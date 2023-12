Hija de Christian Domínguez impacta con su belleza y usuarios la comparan con Melanie Martínez: “Igualita a su mamá”

Hija de Christian Domínguez sorprende con su belleza. (Foto: Captura de IG)

Ante la llegada de las fiestas navideñas, Christian Domínguez decidió reunirse con toda su familia para una sesión fotográfica. En medio de esta actividad, su hija mayor, Camila Domínguez, agarró el celular del cumbiambero para grabar un divertido video.

Al ver lo que había hecho su primogénita, el integrante de ‘América Hoy’ no dudó en publicar el material a través de su cuenta de TikTok, esto sin imaginar la repercusión que tendría. Y es que los usuarios de las redes sociales empezarían a decir que la adolescente tenía un gran parecido a Melanie Martínez.

“No se parece a su papá”, “Que bella su hija, es igual que su mami”, “Que hermosa es tu niña, se parece a su mamá”, “Linda chica, felizmente heredaste la belleza de tu madre”, “Hermosa tu hija, idéntica a su madre”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Hija de Christian Domínguez es comparada con su madre. (Foto: Captura de TikTok)

¿Quién es Camila Domínguez?

Camila Domínguez es una adolescente de 15 años. Ella es la hija de Christian Domínguez y su exesposa Melanie Martínez. Desde una temprana edad ha estado involucrada al mundo del espectáculo por los famosos padres que tiene; sin embargo, ella prefiere tener un perfil más bajo.

Cabe mencionar que a ella se la ha podido ver en diferentes programas, cuando los reporteros se acercaban a la casa de su papá. Asimismo, en una ocasión demostró todo su talento haciendo un recorrido por la casa del cumbiambero, sorprendiendo a los conductores del extinto programa ‘En Boca de Todos’.

¿Cómo es su relación con Pamela Franco?

Camila Domínguez se mantiene bastante activa en sus redes sociales, aquí no dudó en responder las preguntas que le realizan sus seguidores. En una ocasión le consultaron por qué no publicaba fotos al lado de Pamela Franco, la actual pareja de su padre Christian Domínguez.

Para acabar con las especulaciones de una posible rivalidad, la joven indicó que con la cantante se llevaba muy bien, incluso tenían una bonita convivencia, además que se han tomado varias fotos juntas, pero ella no lo quería hacer público, pues algunas cosas prefiere mantenerlo en total privacidad.

“Nos llevamos demasiado bien, tenemos una bonita convivencia, tengo fotos con ella como también tiktoks, no siempre todo tenemos que publicarlo, hay cosas que se deben dejar en privado”, explicó la adolescente.

Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez, sorprendió con su talento vocal en plena transmisión en vivo. (Foto: Latina)

Camila Domínguez y sus planes a futuro

Camila Domínguez ha mostrado mucha destreza en el ámbito artístico. Ella heredó el talento de su papá y mamá para el canto, por lo que en más de una ocasión se la ha escuchado entonando diferentes temas.

Sin embargo, ella no se encuentra interesada en este rubro, así lo dejó en claro en una entrevista con ‘América Espectáculos’. De acuerdo a sus declaraciones, la hija de Christian Domínguez, por el momento, se encuentra enfocada en estudiar una carrera profesional.

Asimismo, no descartó en un futuro integrarse al mundo artístico, pero hoy en día piensa más en los estudios. “Hay una probabilidad (de ser artista), pero prefiero dedicarme a lo que me gusta. Ahorita estoy enfocada en una carrera como derecho, pero igual no quita la probabilidad de que pase”, dijo la joven.