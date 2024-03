Filtran imagen de Christian Thorsen con elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’: ¿'El platanazo’ regresará por ‘Charito’?

Christian Thorsen y sus excompañeros de 'AFHS' aparecen juntos en una fotografía y crecen rumores del regreso de 'El platanazo'. Twitter

Una imagen de Christian Thorsen ha causado revuelo en las redes sociales, pues se lo ve junto a algunos actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y parte de la producción de dicha teleserie de América TV.

Como se sabe, el actor nacional interpretó a Raúl del Prado por siete temporadas y su última aparición fue cuando se despidió definitivamente de ‘Charito’ (Mónica Sánchez) para luego irse con su pareja ‘Betty Franco’.

En ese sentido, el tiktoker Ric La Torre compartió dicha imagen donde Christian Thorsen aparece con un grupo de papeles entre las piernas que sería un guion. Además, está acompañado de Magdyel Ugaz, Mónica Sánchez y Carlos Solano y algunos miembros del equipo de producción de ‘AFHS’.

“Se filtra foto de Christian Thorsen en el set de AFHS y supuestamente tendría un libreto entre las piernas”, se puede leer en el inicio de su mensaje.

Christian Thorsen aparece en una fotografía con sus excompañeros de 'Al Fondo Hay Sitio' - Twitter.

Pero luego cuenta que en el programa ‘Todo se Filtra’ de Kurt Villavicencio, comentaron que la gerencia de América TV se habría molestado con la producción de ‘AFHS’, porque el actor tiene un juicio con dicho el canal.

Sin embargo, a las pocas horas, Ric La Torre explicó que el actor habría coincidido con sus excompañeros de ‘AFHS’ porque estuvo grabando en las instalaciones de Pachacamac, la nueva película inspirada en Nubeluz, ‘Sube a mi nube’, donde él tiene uno de los papeles principales.

“‘El platanazo’ no vuelve a AFHS. Lo que habría pasado, según me chismean, es que esta película no autorizada de Nubeluz viene siendo grabada en los mismos estudios y Christian Thorsen, que estaría en la cinta, habría coincidido allí con la gente de AFHS”, dice en la publicación.

Ric La Torre explica que Christian Thorsen había coincidido con sus excompañeros de 'AFHS' en la misma locación de Pachacamac. Twitter.

En ese sentido, Andrés Wiese quien es protagonista de dicha película nacional, también grabó un video en las instalaciones de ‘AFHS’. El recordado Nicolás de las Casas grabó el interior de la casa de la familia Gonzales y un poco de lo que es el barrio de las Lomas. Explicó que llegó ahí porque muy cerca también están grabando algunas escenas de la película de Sergio Barrio.

Christian Thorsen regresa con los siguientes proyectos de ficción

Christian Thorsen contó en una reciente entrevista que está listo para regresar a la actuación, luego de haber sido diagnosticado con cáncer a la próstata. En una conversación con El Comercio contó el detalle de las producciones en las que participará próximamente.

El actor, que se encuentra siguiendo un tratamiento alternativo desde el 2022, comentó que participará en dos producciones nacionales este 2024. La primera es “Sube a mi nube”, una película que relatará la historia de Nubeluz, cuyas grabaciones están programadas para comenzar en marzo.

La segunda es “El Principito”, una obra teatral de Preludio, donde asumirá el papel del piloto. “Acepté porque me pareció una linda idea volver con tremendas producciones. Actuar me divierte”, expresó.

Por otro lado, descartó participar en ‘Al Fondo Hay Sitio’ a pesar de que los seguidores de la exitosa teleserie siempre piden su regreso. “A la televisión no vuelvo porque no creo que me quieran y tampoco me muero por estar allí. Estuve en ‘Mil oficios’, ‘Así es la vida’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’, las producciones más exitosas de la televisión peruana. También hice programas en vivo y conduje mi propio programa. Conocí mucha gente. Pasé de un lado a otro sin quererlo. Viví momentos extraordinarios, la pasé bien”, expresó Thorsen.

En relación a su estado físico, Christian Thorsen reveló que su salud ha experimentado una notable mejoría. “La última vez mi radiólogo me preguntó qué estaba haciendo porque mis lesiones en mis pulmones y huesos habían desaparecido. Me dijo que había como cicatrices, pero nada más”, dijo.