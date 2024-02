Rodrigo González arremete contra ‘América Hoy’ por entrevista a Christian Domínguez: “A Melissa la trataron como mujerzuela”

Rodrigo González arremete contra ‘América Hoy’ por entrevista a Christian Domínguez | Willax

La entrevista a Christian Domínguez ha llamado la atención en las redes sociales, pues el conductor de ‘América Hoy’ fue captado siéndole infiel a su expareja Pamela Franco, pero sus compañeras del programa no fueron tan tajantes con las preguntas en su contra.

Te puede interesar: ¿Christian Domínguez reaparecerá en ‘América Hoy’ tras ampay siendo infiel a Pamela Franco?

Y es que, no es la primera vez que un conductor de ese programa está envuelto en un escándolo de infidelidad. La primera fue Melissa Paredes, quien fue expuesta en besos con su entonces bailarín de ‘El Gran Show’, Anthony Aranda. Ambos fueron captados dentro de su camioneta en el estacionamiento de un centro comercial, cuando ella aún mantenía su matrimonio con Rodrigo Cuba.

Después de la emisión de las imágenes, la actriz llegó al programa para ser interrogada por sus compañeras del espacio televisivo. Allí, Janet Barboza fue bastante incisiva y hasta muchos señalaron que estaba siendo bastante dura con su excompañera. Finalmente, fue retirada del espacio y se supo que el motivo era porque su imagen no era la misma para las marcas.

Te puede interesar: Magaly Medina asegura que Christian Domínguez se quedará en ‘América Hoy’: “Gisela Valcárcel es su gran alcahueta”

Sin embargo, esta vez la falta fue la misma y lo peor es que se repitió dos veces. Christian Domínguez fue expuesto siéndole infiel a su pareja en dos ocasiones con dos mujeres diferentes y lejos de señalarlo o criticarlo, Ethel Pozo y Janet Barboza dejaban entrever que podría tratarse de un tema psicológico por el que el cantante actúa como lo hace.

Christian Domínguez negó tener un modus operandi para engañar a sus parejas.

Rodrigo González criticó el actuar de Ethel Pozo y Janet Barboza

En su programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González se refirió a la forma en la que Janet Barboza y Ethel Pozo llevaron la entrevista con Christian Domínguez. Para el presentador de Willax, se notó una clara diferencia con cómo trataron a Melissa Paredes cuando pasó una situación parecida y cómo lo han hecho con el cantante.

“Estoy asombrado, impresionado, conmocionado, porque a Melissa Paredes la trataron como una mujerzuela cualquiera que no merecía el menor respeto, le soltaron la mano, la cuestionaron, le dijeron, te vas a tener que ir después de esto, no puedes continuar”, recordó al inicio.

Rodrigo González critica entrevista a Christian Domínguez.

Tras ello, mencionó que si bien Ethel Pozo no lloró como lo hizo en la anterior ocasión, le sorprendió que estuviera más preocupada por lo que ella piensa de él, que realmente por lo que había cometido, rompiendo la confianza de su pareja.

“Ethel lloraba y hoy no llegó a llorar, pero repitió más veces que la damnificada que estaba desilusionada de él. Su amigo, su compañero, su familia disfuncional, que tienen un amor bonito entre ellos”, agregó a su crítica. Respecto a Janet Barboza, no la destacó. “La Retoquitos por momentos un poco más decente, nada que le haga ganar un Pulitzer”, sentenció.

Para finalizar, fue muy enfático en lo que dijo Christian Domínguez sobre un posible diagnóstico psicológico acerca de las decisiones que toma. Mencionó que incluso le sorprendió que no tenga problemas en revelar que fue infiel más de una vez y que todos se muestren muy tranquilos con él y sus declaraciones.

Melissa Paredes reacciona a entrevista de Christian Domínguez, Ethel Pozo y Janet Barboza.

“Él intentaba echarle la culpa a un diagnóstico que no le dan. Todo lo que esta mañana hicieron, que no tiene nada que ver con lo que le hicieron a Melissa Paredes por poco menos. A Melissa le salió uno, este además cuando le preguntaron si iba a haber más amantes que vayan a salir, más trampas, más sembradoras, él dijo, me he equivocado muchas veces”, finalizó el conductor de Willax.