Alfredo Ramúa: su identificación con Cusco, la gran Libertadores 2013 con Garcilaso y el curioso dato que lo relaciona con Lionel Messi

Alfredo Ramúa llegó a Cienciano a mediados del 2023.

Alfredo Ramúa se ha convertido en uno de los extranjeros más queridos del fútbol peruano. Su habilidad y carisma mostrada en sus más de 10 temporadas en el campeonato nacional le han hecho ganarse un nombre, el cual sigue vigente con su gran inicio de temporada en Cienciano.

Te puede interesar: Jorge ‘Coky’ Molina y una carrera de perseverancia: el inquebrantable motivo para retirarse, la mala noticia que recibió antes de una final con Alianza Lima y su relación con André Carrillo

Infobae Perú conversó con el popular ‘Chapu’, quien rememoró su carrera, desde sus inicios en el ascenso de Argentina, su llegada a la Liga 1 en aquel recordado CNI, la espectacular campaña en Copa Libertadores con Real Garcilaso, llegando hasta los cuartos de final, el título con Sporting Cristal y mucho más.

- Cienciano ha tenido un gran arranque de temporada. ¿Cómo te estás sintiendo?

Te puede interesar: Koffi Dakoi, el marfileño que sobresalió en San Martín y tuvo frustrado fichaje a Atlético de Madrid: “Si hay la oportunidad, regreso a Perú”

La verdad que bien, contento porque estamos ahí en la pelea. Obviamente que el campeonato es largo, durísimo, hay muchos equipos de altura, cada vez el campeonato es más competitivo. Vengo jugando bastante, que en lo personal me suma mucho y me motiva bastante para seguir trabajando y estando en el equipo.

- El año pasado pasaste de Cusco FC, el equipo con el que estabas identificado, a Cienciano, uno de sus rivales. ¿Esto generó polémica, algún hincha te reclamó?

Te puede interesar: Abel Lobatón: su hinchaje por Universitario, la indirecta a Jefferson Farfán y el proyecto como técnico en La Perla

No hubo tantas cosas por decir. Yo estaba en Cusco FC y no venía jugando, no tenía tenía minutos en el equipo, fue por eso la salida, y se dio la oportunidad de llegar a Cienciano, pude volver a jugar, a estar en la cancha que era lo que quería. Empecé jugando de a pocos y terminé de titular. Este año estoy empezando con continuidad y eso me tiene muy contento. La gente en Cusco sabe de mi profesionalismo, de que quería seguir jugando, quería seguir aportando y en Cusco FC no tenía esa chance. Lamentablemente, no venía jugando casi nada con el profe Peirano. Creo que encontré ese lugar que necesitaba en Cienciano, volver a jugar, ser feliz adentro de la cancha que es lo que más me gusta.

Alfredo Ramúa se reencontró en Cienciano con Iván Santillán y Danilo Carando, con quienes compartió en Cusco FC.

- ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol argentino?

Difícil, hice todo el camino duro del ascenso de Argentina. Arranqué en las inferiores de Newell’s Old Boys de Rosario: llegué a los 12 años y jugué en la reserva hasta los 20 años. Después me fui a Gutiérrez de Mendoza, jugué la liga mendocina, volví y estuve en el Real de Arroyo Seco del Argentino A. Después pasé por Athletic de Arroyo Seco en Argentino B, luego salté al Nacional B, Aldosivi de Mar del Plata, y después volví al Argentino B, a Las Parejas. Finalmente me vine a CNI de Iquitos en el 2010, donde jugué por primera vez profesional.

- Eres categoría 86, ¿llegaste a compartir con Lionel Messi (él es 87) en Newell’s?

No pude jugar con él, pero sí lo vi de chico. Él es un año menos que yo, así que lo veíamos jugar antes que nosotros, ya todo el mundo hablaba de Messi. Era increíble cómo jugaba. Pero yo soy de la categoría 86, donde compartí con Nahuel Guzmán, el arquero, Ezequiel Garay, que fue central del Real Madrid y la selección. Bueno, El ‘Billy’ Rodas, Gustavo Rodas que también vino para Perú. Somos de la categoría 86 y hemos tenido buena camada de jugadores.

- En esa época se decía que Gustavo Rodas podía ser mejor que Messi. ¿Verdad?

Sí, el mismo Messi dijo que Gustavo Rodas era mejor que él. Con Gustavo Rodas hablamos seguido, hace poco conversamos y me dijo que anda en Rosario. A Messi no lo encontramos todavía. En algún momento esperamos verlo para sacar una foto aunque sea (risas).

