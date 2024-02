Gigi Mitre lanza duros comentarios contra Christian Domínguez y Pamela Franco: “Poco hombre y la otra es interesada”. | Amor y Fuego.

Una verdadera polémica se ha generado a raíz de las recientes confesiones de Pamela López, quien reveló que Christian Domínguez fue la persona que la contactó para contarle los detalles de la infidelidad de su aún esposo. A más de uno sorprendió esta noticia, pues nadie podía imaginar que el cumbiambero echaría a la mamá de su hija.

Te puede interesar: ¿Qué dijo Christian Domínguez sobre las terapias que lleva con su psicóloga luego de infielidades?

Este escándalo no ha pasado desapercibido por el programa ‘Amor y Fuego’, donde los conductores, fiel a su estilo, opinaron sobre el tema. El primero en comentar fue Rodrigo González, señalando que la manera en el que ha mentido el cantante de cumbia, ya es algo patológico.

Por su parte, Gigi Mitre no dudó en tildar de ‘poco hombre’ y ‘cobarde’ a Christian Domínguez, esto debido a que no tuvo ningún reparo en echar a su propia pareja con tal de no quedar mal frente a la opinión pública, especialmente luego de haber sido captado siéndolo infiel a Pamela Franco.

Pamela Franco y su mensaje luego de saber que Domínguez la delató.

Sin embargo, no fue lo único que mencionó la conductora del programa, pues para ella también tuvo algo de culpa la ex integrante de Alma Bella, esto debido a que nunca puso en su lugar a Christian Cueva, sino todo lo contrario, dejaba que el futbolista la busque y hasta le haga transferencias bancarias.

Te puede interesar: Christian Cueva llamó a Pamela Franco luego de su separación y le confesó: “Yo te amo a ti, vamos a ser felices”

“Yo creo que todo lo que le ha dicho Christian Domínguez a Pamela López lo ha manipulado para su convivencia porque queda como un cobarde, mentiroso, poco hombre. La otra Pamela Franco es una interesada porque bien que le acepta la transferencia”, sostuvo.

“Yo no creo nada porque bien que uno el otro sabían que estaban. Ella (Pamela Franco) ha estado recibiendo transferencias, no de ese monto, muchísimo más por muchos años (...) Qué habrá pasado para que la haya llamado, fuera baboso”, añadió.

Pamela Franco le reclama a Christian Domínguez por ser el ‘soplón’ de su romance con Christian Cueva. | captura/América TV

Pamela Franco y su advertencia a Christian Domínguez

En una reciente entrevista con María Pía Copello en el programa ‘Mande Quien Mande’, Pamela Franco reveló que se siente seriamente afectada por las recientes revelaciones de Pamela López, quien dijo que Christian Domínguez fue la persona que la contactó para revelarle las infidelidades de su esposo con la cantante de cumbia.

Te puede interesar: Pamela López revela que se enteró de la infidelidad de Cueva y Pamela Franco por Christian Domínguez: “Me contó todo”

Pese a ello, la cumbiambera resaltó su intención de continuar enfocada en su carrera artística y proyectos como el de ‘Consume Perú’, a pesar de las complejidades personales que enfrenta actualmente.

“Con él, encuentro las mismas respuestas. Me gustaría ver qué es lo que dice, porque me imagino que no se quedará callado y ya tendrá su versión. Ahora no deseo hablar, por una paz emocional y la tranquilidad de mi hija. Ahora, lo mejor es mantenernos al margen hasta ver a qué punto se llega con todo esto, por parte de él”, comentó.

Además, aseguró que no desea armar otro escándalo, sin embargo, advirtió al padre de su hija de no quedarse callada y romperá su silencio en algún momento. “Él siempre será el papá de mi hija, pero tampoco soy de hierro. No me voy a quedar esperando a que todos los golpes sean hacia mí, y los demás caigan como si nada”, expresó.