Fabio Agostini habla sobre la camioneta del ampay que le prestó Christian Domínguez: “Le estaba echando una mano”

Fuertes declaraciones. El modelo Fabio Agostini ha hecho su primera declaración sobre el préstamo de la camioneta mencionada por Christian Domínguez. Como se recuerda, el conductor de ‘América Hoy’ incluyó en su coartada para ocultar su infidelidad con Mary Moncada el préstamo del automóvil al español.

En respuesta a esto, el integrante de ‘Tierra Brava’ aseguró que el cantante de cumbia sí le prestó el automóvil durante las fechas mencionadas en el ampay de ‘Magaly TV La Firme’, pero dejó claro que no se hace responsable por el resto de la situación.

“Lo que pasa es que le estaba echando una mano, dije la verdad, el coche se lo cogí yo de 5 a 7 y el del teléfono fui yo... la verdad que esas dos cosas en que han involucrado al pibe y machacando, fui yo, de las anteriores yo no me hago cargo... lo quiero mucho, le tengo mucho aprecio al cabrón ese. No voy a hablar de Christian, son sus cosas, yo lo quiero mucho porque es una buena persona, pero son sus problemas”, sostuvo en un inicio a un medio conocido.

Además, el exintegrante de ‘Combate’ no dudó en enviar un mensaje a aquellas personas que no valoran la fidelidad. Les recomendó que disfruten de su soltería y que no inviertan tiempo y dinero en alguien que saben que no cumplirán su promesa.

“Pues, que esté solo porque si la va a estar cag... siempre y diciéndole que es el amor de su vida, mejor quédate soltero y disfruta con una y con otra”, agregó el modelo para el diario Trome.

Aunque el español no hizo referencia directa a Christian, pero instó a las personas a abstenerse de comprometerse si prevén que no podrán cumplir con sus compromisos. Recomienda que eviten compromisos como el matrimonio o tener hijos si no están seguros de poder asumir esas responsabilidades.

En cambio, les sugiere que aprovechen su soltería en lugar de adentrarse en una vida para la cual no se sienten preparados.“No se comprometan si saben que van caer, no estén regalando anillos ni trayendo chiquillos al mundo. Disfruta la soltería”, finalizó.

Fabio Agostini se disculpó con el cantante por entregarle su carro sin lavar

Hace poco, Fabio Agostini decidió respaldar a Christian Domínguez con su coartada. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ indicó que tiene mucho cariño por el conductor de ‘América Hoy’ y que no tenía nada malo que decir de él. “Yo no he hablado con Pamela (Franco), no me quiero meter ahí. Lo único que puedo decir es que agarré su carro de 5 a 7 y asumo la cagada. Ya lo demás no me quiero meter”, evitando dar mayores detalles sobre la situación que enfrenta el cantante.

“De 5 a 7 me prestan carros”, dijo el español generando la risa de las conductoras de ‘América Hoy’. “(¿Por qué no lo lavé?) Eso fue por falta de tiempo no lo entregué como lo debía haber entregado, le pido disculpas al señor Christian. Se me pasó”, acotó Fabio Agostini a manera de broma, pero sin descartar la coartada.

Consultado por si conocía a Mary Moncada y Alexa Samamé, mujeres que salieron en Magaly TV La Firme para asegurar que tuvieron intimidad repetidas veces con el cantante, el español señaló: “compartimos los mismos gustos”, tomando con poca seriedad el tema.