‘Al Fondo Hay Sitio’: Cómo se preparan los actores para el regreso a la teleserie de América TV

Al Fondo Hay Sitio: Actores se preparan para el regreso de la teleserie de América TV.

La nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ se estrenará en las próximas semanas y tiene a todos sus seguidores a la expectativa para conocer el desenlace de todas las historias que se quedaron inconclusas en la final de la serie de América TV.

Te puede interesar: Christian Thorsen anuncia su regreso a la actuación: ¿qué dijo sobre su futuro en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

La productora a cargo de Gigio Aranda y Estela Redhead realizó un primer encuentro entre los actores y personal de la producción para dar inicio a la temporada 2024. Pero también para presentar a las nuevas incorporaciones del elenco de actores, se trata del español David Villanueva y la peruana Lidia Bermejo, quien regresa de una larga estadía por México.

Además, retorna a la teleserie Alex Bejar, quien participó en la temporada 10 y dio vida a Laia, la pareja española que tuvo Cristóbal Montalbán cuando vivió en Barcelona. A pesar de que terminaron, todo indica que regresaría a volver a conquistarlo.

‘Al Fondo Hay Sitio’: Actores se alistan para el regreso a la teleserie de América TV.

El viernes 8 de marzo, las redes sociales de ‘Al Fondo Hay Sitio’ publicaron un video del detrás de cámara de lo que fue la sesión de fotos de todos los actores.

Te puede interesar: Nataniel Sánchez y la razón por la que decidió alejarse de su padre: “No le viene bien a mi vida”

En esas imágenes se pudo ver a Erick Elera, Guadalupe Farfán, Franco Pennano, Laszlo Kovacs, Jorge Guerra, Mónica Sánchez, Magdyel Ugaz, entre otros.

Por su lado, Erick Elera comentó que su personaje de Joel Gonzales, la tendrá complicada porque dejó plantada en el altar a su novia Patty Pichilingue y la mujer que realmente ama se casó con Mike Miller.

Te puede interesar: Adolfo Chuiman destacó como alumno en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: ¿qué carrera terminó?

“No sabemos que va a pasar, Joel acabó triste y ya no se considera la leyenda. Creo que va a resurgir de las cenizas como el gato félix”, comentó entre bromas.

Jorge Guerra contó que ‘Jimmy Gonzales’ sufrirá en los primeros capítulos, por lo que le pasó a Alessia Montalbán, quien fue atacada con un cuchillo por el acosador de July. “Creo que Jimmy la va a pasar muy mal al comienzo por lo de Alessia”, declaró.

‘Al Fondo Hay Sitio’: Jorge Guerra y Erick Elera en la sesión de fotos de la exitosa teleserie de América TV.

‘July y Cristóbal’

Además, se pudo ver a los actores que interpretan a la parejita del momento, Guadalupe Farfán y Franco Pennano quienes se encuentran muy emocionados de retornar a la historia de ‘Crisly’, término con el que ha los usuarios han nombrado a la dupla de jóvenes.

“La verdad que no tenemos mucha idea, recién nos llegan los guiones y vamos a estar sorprendidos igual que ustedes porque una cosa es estar enamorados y otro es ser enamorados y tener una relación estable, explicó el actor.

“Hay nuevos personajes, vamos a ver que ocurre en la historia y qué pasa”, dijo Guadalupe. Como se recuerda, en el capítulo de la última temporada de ‘AFHS’, July perdonó a Cristóbal y sellaron su amor con un beso.

‘Al Fondo Hay Sitio’: Guadalupe Farfán y Franco Pennano en la sesión de fotos de la exitosa teleserie de América TV.

David Villanueva y Nidia Bermejo

Además, no podían faltar los nuevos actores que se sumaron al elenco de actores de la exitosa teleserie de América TV. Se pudo ver en el video a Nidia Bermejo ya caracterizada en su personaje, que aún no se ha revelado. De acuerdo a las imágenes, Nidia lucirá un look muy sencillo pero destacando su belleza natural.

Por su lado, David Villanueva interpretará a un hombre elegante y de un buen estatus económico por el vestuario que lució en las sesiones de fotos. Se podría deducir que llegaría a la vida de los Montalbán; sin embargo, no se descarta que dé vida al padre de Laia.