram/@luciaarellanoo

Por otro lado, dio a entender que no postularía al Miss Perú Universo porque necesito un descanso de los concursos de belleza. “Son hermosos los certámenes, pero también es necesario hacer una pausa, recargar energías, tomarse un break, yo este año quiero seguir enfocándome en mi certamen, disfrutar de los meses que me quedan como Miss World Perú”, complementó.

¿Quién es Lucía Arellano?

Lucía Arellano es una modelo, empresaria y exdeportista profesional. Pasó gran parte de su vida en Iquitos, estudiando primaria y secundaria en el Colegio Sagrado Corazón, donde descubrió su pasión por el voleibol. Representó a su región en varios campeonatos nacionales. Al salir de la escuela, estudió Derecho en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Al cumplir la mayoría de edad, dejó la carreraa y decidió partir a Houston, Estados Unidos, donde estudió Negocios Internacionales.