¿Viste el ampay con Pamela Franco?”: Difunden nuevas preguntas que ‘América Hoy’ le hará a Christian Domínguez

Difunden nuevas preguntas que 'América Hoy' le hará a Christian Domínguez.

Christian Domínguez romperá su silencio en una entrevista exclusiva que le harán sus compañeras Ethel Pozo y Janet Barboza, en el estreno de la nueva temporada del 'América Hoy'. Como ya se ha venido difundiendo, esta conversación será emitida este lunes 5 febrero a partir de las 9:30 am por la señal de América TV.

Y de acuerdo a los videos promocionales, son muchas las preguntas que le harán al cantante de cumbia para saber qué lo llevó a serle infiel a su pareja Pamela Franco y si existen más mujeres con las que ha tenido relaciones clandestinas.

Como se recuerda en el primer video, se le ve a Janet Barboza bastante incisiva y consultarle si es el hombre que estaba en el interior de una camioneta con Mary Moncada: “¿Te reconoces como la persona que está en la camioneta con esta joven Mary Moncada? y ¿Es la única Mary Mancada, es la única, no van a salir más?.

Para luego consultarle cómo es su relación actual con la madre de su última hija, Pamela Franco. “¿No te has ido de la casa, estás viviendo todavía con Pamela Franco?”.

Por su parte, Ethel Pozo con un semblante más serio le preguntó lo siguiente:”¿Se dice, entonces, que gallina que come huevo aunque le quemen el pico? y ¿sientes que has tocado fondo, en esta ocasión?”. Como se sabe, Ethel contó en más de una entrevista que creyó que Domínguez había cambiado y que el rol que cumplía en el magazine era de ese miembro de la familia que tenía un oscuro pasado pero ya rehabilitado.

Revelador segundo avance de ‘América Hoy’

Sumado a ello, este sábado 3 de febrero en el programa ‘Estás en Todas’ reveló el segundo avance, donde las conductoras comienzan a insinuar que Christian Domínguez atravesaría por un problema psicológico al repetir los mismos patrones con sus parejas y serle infiel cada cierto tiempo.

Janet Barboza le consultó: “¿Te sientes un infiel serial? y ¿Es correcto esto que dicen que Christian Domínguez tiene un modus operandi donde a través del manager va a recolectar chicas que le gustan para salir con él?”.

Por su lado, la hija de Gisela Valcárcel le preguntó si habían visto juntos el ampay, como aseguró un asistente de Pamela Franco en un audio que difundió el programa ‘Préndete’. Y en otro momento con un tono más reprochador, le dijo: ¿Cómo puede ser que falles tanto como parejas?.

‘Estás en Todas’ muestra imágenes de dicha entrevista

Jaime ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz, conductores de ‘Estás en Todas’ mostraron, en exclusiva, algunas imágenes de dicho encuentro que tuvo el cantante de cumbia con sus compañeras de conducción.

Primeras imágenes del encuentro entre Christian Domínguez y Ethel Pozo y janet Barboza en América Hoy. América Tv.

Sin embargo, el producto de TV señaló que no solamente le hicieron una lista de preguntas sobre lo que está sucediendo en su vida personal, sino que el líder de la Gran Orquesta Internacional realizará una dinámica en el estudio de ‘América Hoy’ donde absolverá más dudas.

“Christian Domínguez ya habló con Ethel y con Janet, pero ojo, no quiere decir que solamente eso será lo que vamos a ver, porque me han dado el dato de que hay una dinámica con Christian en el estudio para continuar haciéndole preguntas actualizadas respecto a lo que está sucediendo con su vida personal”, explicó.

Natalie Vértiz confesó, sentirse decepcionada de Christian Domínguez por todo lo que le ha hecho a su pareja y madre de su hija, Pamela Franco. “Una que lo conoce a él y Pamela, realmente no tengo palabras, me siento decepcionada, confundida y no entiendo muy bien lo qué pasó con Christian Domínguez”, indicó.