Christian Domínguez habla de la relación de Christian Cueva y Pamela Franco: “pasó después del ampay”

Christian Domínguez se refirió a Pamela Franco y Christian Cueva | América Hoy. América TV

Christian Domínguez abordó el tema de la supuesta relación entre su ahora ex pareja, Pamela Franco, y el exfutbolista Christian Cueva, quien recientemente enfrentó acusaciones de presunta infidelidad. Como se recuerda, el popular ‘Aladino’ también está en el ojo de la tormenta al ser implicando con una figura del ámbito artístico, específicamente de la cumbia.

Te puede interesar: Pamela Franco rompe su silencio y desmiente ser el motivo de la separación entre Christian Cueva y Pamela López

Pamela López anunció el fin de su matrimonio con el popular ‘Aladino’ el pasado 1 de febrero, allanando el camino para una serie de revelaciones que sugerirían un supuesto vínculo de Pamela Franco con el exfutbolista de Alianza Lima. López no tardó en proporcionar pruebas de sus acusaciones a través de las redes sociales, mostrando una llamada grupal que incluía a la cantante de cumbia, insinuando su presunta cercanía con Cueva.

Durante una transmisión en vivo de este lunes 5 de febrero, Christian Domínguez abordó indirectamente las acusaciones, subrayando que corresponde a las partes involucradas aclarar cualquier malentendido relacionado con la mencionada llamada grupal.

Christian Cueva y Pamela López terminaron su relación de 12 años por una presunta infidelidad de parte del futbolista. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Qué dijo Christian Domínguez de Christian Cueva?

Aunque Pamela Franco siempre negó cualquier tipo de amistad con Christian Cueva, Christian Domínguez la habría desmentido este lunes cuando se presentó en el programa ‘América HOY’. Janet Barboza le preguntó al cantante de cumbia si fue él quien entregó la captura de pantalla de la llamada grupal a López.

Te puede interesar: Esposa de Christian Cueva tilda de “cínica” a la amiga de Pamela Franco por amenazar con “contar la verdad”

“Yo no tengo nada que decir al respecto. Las personas que tienen que aclarar sobre esa llamada (es Pamela y su amiga) porque eso ha sido después de lo que pasó (de mi ampay) no tengo más que decir. Allí dice (la fecha)”, sostuvo. “¿Sabías que Pamela eras amiga de Cueva?”, volvió a preguntar la popular ‘Rulitos’, a lo que Domínguez sorprendió con su respuesta.

“Yo no tengo ninguna prueba, no tengo ninguna evidencia, no tengo nada que a mi me haga sospechar o dudar de Pamela (…) No (nunca hemos hablado del tema de Cueva), eso que está pasando me lo mencionó ella misma, justamente de esta llamada, yo simplemente escuché y le dije ‘está bien’. Las que tienen que salir a aclarar son ellas mismas”.

Pistas de Pamela López.

¿Pamela Franco llamó a Christian Cueva?

En la reciente emisión del programa ‘América Hoy’ también se revelaron declaraciones de Vanessa Pumarica, amiga cercana a Pamela Franco. Pumarica desmintió la versión de una llamada comprometedora con Christian Cueva, aclarando su participación activa en la misma y prometió revelar pronto la verdad detrás de la controversia.

Te puede interesar: Mary Moncada, la mujer con la que Christian Domínguez fue infiel, pide que no la juzguen por ampay

Durante la entrevista, Pumarica explicó el contexto detrás de la llamada en cuestión. Destacó su relación con Christian Cueva, calificándolo como su amigo y reveló que fue ella quien efectuó la llamada, contradiciendo las especulaciones sobre quien originó la comunicación. Además, Pumarica aseguró poseer evidencia que corrobora su versión de los hechos, en forma de una captura de pantalla que demostraría que la llamada fue entrante y no fue realizada por Pamela Franco.

“Si ustedes ven, hay una llamada ahí, la llamada la he hecho yo. Dice llamada entrante, quien llama tendría que decir llamada saliente ¿no? La llamada la he hecho yo. Yo tengo la captura de pantalla también, que la llamada la he hecho yo. Ninguna de las dos personas involucradas ha hecho ningún tipo de llamada. Hay una llamada entrante, la llamada no la hace ni él ni ella, la llamada la hago yo porque yo conozco a Christian Cueva, es mi amigo, yo lo conozco”, sostuvo. “Yo voy a hablar, voy a salir a hablar y voy a contar la verdad, lo que realmente es”, agregó.

Pamela López muestra primera pistas acerca de Christian Cueva y que involucran a Pamela Franco. (Video: Magaly TV La Firme).

Christian Domínguez aceptó infidelidad a Pamela Franco

Christian Domínguez admitió haber sido infiel a Pamela Franco, con quien tiene una hija de 2 años, y ofreció disculpas públicas a su familia por su comportamiento, captado en un video donde aparece junto a Mary Moncada en actitudes íntimas dentro de su vehículo. Este material se dio a conocer en el programa ‘Magaly TV La Firme’ el 29 de enero.

“Yo tengo que aceptar el error que tuve, grande, tengo que pedirle perdón - en primer lugar - a Pamela, a mis padres, a mis hijos, a mi familia entera por la vergüenza pública que he ocasionado a la familia, por la vergüenza que siento, estoy segura que ellos deben estar mas avergonzados que yo, que de por si para mi fue terrible”, sostuvo.