Alfredo Ramúa se formó en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys de Argentina, donde compartió la categoría 1986 con Gustavo Rodas.

- ¿Cómo se dio tu llegada al fútbol peruano en el año 2010?

Por mi representante, que justo lo había traído al ‘Billy’ Rodas a Bolognesi en el 2009 y me había comentado del fútbol peruano. Ahí conocimos a Chalaca González, que estaba en CNI como entrenador. Venir al fútbol peruano fue una apuesta, y se dio todo bien, porque me fue bien. Inicié mi carrera profesional, después me fui a Ecuador, a Venezuela, para después volver en el 2013 a Cusco FC, que en esa época era Real Garcilaso, y de ahí ya no me fui más del país.

- En aquel CNI formaron un gran equipo con otros jugadores habilidosos como Juan Pablo Vergara, Osnar Noronha, Sergio Almiró y el ‘Chato’ Barrena. ¿Qué recuerdas de ese equipo?

Fue muy lindo, fue mi primera vez como profesional y me permitió conocer muchísimos grandes jugadores, incluso algunos convocados a la selección. Estaba Paul Cominges, Chicho Salas, Jair Butrón, Matías Dituro, el arquero, que ahora está por Europa e hizo una carrera impresionante. Ese CNI jugaba muy bien al fútbol, éramos todos chiquitos, bajitos, pero metimos, buen fútbol ese año. Iniciamos con Chalaca González y terminamos con el profe Marcial Salazar. Creo que quedó un buen recuerdo de ese 2010, que jugaba muy bien al fútbol.

El primer equipo de Alfredo Ramúa en el fútbol peruano fue el CNI en 2010.

- En 2013 te toca llegar a Real Garcilaso. ¿Se te hizo difícil jugar en la altura?

Ya tenía cierta experiencia en altura, porque venía de Ecuador, donde jugué en Río Bamba, en el Olmedo de Ecuador y en Técnico Universitario. Igual, era poco menos que acá, creo que estábamos en 2500 o 2800 en Ecuador, pero era mucho más alto acá, el Cusco está a 3500 metros de altura. Era bravo, jodido acostumbrarse, pero gracias a Dios me adapté bien. Ese año fue increíble, llegamos de nuevo a la final del torneo local, que perdimos contra la ‘U’ en ese tercer partido en Huancayo. Era el momento para salir campeones, pero se nos escapó, una lástima. También hicimos una gran Copa Libertadores, que llegamos a cuartos de final, una campaña que ningún equipo de Perú ha superado hasta ahora.

- ¿Qué tal el profesor ‘Petróleo’ García?

Primero agradecido con el profe ‘Petróleo’, porque fue el que me trajo, ya me había ido a buscar a Rosario cuando ascendió el equipo en el 2012. Ahí lo conocí, estaba con la familia Vázquez también, ya me querían traer ese año. Lamentablemente yo ya tenía contrato en Ecuador y no pude venir. Pasó todo ese año y, a finales del 2012, me volvió a llamar, me dijo que el equipo quería contar conmigo, que habían clasificado a Copa Libertadores. Yo justo estaba libre y me vine al Real Garcilaso donde compartimos momentos espectaculares. Es un gran profesional, trabajábamos mucho. Los entrenamientos eran bastante largos, mucha pelota parada. Cuando llegué, estaba el ‘Pitu’ Ramos, así que me tocaba entrar en el segundo tiempo. El profe siempre me decía: ‘Alfredo, prepárate que los últimos 30 son tuyos, entra a la cancha a hacer lo que sabes, pégale al arco, maneja las pelotas paradas’. La verdad que lo mejor siempre con el profe.

- Te tocó hacer el gol del triunfo en los últimos minutos en la recordada victoria 1-0 sobre Cerro Porteño en Paraguay. ¿Cómo viviste ese momento?

Fue un gran momento, habíamos arrancado acá con Independiente de Santa Fe y empatamos 1-1, y nos tocaban dos partidos de visita, que eran Paraguay con Cerro Porteño y Tolima en Colombia. La verdad que era para descartarnos de una de la Copa Libertadores, pero dimos el batacazo. Estaba el profe Fossati en Cerro Porteño, tenían unos jugadores impresionantes, un equipazo, creo que en presupuesto, como diez veces más que el nuestro, pero esto es fútbol, fuimos allá y nos plantamos. El equipo corrió, metió, estuvo siempre bien ordenado, me tocó entrar al segundo tiempo y poder marcar el gol que quedó para la historia también. Acá en Cusco la gente se acuerda mucho de ese gol a Cerro Porteño.

