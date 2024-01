Austin Palao y Francesco Balbi son captados con misteriosas chicas a poco de terminar con Flavia Laos y Ale Fuller

Austin Palao y Francesco Balbi son captados con misteriosas chicas a poco de terminar con Ale Fuller y Flavia Laos. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. En la emisión más reciente de ‘Amor y Fuego’ este 29 de enero, los presentadores Rodrigo González y Gigi Mitre desenterraron los secretos de diversión de algunas de las personalidades de la farándula durante el pasado fin de semana.

Ante ello, el programa de Willax expuso imágenes impactantes de Austin Palao y el abogado Francesco Balbi, quienes aparentemente han dejado atrás rápidamente sus relaciones anteriores. A pesar de haber terminado recientemente con Flavia Laos y Ale Fuller, respectivamente, ambos fueron avistados en una famosa discoteca en Asia, acompañados de mujeres desconocidas.

El equipo de ‘Amor y Fuego’ captó cada movimiento de Palao y Balbi, desvelando sus nuevas compañías tras sus recientes separaciones. Aunque ambos coincidieron en la misma discoteca, pasaron la noche separados y en diferentes áreas. Por un lado, el miembro de ‘Esto es Guerra’ entró a un lugar reservado junto al modelo Diego Rodríguez, y más tarde salió para reunirse con una joven de cabello negro.

En el clip del programa de Rodrigo González se logra apreciar cómo el modelo muestra gestos afectuosos hacia su acompañante, llevándola de la mano, y dentro del reservado se les observa abrazados de manera sospechosa. Aunque no se les ve besándose, ambos pasaron la noche conversando y mostrando una gran confianza mutua.

De manera muy distinta, la ex pareja de Ale Fuller, en otra parte de local nocturno, el abogado fue sorprendido besándose con una joven aún no identificada, a pesar de haber cancelado recientemente su boda. Por otro lado, el popular ‘Peluchín’ reveló que la joven que aparece junto al hermano de Said Palao sería nada menos que la expareja de Ike, hermano de Patricio Parodi.

“Nos estamos lanzando datos incendiarios, al parecer la nueva pareja de Austin sería la ex de Iker Parodi, hermano de Pato. La farándula nunca deja de sorprender, ni en Netflix vemos algo así”, sostuvo entre risas el famoso presentador.

Austin Palao no quiere saber nada de Flavia Laos

Hace poco, Flavia Laos y Austin Palao anunciaron el fin de su relación a través de sus redes sociales, compartiendo un comunicado en el que detallaron los motivos de su separación. Sin embargo, lo que inicialmente se percibía como una ruptura amistosa, ha generado controversia.

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, el exchico reality rompió su silencio y expresó su decisión de cortar todo tipo de relación con la modelo, incluyendo la amistad. Además, subrayó que la separación no tiene motivaciones de marketing, desmintiendo las especulaciones al respecto, y reafirmó su firme postura de no tener intenciones de reconciliación con ella.

“Cuando uno termina una relación, lo más sano es cortarlo en todo sentido. Yo tengo esa idea. No pienso entrar a más detalles, solo desearle lo mejor, y son cosas que pasan”, manifestó el modelo.

Como se recuerda, fue el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ quien dio el primer paso al anunciar a sus seguidores que su relación con la joven llegaría a su fin. Más tarde, la joven también compartió un mensaje similar, marcando el final de su historia de amor apenas a punto de cumplir un año juntos.

“Como me debo a mi público y a la gente que siempre me ha apoyado, hoy quiero confirmar mi separación con Austin (...) Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar de que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite”, puso en sus historias de Instagram.