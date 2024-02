Brunella Horna y el pedido que le hizo Richard Acuña acerca de Christian Cueva y Pamela Franco. América TV.

Pamela Franco y Christian Cueva se encuentran en el ojo de la tormenta, luego de que poco a poco van saliendo evidencias de una supuesta relación secreta entre ambos, a pesar de que los dos tenían una relación formal con sus parejas.

Resulta que, Brunella Horna, conductora de ‘América Hoy’ fue consultada por sus compañeros si había visto algo comprometedor entre la parejita, ya que su amigo Christian Domínguez y su pareja y el futbolista y su esposa asistieron a su boda que se realizó el 7 de enero del 2023.

La empresaria detalló que buscará las fotografías que hicieron su equipo de audiovisuales para su boda y revisar si pasó algo entre la parejita del futbolista y la cumbiambera.

Por otro lado, Janet Barboza recordó que cuando fue a la boda de la popular ‘Baby Bru’se dio cuenta de Cueva y Franco con sus respectivas parejas estuvieron muy cerca en la zona de los tragos de la recepción matrimonial.

“En la boda de Brunella hubo tres zonas, una donde se casaba, un after para tomar unos traguitos con una banda increíble y finalmente el de la cena. En el área donde era para tomarse los traguitos estaban cerca porque no era muy grande y no había mesas, estábamos parados. Estaban como a tres y cuatro metros, yo los vi”, contó la mañana del 8 de febrero.

De inmediato, Edson Dávila, fiel a su estilo, expuso a la reciente madre y resaltó la relación cercana con el matrimonio Cueva López. “¿Tú que invitaste a Christian Cueva y es allegado a tu círculo cercano?.

Ante ello, Brunella Horna confirmó la amistad que su esposo Richard Acuña tiene con el futbolista, pero también comentó acerca de la advertencia que le hizo acerca de las recientes acusaciones de Pamela López contra la conductora de ‘Consume Perú’.

“Es muy amigo de Richard, incluso me ha dicho, por favor, no te metas, bueno, pero yo estoy del lado de Pamela López y él lo tiene muy claro”, expresó.

Edson Dávila insistió y le preguntó a su compañera si le había preguntado al popular ‘Aladino’ acerca de su supuesta relación secreta con Pamela Franco. “¿Alguna vez le has preguntado a Cueva por Pamela Franco?

“Tu pregunta nunca la he hecho. Nunca le he preguntado, sería una falta de respeto”, indicó.

Brunella Horna y el pedido que le hizo su esposo Richard Acuña acerca de Christian Cueva y Pamela López. América Tv.

Ex ‘Alma Bella’ afirma relación de Pamela Franco y Christian Cueva

Estrella Bereche, exintegrante de ‘Alma Bella’ y compañera de Pamela Franco dio una entrevista a Magaly Median y confirmó el romance entre la cantante y el futbolista.

Según Bereche, notó que al principio la expareja de Christian Domínguez estaba muy emocionada con la relación y hasta mencionaba que la esposa de Cueva estaba al tanto de la situación, asegurando que ella nunca lo dejaría.

“En realidad no era su amiga, pero sí era una compañera con la que compartíamos viajes, giras, entonces en algunos momentos, entonces viajábamos en el avión, derrepente ella me iba contando sus cosas, en un principio, bueno la veía muy emocionada con la persona (Cueva), con la relación, me comentaba que la misma esposa sabía y que ella igual nunca lo iba a dejar”, dijo en un inicio la cantante.

La cantante mencionó que Pamela Franco solía compartir con su círculo cercano, incluyéndola, detalles sobre su relación con Cueva. La ‘ExAlma Bella’ deja entrever que la cumbiambera les contaba sobre su vida personal para desahogarse y compartir sus experiencias emocionales. Si no fuera por esa comunicación abierta, ella no habría estado al tanto de aquella relación.

“Ella lo comentaba a las personas de su entorno que estaba con él, o si no yo no hubiese sabido, seguro porque éramos tan cercanas nos comentaba en modo, no sé, estoy con él entonces quiero desfogarme y derrpente nos contaba”, agregó.