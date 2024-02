Waldir Sáenz defendió a Paolo Guerrero por su no llegada a Alianza Lima y señaló a los verdaderos ‘culpables’

Waldir Sáenz señaló que Paolo Guerrero no fue el culpable de su frustrado fichaje por Alianza Lima y defendió decisión de ir a César Vallejo (Movistar Deporte),

El fichaje de Paolo Guerrero por César Vallejo sigue dando que hablar, debido a que siempre hubo la expectativa de que retorne a Alianza Lima, el club que lo formó y del que es hincha confeso. Este hecho generó que muchos cuestionen al ‘Depredador’, pues este había declarado que en el Perú, no jugaría por otro equipo que no sea el de La Victoria.

Te puede interesar: Paolo Guerrero, nunca digas de esta agua no he de beber, pues los años pasan y pesan

En este contexto, Waldir Sáenz, goleador histórico del cuadro ‘blanquiazul’, eximió de la culpa al capitán de la selección peruana, y recordó que fueron los dirigentes quienes no tuvieron intención de contar con él.

“Creo que debió llegar a Alianza Lima, pero bueno, ya no era culpa de Paolo, sino de los dirigentes y el comando técnico. Salieron a decir que no lo que tenían en sus planes. Él ha dicho que antes tuvo una comunicación con la gente de Alianza Lima y no se dio. Después de esa comunicación no ha tenido comunicación con nadie”, declaró.

Paolo Guerrero y Waldir Sáenz coincidieron en un partido amistoso por el 'Día del Hincha Blanquiazul' (Foto: Alianza Lima).

Recordemos que hace unos meses, Bruno Marioni, gerente deportivo ‘grone’, afirmó que el delantero nacional no cumplía con el perfil de futbolistas que buscaban para el club esta temporada.

Te puede interesar: La curiosa respuesta de César Acuña al ser consultado por el fichaje de Paolo Guerrero a Vallejo

Sobre su fichaje por César Vallejo, ‘Wally’ afirmó que Paolo Guerrero está en todo su derecho de escoger dónde continuar su carrera, así como de aprovechar las oportunidades que se le presentan, debido a que, tras su salida de Liga de Quito, no había demasiados clubes con la predisposición de contar con sus servicios:

“Paolo es un profesional que quiere seguir jugando al fútbol y justo le llegó la oportunidad de jugar en la César Vallejo y Dios quiera que le vaya bien”, añadió.

Paolo Guerrero ya luce con la camiseta de la UCV - Créditos: César Vallejo

“Ganar el clásico es sacarse una espinita”

Waldir Sáenz también se refirió al clásico de este sábado 10 de febrero. En su opinión, el encuentro será tomado de diferente manera por los que estuvieron el año pasado y vivieron la derrota en la final, y por quienes acaban de llegar. En su opinión, para los primeros significa una revancha y para los segundos solo un duelo importante:

Te puede interesar: Cristian Benavente volvió a jugar tras más de un año y ya se imagina dándole asistencias a Paolo Guerrero

“En estos partidos no hay favoritos, pero como hincha de Alianza, quiero que gane Alianza. Para los que están, creo que es una espinita que ellos tienen. Para ellos es una revancha, pero para los que han llegado y son nuevos es un partido importante, que quieren ganar, tener más confianza y andar en este campeonato de la mejor manera”, comentó.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 y se quedó con el título de Liga 1 2023: (Video: Liga 1 Max)

Paolo Guerrero se pone a punto para debutar con César Vallejo

Si bien ha pasado una semana desde que Paolo Guerrero fue anunciado como nuevo refuerzo de César Vallejo, su debut con camiseta ‘poeta’ todavía se vislumbra lejano. Por el momento, Richard Acuña, presidente del elenco trujillano, confirmó que el ‘Depredador’ llegará al Perú este sábado 10 de febrero, por lo que no estará en el partido de este viernes 9, en el que visitará a UTC en el Estadio Municipal Germán Contreras por la tercera fecha del Torneo Apertura.

En este contexto, su primer partido con el elenco de La Libertad sería el próximo domingo 18, cuando reciban, por la cuarta jornada, a Sport Huancayo en el Estadio Mansiche de Trujillo. No obstante, no está confirmado que sea así, pues el exCorinthians lleva bastante tiempo inactivo y, si bien ha estado entrenando por su cuenta, no ha realizado una pretemporada.

Por el momento, César Vallejo le asignó un preparador físico para que lo ponga a punto mientras se encuentra en Brasil. Ya en tierras norteñas, será decisión del DT Roberto Mosquera y su equipo de trabajo, el considerar cuándo el delantero estará listo para saltar al campo.