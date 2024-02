Aldair Rodríguez denunció que árbitro lo ofendió con grosero insulto en el Cienciano vs Los Chankas: “No te hagas el huev...”

Polémica entre Aldair Rodríguez y el juez de línea en el partido Los Chankas vs Cienciano por Liga 1 2024

Aldair Rodríguez volvió a estar en el centro de la noticia en la Liga 1 2024. En el partido entre su equipo Cienciano y Los Chankas CYC, disputado en la ciudad de Andahuaylas, correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura, el delantero volvió a ser protagonista de un polémico episodio con uno de los árbitros asistentes, así lo denunció el propio protagonista, que en la segunda jornada sufrió el agravio racista de un hincha.

La acción en cuestión ocurrió a los 76 minutos, cuando el ex Alianza Lima se disponía a efectuar un lateral en campo contrario. Rodríguez Iraola se tardó más de cinco segundos en volver a poner el balón en circulación, situación que no fue del agrado del juez de línea.

En la toma presentada por el canal encargado de la transmisión del partido (Liga 1 Max) no se observa la molestia de la autoridad, pero sí como el futbolista de 29 años, con el esférico en mano, empieza a increparlo mientras se acercaba a su posición. De inmediato comenzó a llamar al réferi principal para comunicarle lo sucedido.

Sin embargo, para la sorpresa del atacante del ‘papá’, el árbitro Augusto Menéndez llegó corriendo hasta su lugar y en vez de atender su petición, raudamente lo amonestó con una la tarjeta amarilla. Aldair Rodríguez, incrédulo por la determinación, se empezó a señalar en repetidas ocasiones, mientras trataba de explicar lo sucedido. No obstante, no se varió la decisión y la contienda en el estadio Los Chankas siguió su curso natural.

Finalmente, el cuadro cusqueño consiguió hacerse con el triunfo en condición de visitante con anotaciones de su goleador Carlos Garcés y el panameño Abdiel Ayarza. Aldair consiguió asistir en la segunda anotación de los ‘imperiales’.

Aldair Rodríguez denunció insulto del juez de línea

Dos días después de la justa deportiva, el jueves 29 de febrero, el artillero peruano rompió su silencio y comentó los pormenores del confuso suceso que culminó con una amonestación en su contra. El exjugador Deportivo Binacional reveló que el ‘hombre de negro’ lo insultó.

“Me faltó el respeto. Me dijo ‘juega rápido, no te hagas el huevón’. Así, con palabras textuales. Me saca tarjeta porque dice que estaba haciendo tiempo, se acerca el árbitro (Augusto Menéndez) y le digo que no quiero hacer tiempo, que quería ganar”, declaró ante diversos medios de comunicación.

La ‘Pantera’ fue consultado por la justificación que le dio Menéndez para mostrarle la cartulina, pero dijo que no obtuvo respuesta. “Ya me había condicionado”, indicó.

Por último, el natal de Lima reconoció que lo ocurrido le generó gran molestia. Además, señaló que no hay igualdad de condiciones, pues si hubiera actuado de la misma manera que el representante de la Conar, terminaba expulsado.

“Como no me voy a molestar, como un árbitro me va a hablar así. Si yo le hablo así a un árbitro, me botan, de una”, concluyó.

El delantero del 'papá' reveló que durante el cotejo por la fecha 5 del Torneo Apertura fue agraviado por el línea e incluso recibió una tarjeta amarilla sin justificación alguna. (Sembrando Futuro)

No es la primera ofensa contra Aldair Rodríguez en 2024

Lo ocurrido en Andahuaylas no es la primera vez en el año que Aldair Rodríguez se encuentra en medio de la polémica. En la segunda jornada del Apertura 2024, el deportista fue víctima de un acto de racismo por parte de un hincha de Asociación Deportiva Tarma, cuando después de marcar un gol, le tiraron un plátano, en alusión a un mono. Debido a este hecho, ADT fue sancionado por la Federación Peruana de Fútbol y jugará contra Alianza Lima, en la fecha 6 del mismo certamen, a puertas cerradas y sin público.