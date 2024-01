Karla Tarazona se muestra preocupada y pide respeto para sus hijos tras ampay de Christian Domínguez

Karla Tarazona explota cuando le preguntan por ampay de Christian Domínguez | Panamericana

Desde que salió a la luz el ampay de Christian Domínguez, Karla Tarazona decidió hacer mutis y no hablar al respecto, por tratarse del padre de su hijo. Sin embargo, sí ha manifestado su preocupación por el bienestar emocional de su pequeño, fruto de la relación que tuvo con el cantante.

La conductora de TV fue bastante firme al señalar que no solo intenta salvaguardar la integridad de su niño, sino también de los otros hijos de su expareja. Bastante fastidiada, hizo un llamado a los medios para que se respete la privacidad de los niños.

“No he hablado y no pienso hablar tampoco, voy a dejar en claro las cosas porque estoy cansada que me escriban y que me estén llamando por un problema que a mí no me compete. Yo no soy protagonista ni antagonista, a ellos tienen que preguntar”, empezó diciendo la conductora a ‘Préndete’.

“Tengo un niño a quien tengo que cuidar y salvaguardar su estabilidad emocional. Es mi hijo, hijo de él también y por respeto a mi hijo y a sus hijos, que son unas criaturas, sobre todo la mayor que ya ve redes sociales, al igual que mis hijos, yo no pienso tocar el tema, no pienso hablar de esta situación porque no tengo vela en este entierro”, acotó a Metiche a través del hilo telefónico.

Este incidente se produce en el contexto de la revelación de un nuevo acto de infidelidad por parte de Domínguez, que no solo ha afectado a su actual pareja, Pamela Franco y su hija, sino también a sus otros hijos de relaciones anteriores.

Karla Tarazona pidió respeto para la privacidad de sus hijos. Composición Infobae Perú

La conductora subrayó su decisión de no comentar públicamente sobre el tema para preservar la estabilidad emocional de los menores involucrados. Además de expresar su preocupación por la influencia de las redes sociales en los menores. Es por ello que pidió a los medios de comunicación que respeten a los niños y consideren el impacto que tales escándalos pueden tener en los niños afectados, quienes son sin duda los más vulnerables en situaciones de esta naturaleza.

“Sí, voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas que no tienen por qué estar escuchando este tipo de cosas(...) No quiero molestar la tranquilidad y estabilidad emocional que tiene mi hijo en mi casa”, concluyó Karla Tarazona.

Christian Domínguez reaparece sonriente tras protagonizar ampay con Mary Moncada en un auto | Willax

Hija mayor de Christian Domínguez se pronuncia después de ampay

A través de un video compartido en TikTok, Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, confesó que no la está pasando nada bien después que se difundiera el ampay de su padre con Mary Moncada. La joven aclaró que no tiene responsabilidad de los que hace su padre.

“Soy Camila Domínguez y mejor no doy detalles específicos a lo que estoy sobreviviendo, donde me están juzgando de algo que no hice y no tengo ninguna culpa”, escribió la joven en un video donde se le ve la mitad del rostro.

En el 2023, desmintió los rumores de que se llevaba mal con Pamela Franco, pareja de su padre. Camila Domínguez dijo en ese entonces que tenía una convivencia armoniosa con la cantante.

Camila, hija mayor de Christian Domínguez, se pronuncia ante ampay del cantante | TikTok/@_camiladominguez._

Asimismo, aclaró que sí se tomaba fotos con Pamela Franco, pero prefería no exponerlas en sus redes.

“Nos llevamos demasiado bien, tenemos una bonita convivencia, tengo fotos con ella como también tiktoks, no siempre todo tenemos que publicarlo, hay cosas que se deben dejar en privado”, dijo la adolescente, hija del cumbiambero con Melanie Martínez.

Como se recuerda, Melanie Martínez es una cantante y bailarina de cumbia. Se hizo conocida por haber participado en ‘La casa de Gisela’, ‘Superstar renovado’ y ‘El show de los sueños’.