Epidemia de dengue en Perú: Más de 7 mil 500 casos en lo que va del 2024 fueron atendidos en hospitales de EsSalud

La titular de EsSalud visita a un paciente con dengue en uno de los hospitales | Foto: EsSalud

El pasado 02 de marzo, desde el Ministerio de Salud (Minsa) informaron que el dengue, la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, ya es catalogado como una epidemia en Perú. De acuerdo a los datos del Seguro Social de Salud (EsSalud), los casos atendidos en sus establecimientos bordean los 8 mil en lo que va del año.

La Dra. Maria Elena Aguilar Del Águila, titular de EsSalud, ha revelado que hasta la semana epidemiológica número 10 del 2024, se han atendido un total de 7 mil 533 casos confirmados de dengue en sus instalaciones médicas a nivel nacional.

“Desde enero de 2024 hasta la fecha, se ha identificado más de 26 mil casos acumulados por dengue, de esta cifra más de 7 mil son casos confirmados y 18,526 son casos probables acumulados”, señaló.

Las regiones más afectadas incluyen Piura, con 1,845 casos confirmados, seguido por Áncash (1,586), La Libertad (915), Ica (569), Lambayeque (511), Lima (1,064), San Martín (296), Cajamarca (129), entre otras.

Y las regiones con menos casos son: Apurímac (01), Arequipa (01), Tacna (02), Madre de Dios (05), Puno (05), Ayacucho (0), Huancavelica (0), entre otras.

Ante esta situación, EsSalud, bajo la dirección de Aguilar Del Águila, ha implementado diversas estrategias para mejorar la atención a los pacientes con dengue. Esto incluye la instalación de Unidades de Vigilancia Clínica (UVICLIN) y el despliegue del Hospital Perú para visitar las regiones más afectadas.

La presidenta de EsSalud también ha hecho un llamado a mantenimiento de vigilancia alta en todos los establecimientos de salud y promovido medidas de prevención en espacios públicos como mercados y aeropuertos.

Una enfermera atiende a una paciente con dengue en el hospital de La Merced en Paita, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus regiones el 26 de febrero ante el aumento de casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

La organización enfatiza la importancia de la prevención, recomendando prácticas de autocuidado, como el uso de ropa de manga larga y repelentes, así como la eliminación de criaderos de mosquitos para disminuir la presencia de estos vectores.

Además, advirtió a los ciudadanos que existe mayor riesgo de adquirir enfermedades infecciosas como leptospirosis por contacto con lodo y aguas estancadas. Para ello, se deben cubrir las camas y ventanas con mosquiteros para evitar contacto directo con estos zancudos.

¿Qué ocurre si me contagio de dengue por segunda vez?

Ana Pasapera, infectada de dengue, reza junto a su cama en el hospital de La Merced en Paita, Perú, el jueves 29 de febrero de 2024. Perú declaró la emergencia de salud en la mayoría de sus provincias el 26 de febrero ante el aumento de los casos de dengue. (AP Foto/Martín Mejía)

Infobae Perú tuvo una entrevista exclusiva con el Dr. Edwin Neciosup, responsable de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de EsSalud, quien señaló que un nuevo contagio de dengue podría agravar el estado de los pacientes, aumentando el riesgo de sufrir formas más severas de la enfermedad. Esto varía en función del serotipo o ‘subespecie’ del virus que contraigan, existiendo cuatro tipos distintos: 1, 2, 3 y 4.

“Si yo me infecté con el dengue serotipo 3 y me vuelve a dar pero esta vez con el serotipo 2, la posibilidad de generar mayor respuesta inmunológica y que a su vez esta genere que tenga mayores complicaciones es muy alta, es cierto. Mientras más serotipos tenga yo, mientras más veces me haya contagiado de dengue, la posibilidad de presentar cuadros muy adversos es muy alta”, indicó Neciosup a este medio.

Cuando se analizan los casos graves, es igualmente importante tener en cuenta las características de la población afectada. Referente al dengue en Perú, se han identificado hasta siete grupos de riesgo propensos a desarrollar formas graves de esta enfermedad.

“Hay grupos de riesgo que son: niños menores de 5 años, gestantes, personas mayores de 60 años, con diabetes, con hipertensión, con procesos oncológicos o que se están dializando. Si estas personas se llegan a reinfectar con un serotipo diferente de dengue es probable que desarrollen un dengue grave o muy grave a futuro”, manifestó.