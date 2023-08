¿Qué fue de Freddy ‘Petróleo’ García, el último técnico en llevar a un equipo peruano a cuartos de final de Copa Libertadores?

Freddy 'Petróleo' Garcia fue entrenador de Real Garcilaso entre 2011 y 2014 (Correo).

Freddy ‘Petróleo’ García fue el último entrenador que llevó a un equipo nacional a pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. La campaña de Real Garcilaso, hoy Cusco FC, en 2013, se mantiene en el recuerdo de los peruanos. Pese a este gran logro, no dirige en primera división desde 2016, cuando estuvo al mando de Comerciantes Unidos.

Te puede interesar: Jugador de Cusco FC sorprendió y fichó por equipo que dirige Wayne Rooney en la MLS

Infobae Perú conversó con el tacneño de 63 años, quien reveló los motivos por los que no ha vuelto a ponerse al mando de un equipo, las claves de aquella campaña internacional y anécdotas de su etapa como asistente técnico de Jorge Sampaoli durante sus inicios en Coronel Bolognesi.

- ¿A qué se está dedicando en este momento?

Te puede interesar: Partidos de hoy, martes 1 de agosto: horarios, canales tv y resultados en vivo

Normalmente un técnico, cuando no tiene una responsabilidad directa, siempre es cuando más tiempo dispone para poder capacitarse. Cuando tiene una responsabilidad directa es bien difícil, porque tiene que estar al 100% de atención, preocupado, analizando detalles y todo lo que tiene. Eso me ha servido para poder conversar con algunas instituciones, dar algunas charlas aquí en Tacna, lo mismo que en Arica. Y bueno, tuve la oportunidad, que estaba buscando por mucho tiempo, de poder observar entrenamientos del Real Madrid allá en España, lo mismo que del PSG. Eso fue en noviembre del año pasado, estuve por allá como un mes y medio observando entrenamientos. Y en eso creo que radica principalmente la capacitación de uno. Ahora me dedico un poco a mis cosas personales, a algunos proyectos que en algún momento los hacía en Lima, bienes raíces. Y bueno, a la distancia, porque yo soy de Tacna, los estoy trasladando a Arequipa, a eso me estoy dedicando actualmente.

Freddy Garcia en el estadio Santiago Bernabéu contemplando un entrenamiento del Real Madrid (Freddy Garcia).

Freddy Garcia en el Parque de los Príncipes a punto de observar un entrenamiento del PSG (Freddy Garcia).

- Hace mucho que no dirige en primera división. ¿A qué se debe eso?

Te puede interesar: Partidos de hoy, viernes 4 de agosto: horarios, canales tv y resultados en vivo

Por ahí escucho siempre las posibilidades de poder entrenar algún equipo, pero básicamente me piden que vaya solo, y solo no voy, porque sería irresponsable de mi parte. El tema salarial pasa a un segundo plano, cuando a mí me interesan siempre las condiciones de un plantel, que haya un escenario donde entrenar. Porque la dirigencia, la prensa, los hinchas, me gusta que estén, si es posible, todos los días observando lo que uno hace y no estén esperando solamente el examen de las dos horas de cada fin de semana, cuando a los equipos les toca jugar o competir. He rechazado todas las propuestas, agradeciéndoles. Esto porque normalmente, cuando al final termino de conversar, la idea es de que yo vaya solo. Y les respondo, que solo no puedo ir. Por un tema pedagógico, pues no se puede tener la atención de treinta o más personas con un comando técnico muy reducido, ¿no? Los procesos son los que normalmente te dan los resultados de una regularidad, porque hay una inversión de dinero de parte de los dirigentes, que seguramente con mucho esfuerzo lo tienen. Entonces uno tiene que ser coherente con ellos. Entonces aquí se terminan diluyendo un poco las posibilidades. Hace poco nomás tuve posibilidades de Bolivia. Un poco seguramente me relacionan por el tema de la altura. Como he trabajado casi en ciudades de altura como Juliaca, Puno, Cusco, Cajamarca y Arequipa. Básicamente por ahí pueden venir las propuestas.

- ¿Cómo fue su experiencia en Europa viendo los entrenamientos del Real Madrid y PSG? ¿Qué aspectos le llamaron la atención o fueron lo que más le sorprendieron?