La victoria de Real Garcilaso 1-0 sobre Cerro Porteño en Paraguay por la Copa Libertadores, fue una de las más grandes hazañas de un equipo de provincia (Fox Sports)

- Contra Tolima también fuiste protagonista al meter el centro para el gol de Yoshiro Salazar. ¿Cómo fue el recibimiento que tuvieron en Cusco luego de dos batacazos?

No lo podíamos creer, metimos dos partidos de visita que fueron increíbles, una emoción tremenda. Veníamos al aeropuerto en Lima y la gente nos aplaudía, nos saludaba, nos felicitaba. Fue un momento hermoso que quedó en nuestra historia y la del club. La verdad que ese Real Garcilaso del 2013 hizo un año bárbaro, una campaña espectacular. Me quedo contento por haber participado ahí en ese equipo.

El Real Garcilaso de Freddy Garcia derrotó 1-0 a Deportes Tolima en Colombia por la Copa Libertadores 2013 (Fox Sports).

- ¿Por qué crees que desde ese momento ningún otro equipo peruano logró pasar la fase de grupos?

La Copa Libertadores es difícil, te enfrentas con equipos preparados para jugar la competición. Acá la mayoría se prepara para el campeonato local y no tiene ese roce internacional. Cada año va cambiando el fútbol, nosotros en el 2013 teníamos un grupo que sabía sus limitaciones, al cual los rivales por ahí veían débiles y se confiaban. Lo de nosotros fue mucho trabajo en equipo, corríamos mucho, metíamos mucho, tratábamos de mantener el orden, de pegar en los momentos que había que pegar. Y se dio. El fútbol es así, tiene esas cosas, duele ver que los equipos peruanos queden fuera tan rápido. Ahora le tocó a Melgar y a Cristal con equipos de Bolivia que en teoría eran más débiles, pero es fútbol. Esperemos que ahora Alianza y la U, que tienen tienen otros presupuestos, puedan hacer una mejor copa.

- En 2017 también estuvieron cerca de salir campeones, quedando en segundo lugar después de Alianza Lima. ¿Te quedó la espina de no poder levantar títulos con Garcilaso?

Sí, obviamente me quedó en la esquina de salir campeón con Real Garcilaso. Hicimos buenas campañas esos años, estuvimos siempre en la pelea. El título nacional era la obsesión que teníamos. La familia Vázquez también tenía esa obsesión de poder quedarse con el título, y no se nos dio por cosas de fútbol. En el 2017 hicimos como 86 puntos con el profe Grioni, fue un año increíble porque ganábamos todo, pero Alianza Lima nos terminó ganando el título y nos quedamos ahí en la puerta. Fueron campañas muy buenas, inolvidables, porque para un equipo de provincia, pelearle a los equipos grandes de Lima es el doble o el triple de mérito. Es complicadísimo.

- Ese año les quitaron seis puntos en el Apertura y los dejaron fuera de la lucha, y luego se los devolvieron cuando no había nada en juego. ¿Qué tan duro fue eso?

Sí, sin duda. Cualquier otro equipo también se hubiera bajoneado y tira la toalla, o no pelea como peleamos nosotros hasta el final. En ese grupo nos planteamos eso, pelear el Clausura, mano a mano. Nos habíamos convencido de luchar por el título. Y bueno, fue así. Hasta la última fecha era Alianza o era nosotros para jugar una final, pero bueno, se dio así. Terminamos saliendo segundo y clasificando a la Copa Libertadores directamente.

Alfredo Ramúa disputó 349 partidos en 10 temporadas con Real Garcilaso-Cusco FC, en total convirtió 60 tantos y dio 119 pases gol (AP).

- Tuviste como capitán al ‘Cuto’ Guadalupe. ¿Qué recuerdos de él?

Cuto es un personaje, así como lo ves, siempre fue igual, siempre es así. Yo lo conocí primero cuando vine al CNI en el 2010, él jugaba con León de Huánuco. Después lo tuve como compañero y siempre muy bien. Era un gran líder, entrenaba muy duro, estaba siempre a disposición con los compañeros. Muy divertido, siempre con la chacota, como se dice acá, estaba siempre con los muchachos. Y cuando había que poner mano dura también se ponía. Estuve en su restaurante hace poco, cuando estuvimos en Lima. Lo mejor siempre para él.

- De todos los compañeros que tuviste en Perú. ¿Con quiénes guardas mejor relación?

