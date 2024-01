Karla Tarazona explota cuando le preguntan por ampay de Christian Domínguez: “Yo no soy la protagonista”

Karla Tarazona explota cuando le preguntan por ampay de Christian Domínguez | Panamericana

Christian Domínguez está en el ojo público luego de protagonizar un nuevo ampay con una mujer llamada Mary Moncada. El cantante fue visto en una comprometedora situación dentro de su camioneta, en la que tuvo apasionados momentos con la mencionada mujer.

Este suceso afecta su relación con Pamela Franco, con quien ya llevaba 4 años de romance y además tienen una hija de dos años. Sin embargo, hasta el momento de la emisión de las imágenes se conocía que la pareja continuaba unida y no había ningún problema entre ellos.

Tras exponerse el ampay entre Christian Domínguez y Mary Moncada, las redes sociales estallaron y más de uno esperaba las opiniones de sus exparejas, quienes vivieron una situación similar anteriormente. Sin embargo, ni el protagonista, ni la madre de su última hija han hablado del tema hasta el momento.

En medio de esta situación, muchos esperaban la opinión de Karla Tarazona, expareja de Domínguez y quien también fue víctima de infidelidad por parte del cumbiambero a pocos meses de haber dado a luz.

¿Qué dijo Karla Tarazona del ampay de Christian Domínguez?

Karla Tarazona estuvo esta mañana en ‘Préndete’, el magazine que conduce en Panamericana Televisión y la expectativa porque se refiera a la infidelidad de su expareja era grande. Sin embargo, la presentadora prefirió mantener el silencio y no emitir opinión alguna sobre lo que había pasado una noche antes.

Fue por ello que, horas más tarde, Kurt Villavicencio en el programa ‘Todo se Filtra’, se comunicó con la presentadora de televisión mediante una llamada telefónica en busca de conocer su opinión sobre este tema. Lejos de mostrarse cercana a la situación o dispuesta a hablar, marcó distancia y mencionó que no se metería en esta situación.

“No pienso hablar. Voy a dejar en claro las cosas porque la verdad estoy cansada, que me escriban y que me estén llamando, que me estén preguntando por un problema que a mí no me compete”, mencionó evidentemente molesta al inicio.

Luego de ello, ahondó y mencionó que no tiene nada que ver debido a que ella no ha salido en las imágenes, por lo que ahora prioriza la salud mental de su hijo, quien puede ver todo lo que pasa a través de las redes sociales. Por ello, ha preferido mantener el silencio.

“Yo no soy antagonista, ni protagonista. A los protagonistas es a los que tienen que preguntarle. Tengo un niño a quien cuidar en estos momentos y salvaguardar su integridad emocional. Por respeto a mi hijo y sus hijos que ya ven redes, yo no pienso tocar el tema. No pienso hablar de esta situación”, agregó evidentemente fastidiada.

Recalcó que no tiene nada que ver, por lo que solicitaba públicamente que se respete la privacidad de los menores. Aclaró que por su labor como presentadora es evidente que esperan que hable, pero no pretende hacerle daño a su menor.

“Yo no tengo vela en este entierro. Si voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas. No tengo nada que ver. Yo no sé absolutamente nada y sé que como conductora en el que se hablan de estas cosas lo que yo diga va a repercutir y eso va a molestar la estabilidad emocional de mi hijo”, sentenció.

Mencionó que no habla con el cumbiambero de otro tema que no sea la relación con hijo.”Yo hablo (con Christian) temas de mi hijo y eso va a ser siempre, de vida personal y privada, no tengo por qué preguntarle ni decirle nada. No pienso tocar más el tema, no me interesa hablar del pasado”, continuó.

Finalmente, cuando Kurt Villavicencio insistió en consultarle su opinión y si es que se solidarizaba con Pamela Franco, la presentadora fue tajante y resaltó: “No tengo nada que ver. No voy a opinar ni para bien ni para mal”, para terminar cortando la llamada en vivo.