Yo solicité eso por medio de algunas amistades que tengo por allá. La intención no es tratar de interferir en el trabajo, que es muy profesional de ellos, sino por lo menos tener una asistencia en tribuna. Creo que eso es lo único que puede hacer uno porque más allá de ello, ya es un poco difícil. Básicamente, para corroborar lo que yo siempre pienso, yo fui egresado de la Universidad de San Agustín, en el programa de técnico de fútbol, y mi tesis fue Métodos Modernos de Fútbol de Pressing, es algo del 2005. Y cierto fue corroborar ello, que el fútbol de alto nivel, el de actualidad, es de alta intensidad, un fútbol, con mucho pressing, de tener fuerte sacrificio, donde la preparación física esté a alto nivel. El ser fuerte mentalmente, el no perder el uno contra uno, y para ello se necesita un proceso. Eso es lo que pude corroborar allá, en ambos casos, y creo que también ustedes lo ven a través de la pantalla chica, creo que normalmente el fútbol está un poco más físico que antes, y bueno, los tácticos y estratégicos también cuentan. Entonces, eso es lo que puede corroborar, y no solamente pasa por lo que uno ve en los primeros equipos, sino cuando uno ve en categorías un poco más bajas, de los equipos, ves que eso es el pan de todos los días, eso se trabaja, y es lo que normalmente viene a constituirse el fútbol de actualidad.

- Viendo esos entrenamientos, comparando a lo que se vive en Perú, ¿es tanta la diferencia?

Es bastante la diferencia, yo creo que lo nuestro pasa primeramente porque el campeonato peruano, hay que decirlo con todas sus letras, no es competitivo comparando a nivel internacional. Primero desde Sudamérica, y menos, a nivel del mundo. No es competitivo porque hay muchas cosas que habría que analizar a profundidad. Primeramente porque no se trabaja en divisiones menores, y se trabaja en un papel donde los proyectos son hermosos, son bonitos en teoría, pero en la práctica nunca se llevan a cabo. Y entonces, de ahí comienza el talón de Aquiles. Ahora, las reglas que se dan a través de nuestro ente del fútbol siempre están distantes a lo que se pueda llevar en la actualidad. Y esto se refleja cuando se compite a nivel internacional de Sudamericana o Libertadores. Creo que este año se mejoró un poco en cuanto a competir, pero en cuanto a los resultados, no se alcanzó los que se quiere, sabiendo que el resultado es prioridad número uno.

- ¿Nunca le preocupó el hecho de que, por quedarse tanto tiempo sin dirigir por tratar de imponer sus condiciones, los dirigentes dejen de considerarlo para sus equipos?

Sí. Para mí no es prioridad uno, el tema de honorarios. Por ahí en algún momento he escuchado que Freddy Petróleo García es caro. No, yo no creo que es caro. Yo creo que nunca fui caro, solamente era lo que por tiempo o por resultados llegaba. Yo ahora no priorizo el tema salarial. Lo único que me interesa, sea cual sea el acuerdo, es que sea serio, y nada más. Que se tenga que cumplir eso. Cuando hablamos de ceder, yo puedo ceder por vocación en el tema salarial, pero en el tema de condiciones, a mí no me gusta sorprender ni engañar a nadie, menos a un dirigente, porque sabe Dios el dirigente qué sacrificios hace para poder encontrar el presupuesto de su institución.

- ¿Cómo se dio su llegada a Real Garcilaso y como fue el proceso de agarrar a un equipo en Copa Perú y rápidamente lograr dos subcampeonatos y unos cuartos de final de Copa Libertadores?

Yo conocía el club, pero no a los dirigentes. Cuando un dirigente desea, es capaz, y quiere algo, no hay impedimentos. Ellos se comunican conmigo cuando estaba en Asunción (Paraguay). Me dijeron que me esperaban en el aeropuerto Jorge Chávez, cerca de Navidad. Yo tenía pasaje de Lima a Tacna, Asunción-Lima-Tacna. Me dijeron “no, vamos al Cusco”. “Es navidad” les digo, “pero voy a ir al Cusco solamente para comprobar que todo lo que usted me dice es cierto: las condiciones, utilería y escenario”. Le comenté a los señores cuál era el proyecto, el proceso, y que la intención y el objetivo final era alcanzar el ascenso. Y así fue, gracias al esfuerzo de todos. Se logró el ascenso a Copa Perú, y luego ocurrió lo del fútbol profesional, que es otra historia.

Freddy Garcia fue subcampeón con Real Garcilaso en los años 2012 y 2013 (El Bocón).

