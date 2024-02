Pamela Franco cierra capítulo con Christian Domínguez: “Voy a enfocarme en lo único bueno que tengo, mi hija”

Pamela Franco cierra capítulo con Christian Domínguez. (Captura: América Espectáculos)

La cantante de cumbia, Pamela Franco, ha tomado la firme decisión de avanzar hacia adelante, dejando atrás los turbios episodios que han marcado su vida reciente al afirmar su infidelidad con Christian Cueva. Tras la exposición de diversos conflictos y rumores en torno a su relación con el también cantante Christian Domínguez, así como su involucramiento en disputas con el pelotero y Pamela López, Franco ha optado por cerrar ese capítulo en su vida.

En una declaración reciente para ‘América espectáculos’, la artista fue contundente al expresar su determinación de no querer verse más envuelta en discusiones o controversias relacionadas con su ex pareja y los conflictos mediáticos que la han rodeado. “Estoy concentrada en lo que realmente me tiene que importar y yo la verdad quiero mentalizarme en eso, quiero dejar atrás todo lo malo y enfocarme en único bueno que tengo que es mi hija”, afirmó con decisión.

Como se recuerda, Pamela López mencionó que el conductor de ‘América Hoy’ fue la persona que le dio toda la información sobre el romance clandestino que vivieron en el pasado (2019) entre la madre de su última hija y el exseleccionado.

Pamela Franco revela cuál es su acuerdo con Christian Domínguez respecto a su hija. | @aleqsfotogra / difusión

Ante ello, Franco al ser consultada sobre el nuevo escándalo que deja a Domínguez como el ‘soplón’, ella dejó en claro que su enfoque ahora está completamente dirigido hacia aspectos más significativos de su vida, especialmente hacia su trabajo y, sobre todo, hacia su hija, a quien considera como el pilar fundamental en este momento de su existencia.

Recordemos que, la conductora del programa “Consume Perú” resaltó para ‘MQM’ que cualquier comentario o especulación que surja de terceros queda fuera de su ámbito de preocupación. “Lo que tenía que decir ya lo he dicho, ahí debería finalizar la historia. Cualquier cosa que terceros decidan decir no me incumbe, quiero mantenerme al margen, estoy concentrada en mi trabajo y mi hija”, enfatizó.

En dicha entrevista, Franco rememoró el incidente con Christian Cueva, señalando que ocurrió hace cinco años y que ya ha ofrecido las disculpas pertinentes en su momento. Con esta postura, Pamela Franco busca dejar atrás los conflictos pasados y enfocarse en construir un futuro lleno de optimismo y bienestar para ella y su familia.