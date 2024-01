Andrés Hurtado asegura que sus hijas Josetty y Génesis no durarán en ‘El Gran Chef Famosos’: “Las botan a las dos”

Andrés Hurtado asegura que sus hijas Josetty y Génesis no durarán en ‘El Gran Chef Famosos'. Panamericana TV.

‘Todo se Filtra’ y mediante un personaje llamado ‘El gran vidente de Latinoamérica’ aseguró que sus hijas Josetty y Génesis Hurtado no superarán la primera semana de participación en Andrés Hurtado , fiel a su estilo, visitó el set del programa de espectáculosy mediante un personaje llamado ‘El gran vidente de Latinoamérica’ aseguró que sus hijasno superarán la primera semana de participación en la sexta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’.

Te puede interesar: Andrés Hurtado y la vez que pronosticó que Melissa Paredes y Anthony Aranda solo estarían dos años

Como se sabe, la hermanas Hurtado Huaytalla acaban de ser anunciadas como las nuevas participantes de la nueva temporada del programa de gastronomía de Latina TV.

Sin embargo, quien no tendría ninguna esperanza en ellas sería su propio padre, que comentó directamente que sus hijas no tendrían mucha habilidad en la cocina. Detalló que serían eliminadas la primera semana en el concurso.

“Increíble, las botan a las dos inmediatamente, qué pena, pero no puedo decir lo contrario”, comentó.

El conductor Samuel Suárez le consultó si no pasaban la primera semana y presentador de ‘Sábado con Andrés’ aseguró que no y por más que sean sus hijas no podía mentir.

Te puede interesar: Alfredo Benavides revela que sufre de hipertensión y recibe dura advertencia de Andrés Hurtado sobre su obesidad

Como se recuerda, Andrés Hurtado fue invitado por sus hijas a pasar la Noche Buena en Miami, lugar donde residen; sin embargo, ninguno de los tres tuvo suerte en la cocina porque se complicaron preparando la chocolatada de navidad.

Andrés Hurtado asegura que sus hijas Josetty y Génesis no durarán en ‘El Gran Chef Famosos’. Instagram.

¿Quiénes son las otras duplas?

De acuerdo a un video promocional que Latina TV emitió durante los últimos días, se pudo conocer que en esta nueva edición de ‘El Gran Chef’, los concursantes serán en parejas y tendrán el reto de conquistar los paladares del exigente jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Te puede interesar: José Peláez revela cómo le pidió matrimonio a Alejandra de la Flor: “Lo que sentíamos era alucinante, fue mágico”

En el mismo clip se pudo conocer que quienes acompañarán a Josetty y Génesis serán; Pancho Cavero y Ximena Díaz, Damián y el Toyo, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño. Pero el conductor José Peláez comentó que faltan más dúos de concursantes y que muy pronto los van a revelar.

¿Cuándo se estrena la temporada ‘El Gran Chef Famosos x2′?

La sexta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ se estrena el lunes próximo 5 de febrero a las 7:45 pm por la señal de Latina TV. lo que significa que este sábado 3 de febrero se conocerá quién será el ganador de la olla de ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha’.

‘El Gran Chef Famosos’ y su sexta temporada: Los participantes serán en duplas. Instagram.

¿Quién fue el último eliminado de ‘El Gran Chef Famosos’?

El pasado martes 23 de enero fue la noche de eliminación en ‘El Gran Chef Famosos’ y tuvo en competencia a Milene Vásquez, Nico Ponce, Christian el ‘Loco’ Wagner, Mauricio Mesones y Ale Fuller. Además, también se contó con el regreso del jurado Javier Masías, quien se encontraba de vacaciones. Lamentablemente, el eliminado de esta gala fue el actor nacional de ‘Papá en Apuros’, Nico Ponce.

Y hasta el momento se conoce que los participantes que han podido superar las diferentes pruebas en la cocina y pasarán a la semana final para disputar la olla de oro son; Mónica Torres, Tilsa Lozano, Mauricio Mesones y Ale Fuller.

En la edición del viernes 26 de enero, los famosos tuvieron que preparar como primer plato el postre radicional ranfañote, y el ganador al mejor plato fue Mauricio Mesones. El músico tuvo la oportunidad de escoger la conformación de los dúos entre sus compañeros. De esta manera dividió a sus amigos en El ‘Loco’ Wagner y Christian Ysla, además de Milene Vásquez y Mayra Goñi. El cantante de cumbia escogió a Ale Fuller para que lo acompañe y puedan unir fuerzas.

Finalmente, luego de preparar 60 bombones de chocolate rellenas de maracumango y café fueron; el jurado del reality de cocina, que tuvo como invitado especial al gran chef Rafael Piqueras, decidió enviar a la noche de eliminación a Milene Vásquez, Mayra Goñi, Christian Ysla y El ‘Loco’ Wagner.