- Ese Real Garcilaso no contaba inicialmente con jugadores reconocidos, muchos fueron potenciados bajo su mando. ¿Cómo fue el proceso de armar el equipo?

Yo trabajé con Jorge Sampaoli (en Bolognesi) y creo que soy el único peruano que pudo hacerlo aquí. Era, en ese tiempo, que no había la tecnología como ahora, el que iba adelante y visualizaba los entrenamientos de todos los equipos. Y yo le comunicaba mediante handy o información que daba para que él trabaje acá. Conocía perfectamente cómo se comportan los clubes peruanos. Siempre pensé, cuando me toque la responsabilidad (de dirigir), que en Perú se necesita jugar de manera diferente. Entonces en Garcilaso conversé con la dirigencia para hacer una buena selección y convocar jugadores. Ahí tuve la gran diferencia, porque yo convoqué a algunos que venían de lesiones o habían estado en el descenso. Pero yo los conocía y sabía su grado de profesionalismo. Comenzando por Diego Carranza, que mis felicitaciones, ahora está en Ecuador. Él venía de dos lesiones graves, y cualquiera desconfía, pero yo traté. Un gran profesional, correcto, luchador y listo. Lo quiero a él como arquero. “Pero, profe”, me dijeron y respondí “yo lo necesito a él, yo sé, porque soy responsable de esto”. Y así se fue armando el plantel. Joel Herrera jugaba en Juan Aurich, pero en la reserva. A ese jugador yo lo tenía aquí en Bolognesi, y así fue también el caso de Andy Pando, Edson Uribe, y todo ese grupo.

- ¿Y cómo fue con el tema de los extranjeros?

En ese caso, hay un respeto por los representantes, porque cumplen un trabajo, pero yo quisiera que no me traigan el videíto editado de lo mejor, sino que traiga la realidad de las cosas. Como yo siempre me iba a cursos de capacitación en el extranjero, también aprovechaba para ver jugadores. Ahí es cuando yo ubico a Alfredo Ramúa, Fabio Ramos y Fernando Alloco. Entonces, hablé con la dirigencia y pedí viajar juntos. Si no se puede con ese jugador, habrá un plan B. Ellos hicieron el trato en lo económico. Porque las cosas tienen que ser así, limpias y honestas. Yo solamente les ofrecía la posibilidad deportiva a los jugadores, porque conocía de sus capacidades y profesionalismo, y así se fue armando el equipo. Y otros jugadores que están ahí escondiditos en la segunda profesional, como Jaime Huerta, Iván Santillán, todos esos chicos los fui agrupando y el proyecto se llevó a cabo, y empezaron a caminar y los resultados se fueron dando.

- Un caso especial fue el de Andy Pando, que era goleador en la segunda, pero había estado en Cristal, donde no le fue tan bien, y llega a Garcilaso, mete 27 goles y se va a Las Palmas de España...

A Andy yo lo venía siguiendo. Yo lo traigo de León de Huánuco, ahí estuvo con Franco Navarro y con Leo Rojas. Yo sabía de sus condiciones y capacidades, entonces provoco de que él llegue, y bueno, Andy, con todo lo que ustedes vieron, se convirtió en goleador acá, porque también tenía el respaldo del equipo. Venían creadores como Alfredo Ramúa, Fabio Ramos, y listo.

- Usted logró repotenciar a varios jugadores que llegaron a la selección...

En algún momento, en la era del profe Markarián, cinco jugadores pudieron estar en la selección: Retamozo, Joel Herrera, Edson Uribe y Andy Pando. Y cuando venían, también hacían un trabajo en equipo. En selección siempre tienen ciertos incentivos, pero ellos llegan a la selección, no por sí solos, sino llegan porque hay un trabajo complementado por el resto del grupo. Por eso cuando venían, compartían algunas ganancias que tenían, comprándose televisores, saliendo a comer con todo el plantel a bufet de carne y todas esas cosas, de tal manera que todos se sientan que son parte importante del grupo y los logros de sus compañeros. Yo creo que fue un gran grupo de profesionales, por eso se alcanzó dos finales nacionales, creo que debimos sacarles mejor provecho, pero lamentablemente no alcanzó.

- Edwin Retamozo nos contó en una entrevista que antes de la Copa Libertadores fueron a hacer la pretemporada en Bolivia. ¿Cómo fue la preparación para esa campaña?

