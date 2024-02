Alberto Fujimori: subcomisión rechaza denuncias constitucionales contra miembros del TC que liberaron a exdictador

Subcomisión de acusaciones constitucionales no aprobó otras denuncias (Congreso)

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso rechazó este viernes las denuncias constitucionales presentadas contra los magistrados del Tribunal Constitucional —Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse— que ordenaron la liberación del expresidente Alberto Fujimori el 6 de diciembre del 2023 a pesar de que cumplía una condena de 25 años de prisión en el penal de Barbadillo por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Con 14 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones se decidió declarar ‘improcedentes’ los recursos presentados por los legisladores Bernardo Quito (no agrupado) y Ruth Luque (Cambio Democrático) contra los integrantes del TC a quienes señalaban de haber infringido los artículos 39, 55, 205 y la cuarta disposición final de la Constitución Política del Perú al restablecer el indulto que Fujimori recibió en diciembre del 2017 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Además, Quito y Luque anotaron que Morales, Pacheco y Gutiérrez Ticse también habrían cometido la comisión de los presuntos delitos de instigación al prevaricato y prevaricato que están estipulados en los artículos 41 y 418 del Código Penal.

En el contenido de sus acusaciones apuntaron que los magistrados del Tribunal Constitucional desconocieron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le ordenó al Estado peruano que se abstenga liberar a Fujimori porque no ha admitido sus crímenes ni tampoco ha pagado la reparación civil a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta.

De otro lado, los parlamentarios de izquierda agregaron que Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Ticse adelantaron opinión a favor de la excarcelación de Alberto Fujimori luego que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, a donde había llegado el expediente del expresidente, no lo hiciera.

Pese a estos argumentos, el fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú, Perú Bicentenario, Unidad y Diálogo, decidieron que las acusaciones contra los magistrados del TC sean mandadas al archivo y no haya ninguna investigación en su contra.

Rechazó decisión

Tras conocerse la decisión, la congresista Ruth Luque usó su cuenta de X (antes Twitter) para rechazar la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a cargo de Lady Camones, de proteger Francisco Morales, Luz Pacheco y Gustavo Gutiérrez Ticse.

“Esta decisión NO sorprende, es un TC a la medida e intereses de la mayoría congresal. Como lo hicieron frente a la denuncia constitucional contra Dina Boluarte y sus aliados, por vulneraciones a los derechos humanos, el informe que propone la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se atreve a interpretar lo que es o no prevaricato, y lo que es o no vulnerar un tratado internacional”, escribió.

“Simplemente han decidido no valorar la resolución de la Corte IDH en el que se declara que el Estado peruano ha incurrido en DESACATO y que no observó los estándares de derecho internacional”, agregó.

En efecto, el 21 de diciembre pasado se conoció un duro pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la liberación de Alberto Fujimori.

“Declarar (...) que el Estado ha incurrido en un desacato de la Resolución de adopción de medidas urgentes de no innovar emitida por la Presidencia de la Corte Interamericana el 5 de diciembre de 2023, así como también ha incurrido en un desacato de las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia de 30 de mayo de 2018 y 7 de abril de 2022, debido a que ejecutó la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú el 17 de marzo de 2022 que restituyó los efectos al indulto ‘por razones humanitarias’ otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el Presidente de la República a Alberto Fujimori, a pesar que la Corte había dispuesto que debía ‘abstenerse de implementar[la]’ debido a que no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional de dicho indulto”, resolvió el tribunal supranacional.

Además, la Corte IDH acordó disponer una “supervisión reforzada” al caso del indulto a favor de Fujimori e incluir el incumplimiento del Estado peruano en el informe anual del tribunal internacional, a fin de que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) tomó conocimiento del tema y adopte las medidas correspondientes.

Resolución de la Corte IDH que declara en desacato al Estado peruano

Finalmente, solicitó al gobierno de Dina Boluarte que remita un informe “sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas en el caso Barrios Altos y en el caso La Cantuta” a más tardar el 4 de marzo de este año.