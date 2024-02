Melissa Paredes lanza indirecta a Christian Domínguez, Ethel Pozo y Janet Barboza por entrevista: “Fariseos hipócritas”

Melissa Paredes y su indirecta a Christian Domínguez, Ethel Pozo y Janet Barboza | Instagram

Este lunes 5 de febrero, ‘América Hoy’ volvió a las pantallas con su temporada 2024, luego de unos meses de vacaciones, las presentadoras reaparecieron en el programa con una bomba, pues hace solo unos días Christian Domínguez fue captado siendo infiel, una vez más. El artista parecía tener una relación sólida con Pamela Franco, con quien además tiene una hija, pero la deslealtad pudo más.

Es así que, durante la mañana, Ethel Pozo y Janet Barboza recibieron al cumbiambero en el set para hacerle la primera entrevista en vivo, en la que daría su versión de los hechos. Este suceso hizo recordar a más de un usuario la vez en la que Melissa Paredes fue ampayada con Anthony Aranda y las conductoras también la entrevistaron en el set.

La actriz fue duramente criticada por sus compañeras en vivo y hasta la retiraron del programa por el actuar que tuvo y no volvió más a ser conductora. Pero, esta vez fue diferente, las presentadoras trataban de entender el actuar del cumbiambero y mencionaban que podría tratarse de alguna enfermedad o un mal psicológico, por lo que sería mejor entenderlo.

En medio de esta situación, Melissa Paredes no se quedó callada y se pronunció, muy a su estilo, en sus redes sociales. La exintegrante de ‘El Gran Show’, publicó en su cuenta de Instagram un video de un versículo bíblico. En este clip, el protagonista habla de los fariseos y los hipócritas, por lo que se trataría de una clara indirecta a sus excompañeros.

Melissa Paredes encía indirecta a sus compañeros de 'América Hoy'. (Instagram)

“Ay de ustedes, escribas y fariseos que son hipócritas, porque da la décima parte de la menta, el anís y el comino, pero desprecian lo más importante que es la justicia, la misericordia y la fe”, se escucha al inicio.

Tras ello, recalca a los fariseos y escribas. “Deberían dar el diezmo, sin omitir las otras partes de la ley. (...) Ustedes son guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. Escribas y fariseos, hipócritas”, se escucha. Como se recuerda, Rodrigo González le puso de apodo a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo las fariseas, por hacer cosas solo por quedar bien con los demás y que van en contra de lo que muchas veces han mencionado.

Melissa Paredes reacciona a entrevista de Christian Domínguez, Ethel Pozo y Janet Barboza.

Christian Domínguez afirma que está tomando terapia psicológica

Luego del ampay y en medio de la entrevista con sus compañeras de ‘América Hoy’, Christian Domínguez admitió que ha decidido recibir terapia psicológica para conocer cuál es su estado mental después de cometer más de una infidelidad. El artista confesó que ha decidido ir con un profesional para conocer qué es lo que le pasa.

“Ya estoy tomando ayuda psicológica. Desde el día 2 que pasó el programa, lo primero que hice fue ir al psicólogo, decidí ponerme en sus manos porque tengo un problema y debo identificarlo. Cuando hablaba en televisión lo hacía con sinceridad”, declaró este lunes 5 de febrero al programa ‘América Hoy’.

Por otro lado, descartó ser un adicto a lo carnal esperará que sea un profesional quien identifique lo que él tiene, pues considera que en su familia nunca hubo nada malo como para haber ‘aprendido’ lo malo de allí.

Christian Domínguez se mostró arrepentido. América TV

“No, no lo he pensado, por ahí no va (adicción al sexo o romance). Estoy en manos de psicólogo. Estoy tratando de curar e identificar, vengo de una familia funcional, con amor, sin agresiones, sin infidelidades, con padres maravillosos. Tengo que saber qué rollo tengo para reconocer el error”, sentenció.