Edwin, también creo que es colega allá por Apurímac, por Abancay, su tierra, un abrazo también para Edwin. Llegó a la selección. Dos veces tuvimos que hacer las pretemporadas en La Paz, primeramente por la geografía, que era un poquito más, 3.800 a comparación de Cusco (3.400 metros). Jugamos allá con Bolívar, The Strongest, pero también, como nos quedábamos varios días, aprovechamos para enfrentar a las reservas de esos equipos. Esos partidos nos dieron la pauta de que sí podíamos competir acá, pelearle de tú a tú, estratégicamente hablando.

- Retamozo también contó que cuando fueron a jugar con Cerro Porteño, la prensa paraguaya los calificó como el peor equipo de la Copa Libertadores...

Para mí no era algo desconocido el fútbol paraguayo, porque básicamente las capacitaciones que normalmente tenía, las hacía en Paraguay. Y entonces cuando nos tocó esa posibilidad, pensé que podíamos sacarle provecho. Y sí, seguramente la prensa especializada lo decía así, porque un equipo que tenía dos años en primera división, que vaya a competir Copa Libertadores, cualquiera en las apuestas, lo lanza como un equipo desconocido y cuyo nivel no le conocía. Además, a mí la dirigencia de Cerro Porteño, me había dado meses antes las posibilidades y facilidades para observar entrenamientos, cuando el técnico era Javier Torrente, un gran amigo, una gran persona. Y bueno, yo miraba todos los entrenamientos, observaba las capacitaciones. Al año siguiente, nos damos cuenta que nos habían sorteado con Cerro Porteño en la fase de grupos, y el técnico era Jorge Fossati. A Jorge yo ya lo había ubicado el 2005, cuando vino al Manuel Bonilla de Miraflores a un curso de capacitación con Richard Páez y varios profesionales, instructores FIFA. Y bueno, me tocó justo la oportunidad de jugar con Cerro Porteño y se le gana 1-0 allá. Ya para el retorno, que era en el Cusco, no viene el profesor Jorge Fossati, y se le gana 5-1.

La victoria de Real Garcilaso 1-0 sobre Cerro Porteño en Paraguay por la Copa Libertadores, fue una de las más grandes hazañas de un equipo de provincia (Fox Sports)

- Ese equipo de Real Garcilaso tenía cinco paraguayos en el plantel...

Ya conocíamos cómo Paraguay se comporta futbolísticamente. Son muy profesionales, luchadores, guerreros, no les gusta perder, son pecho caliente, por eso que siempre he tenido prioridad en jugadores de Uruguay y de Paraguay, y a mí también me familiarizan un poco porque yo también soy vertical en cuanto al fútbol, mas allá de que podamos ceder unos metros, pero ahora que tenemos el balón, tenemos que ser nosotros muy verticales y aprovechar los metros que nos permite el rival. Otros prefieren jugadores brasileños, colombianos o ecuatorianos. Yo básicamente priorizo al jugador uruguayo, paraguayo y argentino... por mi temperamento y por mi forma también de poder convocar a un grupo de jugadores y los resultados que nos han dado.

- Después derrotaron 1-0 al Tolima en Colombia...

Con Deportes Tolima estábamos igualados en puntos y ganamos en la última jugada (92′). Y recuerdo que el empate de visita tampoco era mal negocio y algunos chicos me consultaban: “¿Profe, subo?” y yo “suba, suba, suba nomás que es la pelota parada”. Y Alfredo (Ramúa), con la calidad que tiene, puso una gran pelota para la cabeza de Yoshiro Salazar. Y listo, tres puntos, un minuto más de juego y se acabó el partido. Lo mismo pasó también con la definición en cuartos de final con Nacional de Uruguay. Estratégicamente el equipo estaba preparado, el grupo era fuerte, entre ellos se tonificaban, se daban apoyo. Yo muchas veces les decía que no se debe sentir la presencia del técnico, solo cuando las cosas no caminan bien. Ellos se conducían solos y la disciplina ya sabían cuál era. Por cierto, hay unos temas privados entre el grupo y nosotros, que nadie tiene por qué saber, pero ellos eran muy irresponsables y maduros en asumir cuando se equivocaban.

El Real Garcilaso de Freddy Garcia derrotó 1-0 a Deportes Tolima en Colombia por la Copa Libertadores 2013 (Fox Sports).