Me ha tocado compartir con un montón de jugadores, un montón de camerinos. Obviamente que uno tiene más contacto con el plantel actual. También charlamos de vez en cuando con el Pipa Carranza, Danilo Carando, Joel Herrera que está trabajando con Duilio, Mauri Montes. De Cristal con el ‘Piqui’ Cazulo, Calcaterra, el ‘flaco’ Penny. Y bueno, nos vamos cruzando, hay un montón, por ahí me olvido de nombrar algunos, hay muchísimos con quienes he compartido, pero con la mayoría que nos cruzamos siempre tenemos lo mejor, porque hemos trabajado juntos y hemos tirado para el mismo lado. Te quedan cosas lindas del fútbol.

- ¿En estos años tuviste ofertas de otras ligas? Si es así, ¿por qué decidiste quedarte en Perú?

Sí, estoy contento porque he tenido muchas oportunidades. Luego de algunos buenos momentos en Copa Libertadores me llamaron para volver al fútbol argentino, de Chile también, para los equipos grandes de Bolivia, pero encontré mi lugar en Cusco. En Real Garcilaso y Cusco FC siempre me sentí muy cómodo, también me gusta la ciudad, así que decidí quedarme. El fútbol peruano me sienta bien también, me adapté muy bien a este fútbol, por eso me quedé. Ahora ya me nacionalicé, tengo mi carnet peruano, y ahora estoy contento en Cienciano.

Alfredo Ramúa cuenta con DNI peruano desde el 2021 y tiene el objetivo de terminar su carrera en la Liga 1 (Cusco FC)

- ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad del Cusco?

Me gusta todo, porque ya hace más de 10 años que estoy acá. Pero lo que me gusta es la tranquilidad. Acá donde vivo, es una zona muy tranquila, hay lugares muy lindos para salir a comer, para salir a recorrer con la familia. Mi hijo va al colegio, tiene sus amiguitos, tenemos toda una vida. Estamos contentos en Cusco y esperamos quedarnos algunos años más.

- El 2022 les tocó un momento difícil, porque con el campeonato ya iniciado, el TAS ordenó que perdían la categoría. ¿Cómo se vivió todo ese asunto? Fue tu primera experiencia en segunda de Perú...

Fue un momento inolvidable también, porque nos pasó eso. Teníamos todo preparado para jugar la Liga 1 y de la nada nos bajaron. Es difícil asumirlo también, en ese momento la dirigencia tuvo en cuenta todo eso y tenía las aspiraciones claras de volver a ascender rápidamente a primera división. Se quedó un plantel de jugadores que asumió esa responsabilidad, era la primera vez para muchos, porque jugar la Liga 2 no es fácil. Fue de lo más complicado que me tocó. Los viajes, los equipos, la verdad es que es durísimo por donde se lo mire. Mi respeto a todos los chicos que juegan la Liga 2, porque es muy dura. Gracias a Dios tuvimos la bendición de poder ascender, trabajamos mucho. Habíamos arrancado mal, con una derrota en nuestra cancha, pero después comenzamos a ganar y pudimos ascender al equipo.

- Tu único título en Perú fue el 2016 con Sporting Cristal. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué decidiste regresar a Cusco luego de solo un año?

Fue una experiencia linda jugar en Sporting Cristal, una institución muy seria, con las cosas muy claras. Me llevó el profe Mariano Soso, que lo había tenido en Real Garcilaso. Después arranqué más o menos y terminé jugando las finales. Salimos campeones, tenía la opción de poder quedarme en el club, pero Mariano me dijo que se iría del equipo y en ese momento no sabía quién venía ni nada. Entonces justo me llamaron de nuevo de Real Garcilaso, el presidente Julito Vázquez. Yo había estado tres años en Cusco, me había encantado la ciudad, sabía que era un equipo con aspiraciones a pelear el título y iba a tener las comodidades para entrenar, así que volví. Igual sigo contento por ese paso, la gente de Cristal siempre me trató muy bien, a donde voy se acuerdan del título de 2016. , fue una experiencia muy linda para mí.

Alfredo Ramúa disputó 47 partidos con Sporting Cristal, marcando 4 goles y brindando 9 asistencias.

- La última, ¿es verdad que eres vecino de Lionel Messi en Rosario?

Sí, de una de las tantas casas que tiene Messi. Él tiene casas por todos lados, pero sí, ahí en Arroyo Seco tengo mi casa que está cerca de la de él. Voy de vacaciones, pero no nos ha dado los tiempos para cruzarnos, va poco. Imagínate que vaya a visitar todas sus casas, es una locura, sobre todo en Rosario. Al padre sí lo cruzamos bastante, pero a Leo espero en algún momento cruzarlo para sacarme una foto ahí con el vecino.