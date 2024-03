“Rompan el miedo a explorar el mundo sin compañía”: Peruana visitó sola 50 países y ahora alienta a mujeres a empoderarse viajando

Mayra Lázaro, una peruana que ha viajado sola por más de 50 países, comparte su experiencia para inspirar a otras mujeres a superar el miedo y la inseguridad al viajar solas.

El miedo a explorar el mundo solas es una barrera común para muchas mujeres. La inseguridad, las preocupaciones económicas y el temor a viajar sin compañía pueden convertirse en obstáculos que impiden dar el paso hacia nuevas experiencias y destinos. Sin embargo, para algunas que se atreven no solo es una opción, sino una oportunidad de crecimiento personal y empoderamiento.

Infobae Perú conversó con Mayra Lázaro, una peruana que ha recorrido sola más de 50 países. Su odisea comenzó en Argentina y desde entonces viene explorando Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y una parte de Asia. Desde el 2015, se convirtió en una nómada digital y busca inspirar a otras mujeres a seguir sus pasos.

La mujer, comunicadora de profesión, no solo es una viajera experimentada, sino también una mentora y defensora del empoderamiento femenino. Su mensaje es claro: “las mujeres no deberían dejar que el miedo les impida explorar el mundo por sí mismas”.

La peruana ayuda a otras mujeres a emprender el viaje

Explora los beneficios transformadores del viaje en solitario, desde el autoconocimiento hasta la apertura mental a nuevas culturas, de la mano de Mentora de Viajes. (Cortesía)

La peruana, después de más de una década explorando el mundo por sí misma, decidió fundar la plataforma web Mentora de Viajes en 2023. Su objetivo es empoderar a las mujeres a través de la aventura y la independencia. “Viajar sola ha sido la experiencia más enriquecedora, transformadora y empoderadora en mi vida”, comenta Mayra. Su pasión por compartir este sentimiento la llevó a crear un proyecto educativo que ofrece webinars, talleres y mentorías, todo diseñado para ayudar a las mujeres a viajar solas con confianza.

En sus años de viaje, Mayra se dio cuenta de que muchas mujeres no se aventuraban a viajar solas debido al miedo, desconocimiento y la falta de herramientas para organizar sus viajes. Con la proliferación de aplicaciones y plataformas que facilitan la reserva de hoteles y la compra de vuelos, ella vio una oportunidad para compartir su experiencia y conocimiento.

“Creo que tengo la experiencia y el conocimiento después de tanto tiempo viajando sola para crear algo educativo”, afirma Mayra. Su objetivo con Mentora de Viajes no es solo enseñar cómo organizar un viaje desde cero, sino también inspirar a las mujeres a tomar el control de sus propias aventuras.

Romper las barreras de viajar sola

Su proyecto, Mentora de Viajes, busca empoderar a las mujeres a través de la aventura y la independencia, ofreciendo recursos prácticos y mentores para organizar viajes de forma segura y económica. (Composición: Infobae / Jazmine Angulo)

El miedo al peligro es la principal barrera para viajar sola, según la peruana. “Como mujeres latinoamericanas, estamos expuestas a información en los medios que principalmente enfatiza situaciones negativas, como la delincuencia”, señala.

“Lamentablemente, la mayoría de las personas piensa que el mundo es un peligro para las mujeres porque generalizan la información que ven en las noticias que suele tener un enfoque negativo. Cuando viajas tienes la oportunidad de descubrir la realidad por ti misma y darte cuenta de que el mundo es mucho más seguro de lo que imaginamos”, explica.

Viajar sola ha sido transformador para Mayra. “El autoconocimiento es muy importante. Muchas mujeres tienen miedo a la soledad, pero al viajar sola, estás más abierta a conocer nuevas personas y desarrollar habilidades de socialización. También tienes espacio para conocerte a ti misma y aprender a manejar tus emociones, lo cual te aporta nuevas habilidades”, comenta.

Según la experta en viajes, lo más relevante de desplazarse sola va más allá de visitar lugares nuevos; implica también un viaje interior donde confrontas prejuicios y estereotipos culturales, y descubres que la realidad difiere de tus expectativas. Este proceso de autoexploración y confrontación personal no solo amplía tu comprensión del mundo, sino que también fomenta un crecimiento personal significativo.

Los beneficios de viajar sola

Descubre cómo el temor a viajar sola se convierte en una barrera para muchas mujeres, pero para otras es una oportunidad de crecimiento personal y empoderamiento. (Composición Infobae)

Romper con los prejuicios y abrir la mente a nuevas culturas y estilos de vida, así como descubrir el autoconocimiento y la independencia emocional, son solo algunos de los beneficios que las mujeres encuentran al aventurarse solas por el mundo. “Te enfrentas a diferentes retos, tomas decisiones por tu cuenta y desarrollas un profundo autoconocimiento”.

Para aquellas que aún dudan en dar el primer paso, Mayra ofrece consejos prácticos. Empezar por un lugar cercano, explorar la propia ciudad y superar los miedos gradualmente son estrategias efectivas para ganar confianza y seguridad en sí misma. “Es importante identificar qué nos limita”, enfatiza la mentora de viajes. “Algunas mujeres pueden enfrentar barreras económicas o de logística, mientras que otras luchan contra el miedo a sentirse solas o a no poder comunicarse en un viaje”.

La democratización del viaje ha hecho que aventurarse sea más accesible que nunca. Con opciones económicas y redes de apoyo, como alojamientos gratuitos y comunidades de mujeres viajeras. “Ya no hay muchas excusas para no tomar esa decisión”, asegura la peruana. “Incluso si no tienes un presupuesto para un viaje internacional, puedes explorar dentro de tu país y encontrar nuevas experiencias”.

Sobre Mentora de Viajes

A través de Mentora de Viajes, Mayra está impactando a mujeres de toda Latinoamérica, proporcionándoles las herramientas y la confianza necesarias para explorar el mundo por sí mismas. (Captura)

Desde su inicio en 2023, este proyecto educativo dirigido por Mayra Lázaro se ha destacado por su impacto en mujeres de toda Latinoamérica. Este innovador proyecto tiene como objetivo enseñar a las mujeres a viajar solas como una forma de empoderamiento, ofreciendo webinars gratuitos, talleres y mentorías personalizadas.

Las mujeres participantes han encontrado en estas actividades una oportunidad única para superar sus miedos y creencias limitantes. Gracias al enfoque práctico del proyecto, las participantes aprenden a utilizar herramientas gratuitas disponibles en la tecnología actual para organizar y planificar sus viajes de manera económica. Esta habilidad les permite sortear las limitaciones financieras y lanzarse a la aventura de descubrir el mundo por sí mismas.

El proyecto tiene un alcance significativo, impactando a mujeres de diversas regiones de Latinoamérica. Además, Mayra se encuentra actualmente viajando en África, donde comparte su mensaje de empoderamiento en eventos locales, con el objetivo de inspirar a mujeres africanas a unirse al movimiento de viajar solas.