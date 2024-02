Roberto Mosquera molesto con críticas que recibe Paolo Guerrero: “¿No puede ficharlo un equipo humilde como César Vallejo?”

El técnico de César Vallejo se mostró incómodo con las críticas hacia el '9' por llegar a Trujillo. (Video: Liga 1 Max)

Este viernes 2 de febrero, Universidad César Vallejo oficializó el fichaje más importante de su historia, el del delantero y goleador histórico de la selección peruana, Paolo Guerrero, para afrontar la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2024.

Te puede interesar: Roberto Mosquera confirmó que Paolo Guerrero puede jugar en César Vallejo, pero reveló detalle que sorprendió a todos

En la previa del partido contra Melgar por la segunda fecha del Torneo Apertura en el estadio Mansiche, el entrenador ‘poeta’, Roberto Mosquera, se refirió a la flamante incorporación del ‘Depredador’ y mandó un fuerte mensaje a quienes criticaron la decisión del jugador de incorporarse a UCV.

Mosquera Vera se mostró molesto con los cuestionamientos a la elección de Guerrero Gonzáles - a quien llenó de eleogios- y tildó de “humilde” al elenco trujillano.

Te puede interesar: Michael Succar descartó a César Vallejo como candidato al título de Liga 1 2024 pese al posible fichaje de Paolo Guerrero

“Yo creo que su sola presencia va a cambiar todo, por eso lamento que algunos estén opinando ‘qué pena que acabe su carrera en Vallejo’. Es una falta de respeto, una falta de consideración. Acá Paolo va a ser un referente para los niños, va a ser una inspiración para los jóvenes, una carrera limpia, capitán de la selección, un jugador de élite y que creo ha escrito páginas hermosas... ¿No puede venir a un equipo humilde como Vallejo? Son cosas que se contradicen con la moral, con la falta de criterio, pero bueno, estamos en el Perú y esas cosas suceden”, indicó en diálogo con Liga 1 Max.

Pese al poderío económico que tiene la familia Acuña, de acuerdo con la ‘Mosca’, César Vallejo no cuenta con los recursos para contratar al veterano artillero de 40 años y que el acuerdo no hubiese sido posible sin la intervención de auspiciadores. De igual forma, se mostró agradecido con la gestión del presidente Richard Acuña y espera retribuirle con victorias en cancha.

Te puede interesar: Periodista de América TV explotó por posible llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo: “Alianza debe llamarlo, es su emblema”

“Vallejo no tendría cómo traer por si solo a Paolo, hay muchas empresas que quieren sostener la campaña y eso ha sido posible. (...) La gestión del presidente es impecable, yo no estoy acá para pasarle la mano, sino para darles triunfos deportivos, que espero vayan llegando de la mano del conocimiento que tienen los jugadores, que las individualidades se vayan convirtiendo en algo colectivo. No siempre sucede desde ya, es un proceso y nosotros estamos en eso”.

César Vallejo confirma fichaje de Paolo Guerrero para la Liga 1 | Twitter Club César Vallejo

Paolo Guerrero ya trabaja con el cuerpo técnico de Vallejo

De acuerdo con las propias declaraciones de Roberto Mosquera, el exjugador de LDU de Quito ya se encontraba trabajando a distancia con los preparadores físicos del club, pese a no tener contrato firmado, lo que reafirma su compromiso de llegar en buenas condiciones a disputar los dos certámenes con los norteños. El DT mencionó que un integrante de su cuerpo técnico estaría viajando en las próximas horas a Brasil para entrenar de manera presencial con el ariete.

“Es un jugador de élite, lo sigue siendo, competitivo. Tanto así que todo este tiempo ha estado en contacto con nuestro preparador físico y es posible que hoy viaje el asistente del preparador para completar los trabajos con él. No va a llegar de la mejor manera, obviamente, pero vamos a tener una base esta semana”.

Paolo Guerrero encajará en el esquema de UCV

El exentrenador de Sporting Cristal fue consultado sobre si tendría que conformar un once titular que se adecue y potencie el rendimiento de Paolo Guerrero, respondiendo que sus amistosos de pretemporada en Uruguay contra Unión de Santa Fe y Defensor Sporting son prueba de que sin buscarlo se generó una idea de juego y esquema que podrá ser bien aprovechado por ‘PG9′.

“Si fuera por la forma de jugar que tuvimos en Uruguay, se podría decir que hemos hecho, sin saber, un equipo para Paolo, porque casualmente la falta de un ‘9′ era lo que nos tenía alejados del arco. Sin querer, hemos hecho un equipo al gusto de Paolo”, finalizó.