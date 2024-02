Ladrón se lanzó al río Rímac, pero tuvo que ser salvado por los propios policías y llevado a la comisaría

Delincuentes se lanzan al río Rímac para escapar de la Policía (Panamericana Televisión)

En el distrito de El Agustino, los robos callejeros persisten y recientemente, en el área del malecón de La Amistad, en la prolongación Las Limas, una madre venezolana con su bebé en brazos fue víctima de dos delincuentes que le arrebataron su teléfono celular. Los perpetradores, sin percatarse de la vigilancia del centro de monitoreo local, emprendieron la huida tras el robo. Sin embargo, fueron interceptados por los agentes del serenazgo y policía.

Durante la persecución, los ladrones se dispersaron en diferentes direcciones. Uno de ellos optó por lanzarse al acantilado del río Rímac en un intento desesperado por escapar. Al no encontrar salida, se vio obligado a arrojarse a las aguas, que tenían una corriente elevada.

En medio del fuerte flujo de agua, el delincuente pidió auxilio a los efectivos policiales que lo perseguían. Estos lograron rescatarlo y lo detuvieron. Posteriormente, su cómplice también fue capturado, y la víctima pudo recuperar su celular. Uno de los asaltantes justificó su no participación en el hurto alegando: “yo no fui porque a mí no me gusta robar mujeres embarazadas o con niños”.

Autoridades de El Agustino aseguran tener un plan para vencer la delincuencia

Ambos delincuentes fueron capturados por las autoridades, y la víctima logró recuperar su celular. (Capturas)

La Municipalidad del Agustino anunció un proyecto de revitalización para el área del parque, que actualmente se encuentra en estado de abandono. Según un representante de la entidad, este proyecto incluye la construcción de tres pisos para albergar a los vigilantes, lo que permitirá descentralizar las cámaras de vigilancia.

El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la seguridad en la zona y recuperar los espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos. Se espera que este proyecto esté terminado para fines de mayo.

Además de la construcción de la infraestructura para los vigilantes, se tiene previsto mejorar la iluminación de los espacios públicos, lo que contribuirá a aumentar la sensación de seguridad y promoverá el uso de estos lugares durante la noche.

Se espera que estas medidas no solo beneficien a los habitantes del distrito, sino que también atraigan a más visitantes y promuevan el desarrollo económico local.

Aumento de las aguas del río Rímac

Senamhi alertó que ciertos ríos en Lima y otras regiones del Perú pasaron al umbral naranja, lo que representa ciertos riesgos.

El arriesgado escape del delincuente lo llevó a poner su vida en peligro, ya que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta sobre el aumento del caudal del río Rímac en la estación San Mateo, alcanzando el umbral hidrológico naranja. Esta condición implica la posibilidad de eventos peligrosos, como la afectación de las bases de las carreteras, según informó la entidad.

El Senamhi detalló que el caudal en la mencionada estación aumentó a 35.63 m3/s, lo que lo llevó a pasar del umbral amarillo al naranja. Este cambio indica condiciones de riesgo cercanas al río Rímac, incluyendo la posibilidad de erosión en las márgenes y daños en la infraestructura cercana al cauce. Ante esta situación, se aconsejó a la ciudadanía tomar precauciones y abstenerse de realizar actividades cerca del río Rímac para evitar poner en peligro sus vidas.

Una persona fallecida y tres desaparecidos dejó caída de una minivan al río Rímac

Minivan cayó al río Rímac con siete pasajeros. Foto: Canal N

Una minivan que se desplazaba desde Huancayo hacia Lima sufrió un trágico accidente al caer al río Rímac. A bordo de la unidad se encontraban siete pasajeros, de los cuales uno perdió la vida, tres resultaron heridos y los otros tres están desaparecidos. El suceso ocurrió en el kilómetro 83 de la Carretera Central, en San Mateo.

El coronel Segundo Piérola Padilla, jefe de la División Policial de Chosica, explicó que el accidente tuvo lugar más adelante del punto donde fue hallada la unidad, siendo arrastrada por la corriente del río debido a las intensas lluvias registradas en la zona. Los heridos fueron identificados como Luis Ariza Domínguez (23 años), Luis Yaranga Quispe (56 años) y una menor de 17 años, quienes fueron trasladados al Hospital de Chosica. Hasta el momento, se reporta que los heridos han sido dados de alta.