- ¿Cómo vivió la serie con Nacional de Uruguay que se definió en penales?

Mucho pasa por la personalidad del plantel y de algunos jugadores, que si bien, no habían tenido logros internacionales, venían cargados de experiencia y una personalidad a prueba de todo. Carranza y tantos otros. Con decirte que venía de segunda o de Copa Perú, Cristian Vildoso, un zurdo lindo, talentoso, y no le tembló nunca el lanzamiento desde los doce pasos. Lo mismo Oscar Gamarra, el paraguayo, que no podía jugar en el torneo local (porque excedieron el cupo de extranjeros) y se lo terminamos prestando al Melgar (cuando culminó la Copa Libertadores). Recuerdo que frente a Nacional, faltando 15 minutos, entra Álvaro Recoba, con toda la experiencia, penalero, y falla... como todas las personas porque son seres humanos. Las cosas se dieron, gracias a Dios, a nuestro favor. Y ahí la prensa empezó a verlo con otros ojos al equipo. Después nos encontramos con un equipo que estaba muy fuerte en aquella época, Independiente Santa Fe, y ellos tampoco tienen mucho problema con la altura. Entonces nos toca nuevamente en cuartos de final (como en fase de grupos) y ahí nos superan. Porque yo creo que en el fútbol también cuenta la geografía. Y también los presupuestos que se manejan, muchos equipos de Sudamérica, los llamados grandes, a comparación del nuestro, que teníamos una dirigencia seria, correcta, que siempre aportaba a ganador, pero también teníamos un presupuesto que, si bien es cierto, era serio, no era el más grande.

Real Garcilaso clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Nacional en penales (Fox Sports).

- Luego de esa campaña, ¿tuvo ofertas de algún equipo grande o de clubes del exterior?

Tuve una oferta del Deportivo Cali de Colombia, pero no se concretó por algunas cosas que no iba mucho con lo que yo pienso del fútbol. Deportivo Cali es una institución grande en Sudamérica y todo lo demás con la historia que tiene. Después, también tuve conversaciones con Bolívar, The Strongest... estuve allá como 10 días, en el Hernando Siles observando al equipo. La misma dirigencia hizo que me trasladen con pagos completos hacia Santa Cruz, para observar de ahí a Cochabamba, para seguir el campeonato boliviano. Sin embargo, en algún momento la dirigencia me dijo que yo tenía que manejar el camarín con un tal o cual referente del plantel, cosa que no iba conmigo. Entonces, después de estar 10 o 12 días, con todo lo que la dirigencia había asumido, simplemente nos despedimos, nos dimos las gracias y listo. A mí me gustan las argollas, me gusta hablar con los referentes, pero ¿saben para qué? Cuando las argollas son para bien... para ir para adelante, para empujar, y los referentes igual, ¿no? Entonces, cuando veo argollas para otras cosas, simplemente no comulga con mi forma de pensar y de trabajar.

- ¿Por qué cree que el Garcilaso fue el último equipo peruano en clasificar a octavos de Libertadores? Incluso equipos con mayor proyecto o presupuesto como Alianza Lima o Cristal no lo han conseguido

Los padres de una institución, son los dirigentes y los comandos técnicos. Cuando se eligen bien, son el papá y la mamá los que dirigen a los hijos, que son el plantel de jugadores. Los hijos tienen que estar bien tratados, como corresponde, para que los compromisos asumidos que se cumplan. Eso significa que tú tienes que armar un buen plantel, primeramente que sean buenos profesionales y los que tienen más experiencia venir a sumar y no restar. Eso es lo importante. Segundo, en todo momento priorizar el resultado y no hacer caso a terceros. ¿Por qué? Porque el resultado en torneos internacionales es dinero. De una etapa, que pases a otra, es dinero, y eso sirve para el plantel y las inferiores al año siguiente. Ese es el otro paso. Después de priorizar el resultado, ya puedes pensar en jugar bien. Ahora, no podemos dejar de lado algo que hace mucho daño, pero creo que estamos mejorando algo, no lo sé, que es el nivel competitivo de nuestro campeonato. No es el mejor. Hay algunos equipos que intentan jugar con el fútbol de actualidad, con alto vértigo, con pressing alto, mixto, o en su propia zona y a veces no les alcanza porque las preparaciones físicas no son las adecuadas, los procesos no se cumplen, hay una seguidilla de cambios de técnicos, no esperamos. Entonces todo esto suma. Cuando vas a competir a nivel internacional no te alcanza. Sumado a ello, algunos órganos auxiliares tampoco ayudan. Tú ves el nivel del réferi peruano, algunos cobros, en complicidad con los jugadores, acá ofrecen unas actuaciones y cuando les toca cumplir actuaciones a nivel de Libertadores o Sudamericana son otras. Hasta los cobros son otros. Entonces, todo eso también es cómplice de no tener buenos equipos que puedan representarnos al país. Y lo otro, ya más a profundidad, es que no se trabaja en divisiones menores. Nada le cuesta a la Federación entregar todos los proyectos a trabajar con los equipos en divisiones menores.

- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Jorge Sampaoli?

A Jorge lo debo dividir en dos partes, para mí es un apasionado del fútbol, un admirador, de la filosofía futbolística de Marcelo Bielsa. Él cuando viajábamos en el avión, en el bus, sacaba su libro y miraba ahí las aventuras, las anécdotas de Marcelo. Era un seguidor, sus propuestas iniciales eran el 3-3-1-3 en cuando a planteamientos de equipos. Jorge es 10 puntos. En el otro tema, en el tema afectivo, en el tema de coherencia y todo lo demás, creo que tiene deficiencias. Yo llegué a trabajar con él dos años y cuatro meses. No llego a trabajar porque él mi pide, sino porque vino a Coronel Bolognesi y yo estaba en la institución desde 1996. Era de acá de la institución. Técnico que venía, yo era el asistente y cuando se iba yo me quedaba como interino y así con todos los técnicos que pasaron por aquí. Desde Freddy Ternero, Roberto Di Plácido, Sergio Coleoni, Raúl Marcovich. De Roberto también, un abrazo para Roberto Mosquera. Entonces yo estaba como asistente por ser de la institución. Cuando yo hacía el trabajo previo de Jorge, era porque tenía la obligación, si hoy jugamos, por ejemplo, con Alianza Atlético de Sullana, y estábamos jugando Cristal, yo tenía que salir en la noche y muchas veces vía terrestres para Sullana, bajar de Lima, seguir y llegar al entrenamiento del día martes. No creas que Jorge solamente confiaba en lo que yo decía, sino que también tenía otro tipo de personas. Una vez en Arequipa yo llegué un poco tarde al entrenamiento, y a los 10 minutos vi que estaban jugando con línea de cuatro y me dice “¿Freddy, qué me estás diciendo, si sabes perfectamente que han trabajado con línea de tres? Y yo le respondí “profe, la verdad yo he llegado 10 minutos atrasado, porque viajé vía terrestre”. Luego, cuando averigüe, corroboré que Melgar había trabajado al inicio con línea de tres. Entonces todo ese tipo de detalles se lo teníamos que entregar. Recuerdo que muchas veces, hubo tiempo de 10 o 15 días siendo su asistente, que no nos hablábamos, ni nos dirigíamos la palabra. Eso porque simplemente, él desconfiaba de todos. Él era muy detallista, por decir las áreas tienen 16.50, la área chica tiene 5.50, el arco tiene 7.32 x 2.44. Y a él le gustaba precisión y medir las pistas, entonces, para evitar tener un encontronazo con él, yo me fui un día antes con pintura y marcaba que había que correr alguna cinta o alguna cosa con la utilería, ya estaban todas las marcas, metro por metro enumeradas, entonces no le daba nada y a pesar de eso teníamos diferencias. Yo sentí que en algún momento yo también podía ser cabeza de ratón y no cola de león. Incluso tuve la oportunidad de ir con él a Cristal, pero no se dio. Y bueno ya saben de toda esta historia que tiene Jorge de muchos éxitos, pero también de las otras cosas que le llevado a tener enfrentamientos, producto de ello porque el técnico no solamente debe capacitarse, el técnico también debe tener el curso de liderazgo y manejo grupal, porque si no tienes eso, entonces no vas a saber cómo conducir al grupo. El grupo es gente, son seres humanos que merecen un respeto, entonces este respeto tú tienes que dártelo sabiéndolo proteger y también sabiéndolo sancionar cuando corresponde. Ese tipo de cosas muchos profesionales a veces no lo toman en cuenta, y no hablo del fútbol, hablo de cualquier empresa, inmobiliaria, de salud , de lo que sea. No solamente alcanza que administre conocimiento, sino saber cómo los trasladas.