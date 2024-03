El nuevo lazo entre los hermanos Otárola y los Vizcarra: el papel de Yahaira López García, con una hija en común y roles en el Estado

El nuevo lazo entre los hermanos Otárola y los Vizcarra, con una hija en común y roles en el Estado: el papel de Yahaira López García

El programa Contracorriente ha desvelado nuevas conexiones entre dos gobiernos y sus intereses, a través de supuestas contrataciones irregulares. En el informe presentado, se destacan las revelaciones de Yahaira López García, amiga cercana de los Vizcarra Cornejo y los Otárola Peñaranda.

El expresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia en marzo de 2018, y apenas dos meses después, Cesar Figueredo, quien es conocido por ser muy cercano al exmandatario, fue designado como director del Organismo de Formalización de la Propiedad Privada (Cofopri). Figueredo es señalado por Yaziré Pinero, quien afirmó: “El intermediario para mi contratación fue directamente el señor (César) Figueroa y el señor (Martín) Vizcarra”. Pinero ganó 18 mil soles para la labor de emisión, elaboración y archivo.

Estas supuestas irregularidades parecen ser recurrentes en Figueredo, quien anteriormente ocupó cargos estratégicos de poder, como coordinador del Gobierno Regional de Moquegua. Se presume que obtuvo este puesto gracias a sus vínculos con la gobernadora Gilia Ninfa Gutiérrez, considerada la ahijada política de Vizcarra.

La pieza que une a los hermanos

Martín Vizcarra rechazó acusaciones de Alberto Otárola. (Foto: Composición)

Los lazos entre los Vizcarra y los Otárola no son recientes. Existe un vínculo histórico que cobra relevancia en esta trama. En una fotografía de un evento de gala, se observa a los hermanos Martín y Mario Vizcarra Cornejo junto a Yahaira López García. La relación entre López y Mario Vizcarra, hermano del expresidente, habría sido el origen de esta amistad.

Según declaraciones de López a Contracorriente, su relación más estrecha no fue con el expresidente Martín Vizcarra, sino con Mario Vizcarra. Esta amistad le habría valido a López contratos en instituciones públicas, como la orden de servicio por 30 mil soles en el Ministerio de Justicia, otorgada poco después de la juramentación de Vizcarra como presidente.

“Con el expresidente Martín Vizcarra no tengo ningún vínculo. A quien conozco es a Mario Vizcarra, y eso todo el mundo lo sabe”, declaró López.

Yeni Vilcatoma acusa de mafia

Las acusaciones de Yeni Vilcatoma, excongresista, arrojan aún más luz sobre este entramado. La exparlamentaria denunció una supuesta mafia que influenciaba a alcaldes prometiendo presupuestos a cambio de favores. En sus declaraciones, mencionó a Yahaira López como una supuesta lobista involucrada en estos esquemas.

En su defensa, López niega cualquier implicación en actividades ilícitas y desestima las acusaciones de Vilcatoma como un intento de buscar protagonismo. Sin embargo, las conexiones entre López y los gobiernos de Vizcarra y Otárola son innegables.

“Reitero que no tengo ninguna denuncia, no estoy siendo investigada. Soy una ciudadana totalmente limpia. Esas señoras buscan protagonismo. Como ella no es nada, es una mujer delirante, torpe y malintencionada que busca llamar la atención en diferentes medios”, aseguró.

Más que una amistad, son familia con los Otárola

Además de su relación con el gobierno de Vizcarra, Yahaira López también mantenía vínculos con el gobierno de Alberto Otárola. La relación entre López y el ex primer ministro Otárola era tan estrecha que compartían lazos familiares a través de una hija. A pesar de esto, el nombre de López no aparece en la declaración jurada del ex primer ministro.

“Lo único que nos vincula con el señor Alberto Otárola es una relación de padres”, finalizó López.

¿Quién es Yahaira López?

Yahaira López García es una abogada con una maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Federico Villareal, así como una licenciatura en Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo. Además, una Maestría en Gestión Pública en el European Centre of Innovation and Management (EUCIM). Con más de diez años de experiencia, ocupó cargos gerenciales y directivos en entidades públicas y privadas, demostrando su capacidad de liderazgo y su conocimiento en áreas como cobranza y ejecución coactiva, derecho tributario, administrativo y contratación pública.