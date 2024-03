‘Al Fondo Hay Sitio’: Andrés Wiese regresa a la casa de los Gonzales en ‘Las Nuevas Lomas’. Instagram

Andrés Wiese sorprendió gratamente a sus seguidores al publicar un video donde aparece visitando la casa de los Gonzales en Pachacamac, instalaciones donde se graba la exitosa teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’.

El actor nacional contó en sus redes sociales que aprovechó que algunas escenas de la película que está grabando ‘Sube a mi nube’, inspirado en Nubeluz, son en Pachacamac para visitar el set de ‘Las Nuevas Lomas’.

“Hoy nos toca grabar escenas de ‘Sube a mi Nube’ aquí en Pachacamac y tenía que aprovechar en visitar un ratito ‘Las Lomas’ de mi siempre querido ‘AFHS’”, se lee en su publicación.

‘Al Fondo Hay Sitio’: Andrés Wiese regresa a la casa de los Gonzales en ‘Las Nueva Lomas’: “Qué nostalgia”

De acuerdo al video, se puede ver que Andrés Wiese quedó impactado con la réplica exacta que la producción de ‘Al Fondo Hay Sitio’ hizo de la primera vivienda de los Gonzales que estaba ubicada en Lince y que se derrumbó en la octava temporada.

“Qué nostalgia, la verdad es que se siente raro, bonito, pero raro. Han reconstruido todo, segundo piso y hasta el mismo maniquí. Entiendo que esa es la nueva casa Maldini. Muchos recuerdos”, se le escucha en el video.

Además, hizo otras publicaciones en sus redes sociales acerca de esta reciente visita. Compartió una fotografía donde se puede ver los cuadros de Doña Nelly Camacho (Irma Maury) y José Gonzales (Efraín Aguilar) en la sala de la alocada familia Gonzales.”Nostalgia, gratitud y cariño”, escribió.

Andrés Wiese publica fotografía de la sala de la casa de los Gonzales en ‘Las Nueva Lomas' de AFHS. Instagram.

¿Andrés Wiese regresará a ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Andrés Wiese indicó que por ahora no estaría en ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque está enfocado en otros proyectos como ESCápate, un microprograma de viajes que se puede ver en la aplicación de América TV Go, YouTube y Facebook.

“En la calle siempre me pregunta: ‘¿Cuándo volverás?’ y no tengo una respuesta concreta. Mi relación con Gigio y Estela (productores) es muy cercana, son como mi familia. En este momento, estoy ocupado con otras actividades, viajando mucho y explorando oportunidades en España, pero no estoy cerrado a nada y no descarto absolutamente la idea”, dijo en su momento para ‘América Espectáculos’.

“Por ahora, estoy enfocado en ‘Escápate’, y en el futuro, no lo tengo claro. Mi cariño y agradecimiento hacia el público siempre serán inquebrantables. Lo que más extraño en mi día a día es escuchar a todos gritar ‘Ricolás’ al unísono. Extraño trabajar con Erick, enfrentar escenas donde debo contener la risa. Han sido muchos años, pero también me siento feliz y entusiasmado con mi proyecto actual”, sentenció.

Andrés Wiese publica emocionado su encuentro con Erick Elera en preventa de América TV. IG

Christian Thorsen sorprende al aparecer junto a los actores de ‘AFHS’

Christian Thorsen causó revuelo en las redes sociales, al aparecer en una fotografía junto a sus excompañeros de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y parte de la producción de dicha teleserie de América TV.

Como se sabe, el actor nacional interpretó a Raúl del Prado por siete temporadas y su última aparición fue cuando se despidió definitivamente de ‘Charito’ (Mónica Sánchez) para luego irse con su pareja ‘Betty Franco’.

El tiktoker Ric La Torre compartió una imagen donde Christian Thorsen se luce con lo que sería un guion entre las piernas. Y acompañado de Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez, Carlos Solano y algunos miembros del equipo de producción de ‘AFHS’.

Sin embargo, a las pocas horas, el mismo creador de contenido explicó que el actor habría coincidido con sus excompañeros de ‘AFHS’ porque estuvo grabando en las instalaciones de Pachacamac, la nueva película inspirada en Nubeluz, ‘Sube a mi nube’, donde él tiene uno de los papeles principales.

“‘El platanazo’ no vuelve a AFHS. Lo que habría pasado, según me chismean, es que esta película no autorizada de Nubeluz viene siendo grabada en los mismos estudios y Christian Thorsen, que estaría en la cinta, habría coincidido allí con la gente de AFHS”, explica en su publicación.