Christian Domínguez se pronuncia al ser delatado por Pamela López: “No te abrumes, a levantarse otra vez”

Christian Domínguez se pronuncia al ser delatado por Pamela López. (Captura: Instagram chrisdominguezof)

Christian Domínguez se encuentra en el ‘ojo de la tormenta’ tras las recientes revelaciones que han surgido en ‘Magaly TV La Firme‘ al ser delatado por Pamela López, como su confidente y ser la persona que le contó todo sobre el romance clandestino entre Pamela Franco y su esposo Christian Cueva.

Ante esta situación, Domínguez ha optado por abordar el tema de manera indirecta a través de sus redes sociales. En un mensaje compartido en sus plataformas, el artista muestra su determinación por superar la controversia y enfocarse en el futuro.

“No te abrumes por los problemas que hay que resolver o las metas que alcanzar. No te preocupes por lo que va a pasar el mes que viene, el año que viene. Hoy gana el partido 1 a 0 y mañana es otro partido”, se lee en un inicio.

Pamela Franco le reclama a Christian Domínguez por ser el ‘soplón’ de su romance con Christian Cueva. | captura/América TV

“Y si hoy te fue mal, tómate un día para lamentar que hoy te fue mal y mañana a pelear, a fajarse, a levantarse y pelear la vida otra vez. Ese es el propósito de Dios, vive un día a la vez”, dice el video que publicó Christian Domínguez y por el cual se sintió identificado.

Por otro lado, Christian Domínguez compartió imágenes suyas entrenando en el gimnasio, enfatizando en su determinación por seguir adelante, y dejar en el pasado las recientes declaraciones de Pamela López.

“Otra vez a empezar, después de gira… Ay, Dios Mío, mejor sigo entrenando”, añadió el ex de Pamela Franco.

Pamela Franco promociona su tema en medio de escándalo de Christian Domínguez.

Vale recalcar que, estas declaraciones surgen después de que la expareja de Christian Cueva confesara a Magaly Medina que fue Christian Domínguez quien le proporcionó todos los detalles sobre el romance entre Christian Cueva y Pamela Franco.

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ compartió este hecho en su programa, desafiando la negación pública de Domínguez respecto a tener conocimiento sobre el asunto.

“Por supuesto, a Cristian Domínguez le interesaba que López le contara cómo había encontrado el voucher, y qué más se había enterado. A cambio, Cristian Domínguez le contó con pelos y señales a esta señora de Cueva todo lo que le había contado Pamela Franco. Pero además, todo lo que él había vivido en su relación con Pamela. Le cuenta la llamada, cuando le envió flores cuando la mamá falleció, le contó también lo de la discoteca donde él fue, diciéndole a Pamela “estoy yendo a la casa, amor” y mintiendo, estaba yendo a la discoteca en San Juan de Lurigancho donde se presentaba Pamela Franco y Cristian Domínguez estaba en el carro esperando que ella terminara su show durmiendo”, sotuvo la comunicadora.

En medio de esta polémica, Christian Domínguez ha optado por no abordar directamente las afirmaciones de López. En su lugar, se concentra en su carrera musical y en disfrutar tiempo con sus hijas.

Pamela López confiesa que Christian Domínguez le pidió que no cuente que él era su confidente. (Composición: Infobae)

Pamela López no quería delatar a Christian Domínguez

Según Magaly Medina, fue Christian Domínguez quien contactó a Pamela López para discutir la relación entre Cuevita y la ex integrante de Alma Bella, aunque le pidió que no revelara que fue él quien le proporcionó la información. A pesar de la solicitud de la esposa del futbolista de mantener en secreto al conductor de América televisión, la figura de ATV lo expuso en la grabación.

“Ella no quería acusar a Christian Domínguez porque él le pidió que no diga que era el soplón, el judas. Él fue y le contó a Pamela López... yo creo que Pamela Franco no sabe que el padre de su hija, con quien tiene un vínculo bien... yo no sé si a partir de ahora, algo se rompa nuevamente en esta relación”, comentó Magaly Medina.